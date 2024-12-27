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Merkez Bankası'nın 2025 yılı takvimi açıklandı
Merkez Bankası'nın 2025 yılı takvimi açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.Banka 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.Dün, 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu.Merkez Bankasının 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/merkez-bankasindan-ani-faiz-indirimi-geldi-gozler-piyasada-ihtiyac-tasit-ve-konut-kredilerinde-1092082146.html
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merkez bankası, para politikası kurulu, faiz
merkez bankası, para politikası kurulu, faiz

Merkez Bankası'nın 2025 yılı takvimi açıklandı

13:03 27.12.2024 (güncellendi: 13:04 27.12.2024)
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.
Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.
Banka 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.
Dün, 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu.
Merkez Bankasının 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı

Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti

Enflasyon Raporu

Finansal İstikrar Raporu

23 Ocak 2025

30 Ocak 2025

7 Şubat 2025

6 Mart 2025

13 Mart 2025

17 Nisan 2025

25 Nisan 2025

22 Mayıs 2025

30 Mayıs 2025

19 Haziran 2025

26 Haziran 2025

24 Temmuz 2025

31 Temmuz 2025

14 Ağustos 2025

11 Eylül 2025

18 Eylül 2025

23 Ekim 2025

31 Ekim 2025

7 Kasım 2025

28 Kasım 2025

11 Aralık 2025

18 Aralık 2025

22 Ocak 2026

29 Ocak 2026

12 Şubat 2026

12 Mart 2026

18 Mart 2026

banka, kredi, faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
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Merkez Bankası'ndan ani faiz indirimi geldi, gözler piyasada: İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler düşer mi?
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