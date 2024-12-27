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Meteoroloji'den İstanbul ve 9 şehre sarı kodlu alarm, 'Kasırga gibi fırtına ile sıcaklık 5 derece birden düşecek'
Meteoroloji'den İstanbul ve 9 şehre sarı kodlu alarm, 'Kasırga gibi fırtına ile sıcaklık 5 derece birden düşecek'
Sputnik Türkiye
İstanbul, İzmir ve Ankara’da hafta sonu hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 9 şehir için sarı kodlu uyarı yayınladı. Kuvvetli yağış... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T06:52+0300
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Meteoroloji, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak ve Tekirdağ için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Özellikle Marmara’nın batısı ve Trakya’da karla karışık yağmur beklenirken, Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi öne çıktı.Cumartesi hava yağmurlu ve rüzgarlıMeteoroloji raporlarına göre, İstanbul’da cumartesi günü yağmur ve rüzgar etkili olacak. Hissedilen sıcaklık ise 5 dereceye kadar düşecek. Marmara’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Kuzey Ege kıyılarında fırtına uyarısı yapıldı.Yılbaşında İstanbul'da kar yağacak mı?Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni yılda kar beklenmediğini belirtti. “Türkiye, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta yağışsız bir hava ile karşılaşacak. Ancak Anadolu’nun birçok yerinde buzlanma ve don görülecek,” diyen Şen, özellikle batı illerinde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyledi.Bursa-İstanbul deniz ulaşımına fırtına engeliBursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle Mudanya-İstanbul arasında bazı seferler iptal edildi. Etkilenen seferler şu şekilde:Hava durumu detaylarıUyarılar ve tedbirlerKuvvetli Yağış: İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Bursa, Çanakkale gibi illerde sel, su baskını ve buzlanma riski bulunuyor.Fırtına: Marmara kıyılarında çatı uçması ve ulaşımda aksamalar bekleniyor.Buzlanma: Özellikle Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde seyahat edeceklerin dikkatli olması önerildi.Bugün hava nasıl?Marmara’da kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyorMeteoroloji raporlarına göre Marmara Bölgesi’nde hava durumu oldukça çetin geçecek. İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış ve yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıEDİRNE °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıİSTANBUL °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Ege’de yağmur ve don etkisiEge Bölgesi'nde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, kıyı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar (50-80 km/saat) beklenirken, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı uyarılar yapıldı.Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağışAkdeniz’de bölge genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde ise kar yağışı bekleniyor.İç Anadolu’da kar ve sisİç Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve yer yer pus görülecek.Doğu Anadolu’da kar ve çığ uyarısıDoğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun kar yağışı etkisini gösterecek. Bingöl, Muş, Van ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bölgenin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.Batı ve Orta Karadeniz’de sağanak yağışKaradeniz’de kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde çığ riski bulunuyor.Denizlerde fırtına etkili olacakKuzey Ege’de tam fırtına, Marmara, Batı Karadeniz ve Akdeniz’de ise kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgarın saatte 80 km hıza ulaşması tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında aksamalara karşı uyarılar yapıldı.
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Meteoroloji'den İstanbul ve 9 şehre sarı kodlu alarm, 'Kasırga gibi fırtına ile sıcaklık 5 derece birden düşecek'

06:52 27.12.2024 (güncellendi: 07:07 27.12.2024)
© Sputnik / Виталий АньковKaradeniz fırtına
Karadeniz fırtına - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
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İstanbul, İzmir ve Ankara’da hafta sonu hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 9 şehir için sarı kodlu uyarı yayınladı. Kuvvetli yağış, don ve çığ riskine dikkat çeken yetkililer, Marmara ve Doğu Anadolu bölgelerinde etkili hava koşullarına karşı vatandaşları uyardı.
Meteoroloji, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak ve Tekirdağ için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Özellikle Marmara’nın batısı ve Trakya’da karla karışık yağmur beklenirken, Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi öne çıktı.

