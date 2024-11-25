https://anlatilaninotesi.com.tr/20241125/ibrahim-tatlises-sevenlerinden-dua-istedi-hocamla-seanslara-basladik-1090780205.html

İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi: 'Hocamla seanslara başladık'

İbrahim Tatlıses sevenlerinden dua istedi: 'Hocamla seanslara başladık'

Sputnik Türkiye

İbrahim Tatlıses silahlı saldırı sonrası geçirdiği kısmi felç sonrası hareket kabiliyetinde zorluk çekiyor. Tatlıses doktoru ile yeni bir tedaviye başladığını... 25.11.2024, Sputnik Türkiye

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yaşam

ibrahim tatlıses

şarkıcı

felç

doktor

dua

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İbrahim Tatlıses, doktoruyla 'yeniden yürümesi' için seanslara başladığını duyurdu ve sevenlerinden dua istedi.'Beni yürüteceğine inanıyorum'Uğradığı silahlı saldırı sonrası felç kalan ünlü sanatçı yeni tedaviye başladığını duyurdu. Instagram hesabından paylaşım yapan Tatlıses, "Hocamla seanslara tekrar başladık. Allah herkese acil şifalar versin beni yürüteceğine inanıyorum. Dularınızı eksik etmeyin" dedi.

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