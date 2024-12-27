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Medvedev: Önümüzdeki 100 yılda Rusya-ABD dostluğu öngörülmüyor
Medvedev: Önümüzdeki 100 yılda Rusya-ABD dostluğu öngörülmüyor
Sputnik Türkiye
Batı'nın hibrit savaşa son vermesi halinde Rusya'nın nasıl bir yol izleyebileceğini anlatan Medvedev, ABD'yle dostluk yapılmasını beklemediklerini ve... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, önümüzdeki 100 yılda Rusya ile ABD arasında dostluk olmasının öngörülmediğini söyledi.Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, Batı'nın Rusya'ya yönelik hibrit savaşı sona erdikten sonra oluşacak tabloda Moskova'nın olası adımlarıyla ilgili görüşlerini paylaştı.Rusya ve ABD'nin önümüzdeki 100 yıl içinde dost ilişkilere sahip olmasını beklemediklerini anlatan Medvedev, "Rusya, ABD'yle savaşmayı da uygun bulmuyor. Bu nedenle ülkemiz, ABD'yi tamamen görmezden gelebilir. Doğrudan çatışmanın nükleer dünya savaşına dönüşeceği aşikar" ifadelerini kullandı.Rusya'nın Anglosaksonların baskısına boyun eğen ve Batı'nın Rusya karşıtı macerasına katılan Asya ve Latin Amerika ülkelerini tamamen affedebileceğini söyleyen Medvedev, "Ancak Rusya, dünyada Rusofobinin ana kalesi haline gelen Avrupa'yı cezalandırmalı" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/abdli-profesor-wolf-trumpin-gronland-hamlesi-rusyaya-beklenmedik-bir-yarar-sagliyor-1092088108.html
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abd, dmitriy medvedev, batı, asya, rusya güvenlik konseyi, rusya, avrupa, ukrayna, hibrit, hibrit savaş
abd, dmitriy medvedev, batı, asya, rusya güvenlik konseyi, rusya, avrupa, ukrayna, hibrit, hibrit savaş

Medvedev: Önümüzdeki 100 yılda Rusya-ABD dostluğu öngörülmüyor

11:59 27.12.2024
© Sputnik / Сергей БобылевDmitriy Medvedev
Dmitriy Medvedev - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© Sputnik / Сергей Бобылев
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Batı'nın hibrit savaşa son vermesi halinde Rusya'nın nasıl bir yol izleyebileceğini anlatan Medvedev, ABD'yle dostluk yapılmasını beklemediklerini ve Avrupa'nın cezalandırılması gerektiğini vurguladı.
Rusya Güvenlik Konseyi Başkan Yardımcısı Dmitriy Medvedev, önümüzdeki 100 yılda Rusya ile ABD arasında dostluk olmasının öngörülmediğini söyledi.

Telegram hesabından açıklama yapan Medvedev, Batı'nın Rusya'ya yönelik hibrit savaşı sona erdikten sonra oluşacak tabloda Moskova'nın olası adımlarıyla ilgili görüşlerini paylaştı.

Rusya ve ABD'nin önümüzdeki 100 yıl içinde dost ilişkilere sahip olmasını beklemediklerini anlatan Medvedev, "Rusya, ABD'yle savaşmayı da uygun bulmuyor. Bu nedenle ülkemiz, ABD'yi tamamen görmezden gelebilir. Doğrudan çatışmanın nükleer dünya savaşına dönüşeceği aşikar" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın Anglosaksonların baskısına boyun eğen ve Batı'nın Rusya karşıtı macerasına katılan Asya ve Latin Amerika ülkelerini tamamen affedebileceğini söyleyen Medvedev, "Ancak Rusya, dünyada Rusofobinin ana kalesi haline gelen Avrupa'yı cezalandırmalı" dedi.
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