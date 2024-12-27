https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/meteorolojiden-istanbul-ve-9-sehre-sari-kodlu-alarm-kasirga-gibi-firtina-ile-sicaklik-5-derece-1092080209.html

Meteoroloji'den İstanbul ve 9 şehre sarı kodlu alarm, 'Kasırga gibi fırtına ile sıcaklık 5 derece birden düşecek'

Meteoroloji'den İstanbul ve 9 şehre sarı kodlu alarm, 'Kasırga gibi fırtına ile sıcaklık 5 derece birden düşecek'

Sputnik Türkiye

İstanbul, İzmir ve Ankara’da hafta sonu hava nasıl olacak?Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul dahil 9 şehir için sarı kodlu uyarı yayınladı. Kuvvetli yağış... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T06:52+0300

2024-12-27T06:52+0300

2024-12-27T07:07+0300

türkiye

meteoroloji

bursa

orhan şen

türkiye

mudanya

istanbul

bursa deniz otobüsleri (budo)

doğu anadolu

yağış

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Meteoroloji, İstanbul, Edirne, Kırklareli, Çanakkale, Hakkari, Van, Bitlis, Şırnak ve Tekirdağ için kuvvetli yağış ve rüzgar uyarısında bulundu. Özellikle Marmara’nın batısı ve Trakya’da karla karışık yağmur beklenirken, Doğu Anadolu’da çığ tehlikesi öne çıktı.Cumartesi hava yağmurlu ve rüzgarlıMeteoroloji raporlarına göre, İstanbul’da cumartesi günü yağmur ve rüzgar etkili olacak. Hissedilen sıcaklık ise 5 dereceye kadar düşecek. Marmara’nın yüksek kesimlerinde kar yağışı beklenirken, Kuzey Ege kıyılarında fırtına uyarısı yapıldı.Yılbaşında İstanbul'da kar yağacak mı?Meteoroloji uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen, yeni yılda kar beklenmediğini belirtti. “Türkiye, 31 Aralık ve 1 Ocak'ta yağışsız bir hava ile karşılaşacak. Ancak Anadolu’nun birçok yerinde buzlanma ve don görülecek,” diyen Şen, özellikle batı illerinde sıcaklıkların ortalamanın üzerinde seyredeceğini söyledi.Bursa-İstanbul deniz ulaşımına fırtına engeliBursa Deniz Otobüsleri (BUDO) tarafından yapılan açıklamaya göre, fırtına nedeniyle Mudanya-İstanbul arasında bazı seferler iptal edildi. Etkilenen seferler şu şekilde:Hava durumu detaylarıUyarılar ve tedbirlerKuvvetli Yağış: İstanbul, Kırklareli, Sakarya, Bursa, Çanakkale gibi illerde sel, su baskını ve buzlanma riski bulunuyor.Fırtına: Marmara kıyılarında çatı uçması ve ulaşımda aksamalar bekleniyor.Buzlanma: Özellikle Anadolu’nun iç ve doğu bölgelerinde seyahat edeceklerin dikkatli olması önerildi.Bugün hava nasıl?Marmara’da kuvvetli yağış ve fırtına bekleniyorMeteoroloji raporlarına göre Marmara Bölgesi’nde hava durumu oldukça çetin geçecek. İstanbul, Kırklareli, Tekirdağ, Edirne ve Çanakkale'nin iç kesimlerinde kuvvetli sağanak yağış ve yükseklerde karla karışık yağmur bekleniyor. Bölgede rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden fırtına şeklinde (50-80 km/saat) esmesi tahmin ediliyor.ÇANAKKALE °C, 6°CÇok bulutlu, aralıklı yağmurlu, yüksekleri karla karışık yağmur ve kar yağışlıEDİRNE °C, 3°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve karla karışık yağmurlu, yüksekleri kar yağışlıİSTANBUL °C, 9°CÇok bulutlu, aralıklı yağmur ve sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların yer yer kuvvetli olması bekleniyor.KIRKLARELİ °C, 2°CÇok bulutlu, aralıklı karla karışık yağmur ve kar yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların öğle saatlerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor.Ege’de yağmur ve don etkisiEge Bölgesi'nde iç kesimlerde karla karışık yağmur ve kar yağışı beklenirken, kıyı kesimlerinde sağanak yağış etkili olacak. Kuzey Ege kıyılarında kuvvetli rüzgar (50-80 km/saat) beklenirken, sabah ve gece saatlerinde iç kesimlerde buzlanma ve don olayına karşı uyarılar yapıldı.Akdeniz’de gök gürültülü sağanak yağışAkdeniz’de bölge genelinde sağanak yağışlar etkili olacak. Kıyı kesimlerinde gök gürültülü sağanak, iç kesimlerin yükseklerinde ise kar yağışı bekleniyor.İç Anadolu’da kar ve sisİç Anadolu’da karla karışık yağmur ve kar yağışı etkili olacak. Sabah ve gece saatlerinde buzlanma, don ve yer yer pus görülecek.Doğu Anadolu’da kar ve çığ uyarısıDoğu Anadolu Bölgesi’nde yoğun kar yağışı etkisini gösterecek. Bingöl, Muş, Van ve Erzurum çevrelerinde yer yer kuvvetli kar yağışı bekleniyor. Bölgenin dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunduğu belirtildi.Batı ve Orta Karadeniz’de sağanak yağışKaradeniz’de kıyı kesimlerde yağmur, iç kesimlerde ise kar yağışı bekleniyor. Doğu Karadeniz’in yükseklerinde çığ riski bulunuyor.Denizlerde fırtına etkili olacakKuzey Ege’de tam fırtına, Marmara, Batı Karadeniz ve Akdeniz’de ise kuvvetli fırtına bekleniyor. Rüzgarın saatte 80 km hıza ulaşması tahmin ediliyor. Deniz ulaşımında aksamalara karşı uyarılar yapıldı.

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