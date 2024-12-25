Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı yüzde 20 arttı

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ciner Medya'nın hisseleri Can Grubu'na satıldı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çarşı davası 12 yıl sonra bitti
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın başarı sebepleri, diğerlerinin başarısızlık şifreleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücrette son viraj
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
'ABD ve Fransa'nın Suriye'de federatif yapı oluşturmak için çalışmaları var'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
17:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
18:14
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
19:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Asgari ücretle, asgarinin altında yaşam
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
GÜN ORTASI
Patronların istediği oldu: Asgari ücret 22 bin 104 TL
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-avrupaya-dogalgaz-sevkiyati-yuzde-20-artti-1092008962.html
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı yüzde 20 arttı
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı yüzde 20 arttı
Sputnik Türkiye
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, bu yılın ilk 11 ayında Rusya'dan Avrupa'ya boru hattı ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının 50 milyar metreküp olarak... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T12:04+0300
2024-12-25T12:12+0300
dünya
rusya
aleksandr novak
doğalgaz
avrupa
avrupa birliği
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1f/1080230798_0:0:3172:1785_1920x0_80_0_0_d545964780536d864ef9b49c6ca0505f.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus televizyonuna açıklamasında, “Avrupa'ya yapılan tedarik hacmine bakacak olursak, boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğalgazın toplamı geçen yıla kıyasla yüzde 18-20 daha fazla” ifadesini kullandı.Novak, “Tüm açıklamalara ve yaptırım baskılarına rağmen 11 ayda yaklaşık 50 milyar metreküp gaz tedarik edildi, çünkü gaz son derece çevre dostu bir ürün, talep görüyor. Ayrıca lojistik ve fiyat açısından Rus gazı en elverişli olanı” dedi.‘Ukrayna dışında başka yollar var’Ukrayna transiti ile ilgili sorunun henüz çözüme kavuşturulmadığını, ama Avrupalıların çözüm bulunmasına ilgi duyduğunu söyleyen Rus yetkili, “Ancak bu öncelikle Avrupa Birliği ve Kiev arasında bu tür tedariklerin yapılabileceğine dair varılacak anlaşmaya bağlı. Biz de her zaman sadece mevcut hat üzerinden değil, başka güzergahlardan da gaz tedarik etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik” diye ekledi.Avrupa’da gaz fiyatları yükselişteUkrayna transitinin sona ereceği tarih yaklaştıkça Avrupa'da doğal gaz borsa fiyatları son günlerde yükseliyor. Pazartesi günü fiyat bin metreküp başına 500 dolara ulaştı.Ukrayna transitine ilişkin anlaşma 31 Aralık'ta sona eriyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/avusturyanin-eski-disisleri-bakani-kneissl-avrupa-rusyanin-oresnik-sinyalini-almadi-1091999410.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/01/1f/1080230798_198:0:2929:2048_1920x0_80_0_0_ce800ad571303c0806e82b9cd91f3a40.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, aleksandr novak, doğalgaz, avrupa, avrupa birliği
rusya, aleksandr novak, doğalgaz, avrupa, avrupa birliği

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı yüzde 20 arttı

12:04 25.12.2024 (güncellendi: 12:12 25.12.2024)
© Sputnik / Михаил ВоскресенскийRusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© Sputnik / Михаил Воскресенский
Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, bu yılın ilk 11 ayında Rusya'dan Avrupa'ya boru hattı ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının 50 milyar metreküp olarak gerçekleştiğini ve geçen yılın aynı dönemine göre ortalama yüzde 18-20 artış gösterdiğini belirtti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus televizyonuna açıklamasında, “Avrupa'ya yapılan tedarik hacmine bakacak olursak, boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğalgazın toplamı geçen yıla kıyasla yüzde 18-20 daha fazla” ifadesini kullandı.
Novak, “Tüm açıklamalara ve yaptırım baskılarına rağmen 11 ayda yaklaşık 50 milyar metreküp gaz tedarik edildi, çünkü gaz son derece çevre dostu bir ürün, talep görüyor. Ayrıca lojistik ve fiyat açısından Rus gazı en elverişli olanı” dedi.

‘Ukrayna dışında başka yollar var’

Ukrayna transiti ile ilgili sorunun henüz çözüme kavuşturulmadığını, ama Avrupalıların çözüm bulunmasına ilgi duyduğunu söyleyen Rus yetkili, “Ancak bu öncelikle Avrupa Birliği ve Kiev arasında bu tür tedariklerin yapılabileceğine dair varılacak anlaşmaya bağlı. Biz de her zaman sadece mevcut hat üzerinden değil, başka güzergahlardan da gaz tedarik etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik” diye ekledi.

Avrupa’da gaz fiyatları yükselişte

Ukrayna transitinin sona ereceği tarih yaklaştıkça Avrupa'da doğal gaz borsa fiyatları son günlerde yükseliyor. Pazartesi günü fiyat bin metreküp başına 500 dolara ulaştı.
Ukrayna transitine ilişkin anlaşma 31 Aralık'ta sona eriyor.
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Karin Kneissl - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
DÜNYA
Avusturya'nın eski Dışişleri Bakanı Kneissl: Avrupa, Rusya’nın ‘Oreşnik’ sinyalini almadı
08:21
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала