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Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
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Merkez Bankası'ndan ani faiz indirimi geldi, gözler piyasada: İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler düşer mi?
Merkez Bankası'ndan ani faiz indirimi geldi, gözler piyasada: İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler düşer mi?
Sputnik Türkiye
Merkez Bankası, yılın son faiz kararında beklentilerin ötesine geçerek politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5’e çekti. Peki, bu karar kredi faizlerine nasıl... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T07:47+0300
2024-12-27T07:51+0300
para politikası kurulu
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türkiye cumhuriyeti merkez bankası (tcmb)
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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47.5 seviyesine çekti. Piyasaların 150 baz puanlık bir indirim beklediği karar sonrası kredi faizleri ve ekonomik görünüm yeniden tartışılmaya başlandı.Gecelik faiz koridoru uygulaması gündemdeMilliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indirimiyle birlikte gecelik faiz koridoru uygulamasını devreye aldığını belirtti. Bu koridor, politika faizinin gerektiğinde yüzde 49’a çıkarılabileceği veya yüzde 46’ya indirilebileceği anlamına geliyor. Bayram, "Bu düzenleme enflasyonist ortamda esnek bir faiz politikası uygulanacağını gösteriyor" dedi.Ticari kredilerde i̇ndirim beklentisiFaiz indirimlerinin özellikle ticari kredilere olumlu yansıması bekleniyor. Bayram, "Ticari kredilerde ciddi faiz indirimleriyle reel sektöre nefes aldırılacak. Ancak ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde büyük indirimler beklemek gerçekçi değil," ifadelerini kullandı.Tüketici kredilerinde durum ne?Bayram, ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünenlerin mevcut faiz oranlarını değerlendirip, ileride kredilerini yeniden yapılandırabileceklerini belirtti. Ancak taşıt ve konut kredilerinde faizlerin uzun süre yüksek kalacağını ve bu kredilerde aylık ödemelerin mevcut seviyelerden devam edeceğini ifade etti.Ev ve araç almayı düşünenler i̇çin tavsiyelerEkonomist Bayram, faiz oranlarının ilerleyen dönemlerde daha da düşebileceğini belirterek, acil bir ihtiyaç yoksa ev ve araç alımında beklemenin daha avantajlı olabileceğini söyledi. “Acele etmeyin, faizlerin bir miktar daha düşmesini beklemek mantıklı” dedi.Faiz i̇ndirimleri devam edecek mi?Merkez Bankası’nın 2025 yılında toplantı sayısını 12’den 8’e düşüreceği ve büyük faiz indirimlerini belirli dönemlerde gerçekleştireceği öngörülüyor. Bayram, "Mart ayında enflasyonun yüzde 40’ın altına inmesiyle birlikte yeni bir faiz indirimi görebiliriz" değerlendirmesini yaptı.Ekonomik beklentiler2025 yılı için faiz politikalarının enflasyona paralel şekilde şekilleneceği tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyonun yüzde 45 civarında gerçekleşmesi beklenirken, Ocak ayında Merkez Bankası’nın politika faizinde bir değişiklik yapmayacağı ancak Şubat veya Mart ayında yeni bir indirime gideceği öngörülüyor.
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merkez bankası faiz indirimi, tcmb faiz kararı, kredi faizleri düşecek mi, politika faizi yüzde 47.5, 250 baz puan faiz indirimi, faiz indirimi krediye yansır mı, taşıt kredisi faiz oranları, konut kredisi faiz oranları, ticari kredi faiz indirimi, gecelik faiz koridoru nedir, faiz indirimi sonrası kredi yapılandırma, 2025 faiz beklentisi, mart ayında faiz indirimi olur mu, ekonomik beklentiler 2025, faiz kararları etkileri, reel sektör faiz indirimleri, yüksek faiz konut kredisi, faiz indirimi tüketici kredisi, ticari kredilerde düşüş, faiz indirimi devam edecek mi

Merkez Bankası'ndan ani faiz indirimi geldi, gözler piyasada: İhtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde faizler düşer mi?

07:47 27.12.2024 (güncellendi: 07:51 27.12.2024)
© AAbanka, kredi, faiz
banka, kredi, faiz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Merkez Bankası, yılın son faiz kararında beklentilerin ötesine geçerek politika faizini yüzde 50’den yüzde 47.5’e çekti. Peki, bu karar kredi faizlerine nasıl yansıyacak? Faiz indirimleri devam edecek mi? İşte faiz kararı sonrası ekonomistlerin değerlendirmeleri ve merak edilen tüm detaylar…
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yılın son Para Politikası Kurulu toplantısında politika faizini 250 baz puan düşürerek yüzde 47.5 seviyesine çekti. Piyasaların 150 baz puanlık bir indirim beklediği karar sonrası kredi faizleri ve ekonomik görünüm yeniden tartışılmaya başlandı.

Gecelik faiz koridoru uygulaması gündemde

Milliyet'e konuşan Ekonomist Muhammet Bayram, Merkez Bankası’nın 250 baz puanlık faiz indirimiyle birlikte gecelik faiz koridoru uygulamasını devreye aldığını belirtti. Bu koridor, politika faizinin gerektiğinde yüzde 49’a çıkarılabileceği veya yüzde 46’ya indirilebileceği anlamına geliyor. Bayram, "Bu düzenleme enflasyonist ortamda esnek bir faiz politikası uygulanacağını gösteriyor" dedi.

Ticari kredilerde i̇ndirim beklentisi

Faiz indirimlerinin özellikle ticari kredilere olumlu yansıması bekleniyor. Bayram, "Ticari kredilerde ciddi faiz indirimleriyle reel sektöre nefes aldırılacak. Ancak ihtiyaç, taşıt ve konut kredilerinde büyük indirimler beklemek gerçekçi değil," ifadelerini kullandı.

Tüketici kredilerinde durum ne?

Bayram, ihtiyaç kredisi çekmeyi düşünenlerin mevcut faiz oranlarını değerlendirip, ileride kredilerini yeniden yapılandırabileceklerini belirtti. Ancak taşıt ve konut kredilerinde faizlerin uzun süre yüksek kalacağını ve bu kredilerde aylık ödemelerin mevcut seviyelerden devam edeceğini ifade etti.

Ev ve araç almayı düşünenler i̇çin tavsiyeler

Ekonomist Bayram, faiz oranlarının ilerleyen dönemlerde daha da düşebileceğini belirterek, acil bir ihtiyaç yoksa ev ve araç alımında beklemenin daha avantajlı olabileceğini söyledi. “Acele etmeyin, faizlerin bir miktar daha düşmesini beklemek mantıklı” dedi.

Faiz i̇ndirimleri devam edecek mi?

Merkez Bankası’nın 2025 yılında toplantı sayısını 12’den 8’e düşüreceği ve büyük faiz indirimlerini belirli dönemlerde gerçekleştireceği öngörülüyor. Bayram, "Mart ayında enflasyonun yüzde 40’ın altına inmesiyle birlikte yeni bir faiz indirimi görebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

Ekonomik beklentiler

2025 yılı için faiz politikalarının enflasyona paralel şekilde şekilleneceği tahmin ediliyor. Yıl sonu enflasyonun yüzde 45 civarında gerçekleşmesi beklenirken, Ocak ayında Merkez Bankası’nın politika faizinde bir değişiklik yapmayacağı ancak Şubat veya Mart ayında yeni bir indirime gideceği öngörülüyor.
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