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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses nasıl 21 kilo verdiğini anlattı: 'Canım gidiyor ama ne yapayım'
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses nasıl 21 kilo verdiğini anlattı: 'Canım gidiyor ama ne yapayım'
Sputnik Türkiye
Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, verdiği kilolarla dikkat çekti. Tatlıses nasıl kilo verdiğini ise 'canım gidiyor ama yemiyorum' sözleriyle anlattı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T12:00+0300
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yaşam
ibrahim tatlıses
diyet
kilo verme
kebap
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Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen İbrahim Tatlıses'ın verdiği kilolar herkesi meraklandırdı. Tatlıses ise 21 kilo verdiğini söylerken, nasıl kilo verdiğinin sırrını da paylaşırken, "Canım gidiyor ama ne yapayım. Kebapsız hayat mı olur? Onlarsız olamam. Bir süre ara verdim sadece" dedi. Kebapsız hayat mı olur?Diyet yaptığını anlatan Tatlıses, "Diyet yapıyorum, 21 kilo verdim. Biraz önce lahmacun geldi, ufak bir parça çok ısrar ettiler diye yedim. Ekmek yemeyi kestim. Peynir ve yumurta. Kebap, lahmacun yok. Canım gidiyor ama ne yapayım? Kaldırın diyorum, biraz önce bunu kaldırmadılar. En son 20 seneye yakın oldu ben kendimi tutalı. Kebapsız hayat mı olur? Onlarsız olamam. Bir süre ara verdim sadece." diye konuştu.
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ibrahim tatlıses, ibrahim tatlıses diyet, ibrahim tatlıses kebap
ibrahim tatlıses, ibrahim tatlıses diyet, ibrahim tatlıses kebap

Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses nasıl 21 kilo verdiğini anlattı: 'Canım gidiyor ama ne yapayım'

12:00 27.12.2024 (güncellendi: 12:02 27.12.2024)
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Ünlü şarkıcı İbrahim Tatlıses, verdiği kilolarla dikkat çekti. Tatlıses nasıl kilo verdiğini ise 'canım gidiyor ama yemiyorum' sözleriyle anlattı.
Katıldığı bir etkinlikte görüntülenen İbrahim Tatlıses'ın verdiği kilolar herkesi meraklandırdı. Tatlıses ise 21 kilo verdiğini söylerken, nasıl kilo verdiğinin sırrını da paylaşırken, "Canım gidiyor ama ne yapayım. Kebapsız hayat mı olur? Onlarsız olamam. Bir süre ara verdim sadece" dedi.

Kebapsız hayat mı olur?

Diyet yaptığını anlatan Tatlıses, "Diyet yapıyorum, 21 kilo verdim. Biraz önce lahmacun geldi, ufak bir parça çok ısrar ettiler diye yedim. Ekmek yemeyi kestim. Peynir ve yumurta. Kebap, lahmacun yok. Canım gidiyor ama ne yapayım? Kaldırın diyorum, biraz önce bunu kaldırmadılar. En son 20 seneye yakın oldu ben kendimi tutalı. Kebapsız hayat mı olur? Onlarsız olamam. Bir süre ara verdim sadece." diye konuştu.
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