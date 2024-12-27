ABD'li profesör Wolf: Trump'ın Grönland hamlesi, Rusya'ya beklenmedik bir yarar sağlıyor

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
MASAK'tan nakit işlemlerde belge iddialarına yanıt
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Muhalefetten iktidara ‘Balıkesir’ soruları
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Burcu Uğur: 'Sıla bebek davası sosyal çürümeye örnek olan bir dava'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Şampiyonlardan Skandallara 2024'te İz Bırakan Olaylar
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Yapay zekadan asgari ücret şarkısı
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücretin belirlendiği akşam neler oldu: Komisyonun içindeki gazeteci anlatıyor
15:00
59 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İran aslında bu sürecin en büyük kazananı olarak İsrail’i değil, Türkiye’yi görüyor’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
SESLİ HABER
Uzayda mahsur kalan astronotlardan Noel kutlaması
18:50
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
ÖZEL HABER
Milletvekilleri talep etti: TBMM'de latte servisi başladı
19:18
1 dk
SESLİ HABER
Migreni olanlar dikkat: Erbain soğukları baş ağrısını tetikliyor
19:38
2 dk
SESLİ HABER
Trump'ın Noel dilek listesi şaşırtmadı: Panama Kanalı, Grönland, Kanada
20:06
2 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Sadettin Saran'a yasa dışı bahis soruşturması
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
ÖTV'siz araç alımında yeni dönem
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
Serhat Ayan'la Haftanın Keyfi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
ÇALIŞMA HAYATIM
Melis Elmen'le Çalışma Hayatım
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/abdli-profesor-wolf-trumpin-gronland-hamlesi-rusyaya-beklenmedik-bir-yarar-sagliyor-1092088108.html
ABD'li profesör Wolf: Trump'ın Grönland hamlesi, Rusya'ya beklenmedik bir yarar sağlıyor
ABD'li profesör Wolf: Trump'ın Grönland hamlesi, Rusya'ya beklenmedik bir yarar sağlıyor
Sputnik Türkiye
Trump'ın Avrupa toprağı olan Grönland'ı satın alma planları giderek daha yüksek sesle dillendiriliyor. Müstakbel başkanın adımını değerlendiren profesör Wolf... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T10:25+0300
2024-12-27T10:25+0300
dünya
abd
donald trump
miles taylor
grönland
abd
ukrayna
ulusal yabancılar merkezi (danimarka)
dialogue works
rusya olimpiyat komitesi (roc)
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087970265_1:0:3000:1687_1920x0_80_0_0_ce5e0e98c9ed9440d9f398667c2fc226.jpg
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı ilhak etmeye yeniden ilgi duyması gündemde önemli bir yer tutarken Massachusetts Üniversitesi Profesörü Richard Wolf, bu hamlenin Rusya'ya beklenmedik şekilde yardım ettiğini belirtti.Profesör Wolf, Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde, Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland'a göz dikmesi nedeniyle Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteği sürdürmek için Rus tehdidi bahanesini kullanmasının zorlaşacağını söyledi.Avrupalı siyasetçilerin Rusya'nın Ukrayna'nın ardından Avrupa'yı işgal etmeyi hedeflediğini öne sürerek vatandaşlarını korkutmaya alıştığına dikkat çeken Wolf, Trump'ın bir Avrupa ülkesinin topraklarını satın alma planının bu bahanelerin zayıflamasına yol açacağını kaydetti.Wolf, "Sözde Rus tehdidi, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa, diğer Rusya karşıtı önlemlere gönderdikleri kaynakların miktarını meşrulaştırmak için çok popüler bir yöntem. Yakın zamanda Trump tarafında gözlemlediğimiz gelişmeler ışığında, artık Avrupalı hükümetlerin bunu söylemeleri çok daha zor olacak" ifadelerini kullandı.Rusya'ya yönelik suçlamaların hiçbir rasyonel temeli olmadığını söyleyen Wolf, "Moskova'nın Avrupa ülkelerine saldırması için kesinlikle hiçbir neden yok. Trump ise, doğrudan bir Avrupa ülkesinin, yani Danimarka'nın toprakları üzerinde hak iddia ediyor" vurgusu yaptı.Trump'ın Grönland isteği yeni değilTrump, daha önce ABD'nin Grönland’a sahip olmasını 'mutlak bir gereklilik' olarak nitelendirmişti.Grönland Başbakanı Mute Egede, Trump’ın bu sözlerine yanıt vererek, adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını belirtmişti.Grönland, 1953 yılına kadar Danimarka'nın bir kolonisiydi ve hala Krallık'a bağlı bir bölge olarak biliniyor. Ancak 2009 yılında Grönland’a, özyönetim ve iç politika konusunda bağımsız seçim yapma hakkı tanınarak özerklik verilmişti.2019 yılında basında çıkan haberlerde de, Trump'ın Grönland'ı satın almayı düşündüğü iddiaları gündeme gelmişti. Trump, daha sonra gazetecilere, bu konuya 'stratejik olarak' ilgi gösterdiğini ifade etmişti. Danimarka ise, Trump'ın bu önerisini bir şaka olarak değerlendirmiş ve satış fikrini saçma olarak nitelendirmişti.Eski ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Miles Taylor, Ağustos 2020'de MSNBC’ye verdiği bir röportajda, Trump’ın Porto Riko ile Grönland'ın takas edilip edilemeyeceği konusunu da gündeme getirdiğini açıklamıştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/serie-adan-galatasarayli-baris-alper-yilmaza-teklif-dil-kursuna-bile-basladi-1092087243.html
grönland
abd
ukrayna
danimarka
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/09/0d/1087970265_376:0:2625:1687_1920x0_80_0_0_91849c5b0c4aa0e4665b8778b620b5d9.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
abd, donald trump, miles taylor, grönland, abd, ukrayna, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), dialogue works, rusya olimpiyat komitesi (roc), danimarka
abd, donald trump, miles taylor, grönland, abd, ukrayna, ulusal yabancılar merkezi (danimarka), dialogue works, rusya olimpiyat komitesi (roc), danimarka

