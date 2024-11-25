https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ibrahim-tatlises-sevenlerinden-dua-istedi-hocamla-seanslara-basladik-1090780205.html
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi: 'Hocamla seanslara başladık'
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi: 'Hocamla seanslara başladık'
Sputnik Türkiye
İbrahim Tatlıses silahlı saldırı sonrası geçirdiği kısmi felç sonrası hareket kabiliyetinde zorluk çekiyor. Tatlıses doktoru ile yeni bir tedaviye başladığını... 25.11.2024, Sputnik Türkiye
2024-11-25T09:29+0300
2024-11-25T09:29+0300
2024-11-25T09:29+0300
yaşam
ibrahim tatlıses
şarkıcı
felç
doktor
dua
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İbrahim Tatlıses, doktoruyla 'yeniden yürümesi' için seanslara başladığını duyurdu ve sevenlerinden dua istedi.'Beni yürüteceğine inanıyorum'Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan ünlü sanatçı yeni tedaviye başladığını duyurdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Allah herkese acil şifalar versin beni yürüteceğine inanıyorum. Dularınızı eksik etmeyin" dedi.
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ibrahim tatlıses son dakika, ibrahim tatlıses, ibrahim tatlıses doktotur, ibrahim tatlıses felç mi
ibrahim tatlıses son dakika, ibrahim tatlıses, ibrahim tatlıses doktotur, ibrahim tatlıses felç mi
İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi: 'Hocamla seanslara başladık'
İbrahim Tatlıses silahlı saldırı sonrası geçirdiği kısmi felç sonrası hareket kabiliyetinde zorluk çekiyor. Tatlıses doktoru ile yeni bir tedaviye başladığını duyurdu ve sevenlerinden dua istedi.
İbrahim Tatlıses, doktoruyla 'yeniden yürümesi' için seanslara başladığını duyurdu ve sevenlerinden dua istedi.
'Beni yürüteceğine inanıyorum'
Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan ünlü sanatçı yeni tedaviye başladığını duyurdu.
Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Allah herkese acil şifalar versin beni yürüteceğine inanıyorum. Dularınızı eksik etmeyin" dedi.