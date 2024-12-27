https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/merkez-bankasinin-2025-yili-takvimi-aciklandi-1092095622.html

Merkez Bankası'nın 2025 yılı takvimi açıklandı

Merkez Bankası'nın 2025 yılı takvimi açıklandı

Sputnik Türkiye

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T13:03+0300

2024-12-27T13:03+0300

2024-12-27T13:04+0300

ekonomi

merkez bankası

para politikası kurulu

faiz

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/15/1090651395_0:0:865:486_1920x0_80_0_0_6ecfeab6b3261d58353f81b0bba7ee76.jpg

Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.Banka 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.Dün, 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu.Merkez Bankasının 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/merkez-bankasindan-ani-faiz-indirimi-geldi-gozler-piyasada-ihtiyac-tasit-ve-konut-kredilerinde-1092082146.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

merkez bankası, para politikası kurulu, faiz