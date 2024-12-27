https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/merkez-bankasinin-2025-yili-takvimi-aciklandi-1092095622.html
Merkez Bankası'nın 2025 yılı takvimi açıklandı
Merkez Bankası'nın 2025 yılı takvimi açıklandı
Sputnik Türkiye
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T13:03+0300
2024-12-27T13:03+0300
2024-12-27T13:04+0300
ekonomi
merkez bankası
para politikası kurulu
faiz
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Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.Banka 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.Dün, 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu.Merkez Bankasının 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/merkez-bankasindan-ani-faiz-indirimi-geldi-gozler-piyasada-ihtiyac-tasit-ve-konut-kredilerinde-1092082146.html
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merkez bankası, para politikası kurulu, faiz
merkez bankası, para politikası kurulu, faiz
Merkez Bankası'nın 2025 yılı takvimi açıklandı
13:03 27.12.2024 (güncellendi: 13:04 27.12.2024)
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2025 yılında gerçekleştireceği Para Politikası Kurulu (PPK), toplantıları ve rapor takvimini açıkladı.
Merkez Bankası, 2025 yılı takvimini internet sitesinde yayımladı. Yayımlanan takvime göre gelecek yıl 8 PPK toplantısı gerçekleştirecek Banka, 8 PPK toplantı özeti, 4 enflasyon raporu ve 2 finansal istikrar raporu açıklayacak.
Banka 2026 yılının ocak, şubat ve mart aylarında gerçekleştireceği toplantı ve raporlara da takviminde yer verdi.
Dün, 2025 yılına ilişkin Para Politikasını yayımlayan Banka, gelecek yıl 12 değil, 8 toplantı yapılacağını duyurmuştu.
Merkez Bankasının 2025 yılına ilişkin yayımladığı takvim şöyle:
Para Politikası Kurulu Toplantı Kararı
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti
Enflasyon Raporu
Finansal İstikrar Raporu
23 Ocak 2025
30 Ocak 2025
7 Şubat 2025
6 Mart 2025
13 Mart 2025
17 Nisan 2025
25 Nisan 2025
22 Mayıs 2025
30 Mayıs 2025
19 Haziran 2025
26 Haziran 2025
24 Temmuz 2025
31 Temmuz 2025
14 Ağustos 2025
11 Eylül 2025
18 Eylül 2025
23 Ekim 2025
31 Ekim 2025
7 Kasım 2025
28 Kasım 2025
11 Aralık 2025
18 Aralık 2025
22 Ocak 2026
29 Ocak 2026
12 Şubat 2026
12 Mart 2026
18 Mart 2026