https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rusya-basbakan-yardimcisi-novak-avrupaya-dogalgaz-sevkiyati-yuzde-20-artti-1092008962.html

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı yüzde 20 arttı

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak: Avrupa’ya doğalgaz sevkiyatı yüzde 20 arttı

Sputnik Türkiye

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, bu yılın ilk 11 ayında Rusya'dan Avrupa'ya boru hattı ve sıvılaştırılmış doğalgaz sevkiyatının 50 milyar metreküp olarak... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T12:04+0300

2024-12-25T12:04+0300

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avrupa birliği

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Rus televizyonuna açıklamasında, “Avrupa'ya yapılan tedarik hacmine bakacak olursak, boru hattı gazı ve sıvılaştırılmış doğalgazın toplamı geçen yıla kıyasla yüzde 18-20 daha fazla” ifadesini kullandı.Novak, “Tüm açıklamalara ve yaptırım baskılarına rağmen 11 ayda yaklaşık 50 milyar metreküp gaz tedarik edildi, çünkü gaz son derece çevre dostu bir ürün, talep görüyor. Ayrıca lojistik ve fiyat açısından Rus gazı en elverişli olanı” dedi.‘Ukrayna dışında başka yollar var’Ukrayna transiti ile ilgili sorunun henüz çözüme kavuşturulmadığını, ama Avrupalıların çözüm bulunmasına ilgi duyduğunu söyleyen Rus yetkili, “Ancak bu öncelikle Avrupa Birliği ve Kiev arasında bu tür tedariklerin yapılabileceğine dair varılacak anlaşmaya bağlı. Biz de her zaman sadece mevcut hat üzerinden değil, başka güzergahlardan da gaz tedarik etmeye hazır olduğumuzu ifade ettik” diye ekledi.Avrupa’da gaz fiyatları yükselişteUkrayna transitinin sona ereceği tarih yaklaştıkça Avrupa'da doğal gaz borsa fiyatları son günlerde yükseliyor. Pazartesi günü fiyat bin metreküp başına 500 dolara ulaştı.Ukrayna transitine ilişkin anlaşma 31 Aralık'ta sona eriyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/avusturyanin-eski-disisleri-bakani-kneissl-avrupa-rusyanin-oresnik-sinyalini-almadi-1091999410.html

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