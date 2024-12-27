https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/abdli-profesor-wolf-trumpin-gronland-hamlesi-rusyaya-beklenmedik-bir-yarar-sagliyor-1092088108.html

ABD'li profesör Wolf: Trump'ın Grönland hamlesi, Rusya'ya beklenmedik bir yarar sağlıyor

ABD'li profesör Wolf: Trump'ın Grönland hamlesi, Rusya'ya beklenmedik bir yarar sağlıyor

Sputnik Türkiye

Trump'ın Avrupa toprağı olan Grönland'ı satın alma planları giderek daha yüksek sesle dillendiriliyor. Müstakbel başkanın adımını değerlendiren profesör Wolf... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T10:25+0300

2024-12-27T10:25+0300

2024-12-27T10:25+0300

dünya

abd

donald trump

miles taylor

grönland

abd

ukrayna

ulusal yabancılar merkezi (danimarka)

dialogue works

rusya olimpiyat komitesi (roc)

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087970265_1:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_ce5e0e98c9ed9440d9f398667c2fc226.jpg

ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı ilhak etmeye yeniden ilgi duyması gündemde önemli bir yer tutarken Massachusetts Üniversitesi Profesörü Richard Wolf, bu hamlenin Rusya'ya beklenmedik şekilde yardım ettiğini belirtti.Profesör Wolf, Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde, Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland'a göz dikmesi nedeniyle Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteği sürdürmek için Rus tehdidi bahanesini kullanmasının zorlaşacağını söyledi.Avrupalı siyasetçilerin Rusya'nın Ukrayna'nın ardından Avrupa'yı işgal etmeyi hedeflediğini öne sürerek vatandaşlarını korkutmaya alıştığına dikkat çeken Wolf, Trump'ın bir Avrupa ülkesinin topraklarını satın alma planının bu bahanelerin zayıflamasına yol açacağını kaydetti.Wolf, "Sözde Rus tehdidi, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa, diğer Rusya karşıtı önlemlere gönderdikleri kaynakların miktarını meşrulaştırmak için çok popüler bir yöntem. Yakın zamanda Trump tarafında gözlemlediğimiz gelişmeler ışığında, artık Avrupalı hükümetlerin bunu söylemeleri çok daha zor olacak" ifadelerini kullandı.Rusya'ya yönelik suçlamaların hiçbir rasyonel temeli olmadığını söyleyen Wolf, "Moskova'nın Avrupa ülkelerine saldırması için kesinlikle hiçbir neden yok. Trump ise, doğrudan bir Avrupa ülkesinin, yani Danimarka'nın toprakları üzerinde hak iddia ediyor" vurgusu yaptı.Trump'ın Grönland isteği yeni değilTrump, daha önce ABD'nin Grönland’a sahip olmasını 'mutlak bir gereklilik' olarak nitelendirmişti.Grönland Başbakanı Mute Egede, Trump’ın bu sözlerine yanıt vererek, adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını belirtmişti.Grönland, 1953 yılına kadar Danimarka'nın bir kolonisiydi ve hala Krallık'a bağlı bir bölge olarak biliniyor. Ancak 2009 yılında Grönland’a, özyönetim ve iç politika konusunda bağımsız seçim yapma hakkı tanınarak özerklik verilmişti.2019 yılında basında çıkan haberlerde de, Trump'ın Grönland'ı satın almayı düşündüğü iddiaları gündeme gelmişti. Trump, daha sonra gazetecilere, bu konuya 'stratejik olarak' ilgi gösterdiğini ifade etmişti. Danimarka ise, Trump'ın bu önerisini bir şaka olarak değerlendirmiş ve satış fikrini saçma olarak nitelendirmişti.Eski ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Miles Taylor, Ağustos 2020'de MSNBC’ye verdiği bir röportajda, Trump’ın Porto Riko ile Grönland'ın takas edilip edilemeyeceği konusunu da gündeme getirdiğini açıklamıştı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/serie-adan-galatasarayli-baris-alper-yilmaza-teklif-dil-kursuna-bile-basladi-1092087243.html

grönland

abd

ukrayna

danimarka

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

abd, donald trump, miles taylor, grönland, abd, ukrayna, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), dialogue works, rusya olimpiyat komitesi (roc), danimarka