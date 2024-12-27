https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/slovakya-basbakani-fico-gaz-transitinin-durdurulmasi-halinde-kievi-elektriksiz-birakiriz-1092117459.html

Slovakya Başbakanı Fico: Gaz transitinin durdurulması halinde Kiev'i elektriksiz bırakırız

Slovakya Başbakanı Fico: Gaz transitinin durdurulması halinde Kiev'i elektriksiz bırakırız

Sputnik Türkiye

Slovakya Başbakanı Fico, Kiev’in Rus gazının Avrupa ülkelerine geçişini sağlayan transit anlaşmasını uzatmaması halinde, Ukrayna'ya karşı misilleme... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T22:08+0300

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Slovakya Başbakanı Robert Fico sosyal medya üzerinden yayınladığı video mesajında, Slovakya'nın 1 Ocak'tan sonra gaz durumunu ele alacağını ve elektrik tedarikini durdurmak da dahil olmak üzere Ukrayna'ya karşı misilleme tedbirlerini değerlendireceğini söyledi.Fico, “Eğer kaçınılmaz hale gelirse, şebeke kesintileri durumunda Ukrayna'nın acilen ihtiyaç duyduğu elektrik tedarikini durduracağız ya da başka bir yöntem üzerinde anlaşacağız” dedi.Slovak Başbakan, Rus gazının Ukrayna üzerinden transit geçişinin durdurulmasının 2025-2026 yıllarında AB'ye 120 milyar euroya mal olacağına dikkat çekerek, bunun da mavi yakıt fiyatlarının yükselmesine yol açacağını ve Avrupa ekonomisini daha da zayıflatacağını vurguladı.Fico geçen hafta, Kiev yönetimini gaz konusunda ciddi bir gerilimin başlayabileceği konusunda uyarmıştı. Başbakan aynı zamanda Slovakya'nın Ukrayna'ya yardım ettiğini ve Kiev’den de aynı tutumu beklediğini dile getirmişti.Rus gazının eski Sovyet cumhuriyeti üzerinden Avrupa'ya taşınmasına ilişkin mevcut beş yıllık sözleşme 31 Aralık'ta sona eriyor. Geçen yıl Gazprom bu güzergah üzerinden yaklaşık 15 milyar metreküp yakıt sevk ederek AB'nin toplam tüketiminin yüzde 4.5'ini karşılamıştı. Geçen hafta Vladimir Zelenskiy, Rus gazının üçüncü ülklere tedarikine ilişkin transit anlaşmasının uzatılmayacağını ifade etmişti.Ukrayna üzerinden gaz geçişinin durması halinde Avrupalılar için Rus boru hattı gazının tek kaynağı Türk Akımı'ndan yakıt alan Balkan Akımı olmaya devam edecek. Bu hat üzerinden Romanya, Yunanistan, Kuzey Makedonya, Sırbistan, Bosna Hersek ve Macaristan'a yılda yaklaşık 14-15 milyar metreküpgaz tedarik ediliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-avrupaya-dogalgaz-sevkiyati-yuzde-20-artti-1092008962.html

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robert fico, slovakya, ukrayna, kiev, transit, rus doğal gazı, avrupa, ab, türk akımı, vladimir zelenskiy, gazprom