Cumartesi hava yağmurlu ve rüzgarlı

Meteoroloji raporlarına göre, İstanbul’da cumartesi günü yağmur ve rüzgar etkili olacak. Hissedilen sıcaklık ise 5 dereceye kadar düşecek. Marmara’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Kuzey Ege kıyılarında fırtına uyarısı yapıldı.

Yılbaşında İstanbul'da kar yağacak mı?

Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni yılda kar beklenmediğini belirtti. “Türkiye, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta yağışsız bir hava ile karşılaşacak. Ancak Anadolu’nun birçok yerinde buzlanma ve don görülecek,” diyen Şen, özellikle batı illerinde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyledi.

Bursa-İstanbul deniz ulaşımına fırtına engeli

Bursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle Mudanya-İstanbul arasında bazı seferler iptal edildi. Etkilenen seferler şu şekilde:
07.00 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
08.00 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya)
09.30 Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
09.30 Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas)
10.00 Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci)
10.30 İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya).

Hava durumu detayları

Yağışlar: Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz'in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzeyinde karla karışık yağmur bekleniyor.
Rüzgar: Marmara ve Kuzey Ege kıyılarında kuzey yönlü fırtına (50-80 km/sa), Güneydoğu Anadolu’da ise doğu ve güneydoğu yönlü kuvvetli rüzgar etkili olacak.
Buzlanma ve Çığ: Doğu Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun dik yamaçlarında çığ tehlikesine karşı dikkatli olunması gerektiği vurgulandı.

Uyarılar ve tedbirler

Kuvvetli Yağış: İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Bursa, Çanakkale gibi illerde sel, su baskını ve buzlanma riski bulunuyor.
Fırtına: Marmara kıyılarında çatı uçması ve ulaşımda aksamalar bekleniyor.
Buzlanma: Özellikle Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde seyahat edeceklerin dikkatli olması önerildi.

Bugün hava nasıl?

Marmara’da kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyor

Meteoroloji raporlarına göre Marmara Bölgesi’nde hava durumu oldukça çetin geçecek. İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış ve yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.

ÇANAKKALE °C, 6°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlı

EDİRNE °C, 3°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlı

İSTANBUL °C, 9°C

Çok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

KIRKLARELİ °C, 2°C

Çok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.

Ege’de yağmur ve don etkisi

Ege Bölgesi'nde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, kıyı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar (50-80 km/saat) beklenirken, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı uyarılar yapıldı.
İzmir: Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 13°C.
Afyonkarahisar: Kar yağışlı, 4°C.
Denizli: Yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmurlu, 12°C.

Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağış

Akdeniz’de bölge genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde ise kar yağışı bekleniyor.
Antalya: Gök gürültülü sağanak yağışlı, 17°C.
Mersin: Sağanak yağışlı, 16°C.
Adana: Sağanak yağışlı, 16°C.

İç Anadolu’da kar ve sis

İç Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve yer yer pus görülecek.
Ankara: Yağmurlu, kuzey kesimlerinde karla karışık yağmur, 7°C.
Konya: Yağmurlu, 6°C.
Sivas: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 7°C.

Doğu Anadolu’da kar ve çığ uyarısı

Doğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun kar yağışı etkisini gösterecek. Bingöl, Muş, Van ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bölgenin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.
Erzurum: Kar yağışlı, 2°C.
Van: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 7°C.
Malatya: Yağmurlu, 8°C.

Batı ve Orta Karadeniz’de sağanak yağış

Karadeniz’de kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde çığ riski bulunuyor.
Samsun: Sağanak yağışlı, 11°C.
Trabzon: Akşam saatlerinden itibaren sağanak yağışlı, 14°C.
Bolu: Karla karışık yağmur ve kar yağışlı, 5°C.

Denizlerde fırtına etkili olacak

Kuzey Ege’de tam fırtına, Marmara, Batı Karadeniz ve Akdeniz’de ise kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgarın saatte 80 km hıza ulaşması tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında aksamalara karşı uyarılar yapıldı.
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