ABD'li profesör Wolf: Trump'ın Grönland hamlesi, Rusya'ya beklenmedik bir yarar sağlıyor

10:25 27.12.2024
© AP Photo / Chris SzagolaGrönland buzul
Grönland buzul - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AP Photo / Chris Szagola
Abone ol
Trump'ın Avrupa toprağı olan Grönland'ı satın alma planları giderek daha yüksek sesle dillendiriliyor. Müstakbel başkanın adımını değerlendiren profesör Wolf, bu gelişmenin Avrupa'nın 'Rus tehdidi' bahanesini elinde alacağının altını çizdi.
ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump'ın Danimarka'ya bağlı özerk bir bölge olan Grönland'ı ilhak etmeye yeniden ilgi duyması gündemde önemli bir yer tutarken Massachusetts Üniversitesi Profesörü Richard Wolf, bu hamlenin Rusya'ya beklenmedik şekilde yardım ettiğini belirtti.

Profesör Wolf, Dialogue Works adlı YouTube kanalına demecinde, Trump'ın Danimarka'ya bağlı Grönland'a göz dikmesi nedeniyle Avrupa ülkelerinin Ukrayna'ya desteği sürdürmek için Rus tehdidi bahanesini kullanmasının zorlaşacağını söyledi.

Avrupalı siyasetçilerin Rusya'nın Ukrayna'nın ardından Avrupa'yı işgal etmeyi hedeflediğini öne sürerek vatandaşlarını korkutmaya alıştığına dikkat çeken Wolf, Trump'ın bir Avrupa ülkesinin topraklarını satın alma planının bu bahanelerin zayıflamasına yol açacağını kaydetti.

Wolf, "Sözde Rus tehdidi, Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşa, diğer Rusya karşıtı önlemlere gönderdikleri kaynakların miktarını meşrulaştırmak için çok popüler bir yöntem. Yakın zamanda Trump tarafında gözlemlediğimiz gelişmeler ışığında, artık Avrupalı hükümetlerin bunu söylemeleri çok daha zor olacak" ifadelerini kullandı.

Rusya'ya yönelik suçlamaların hiçbir rasyonel temeli olmadığını söyleyen Wolf, "Moskova'nın Avrupa ülkelerine saldırması için kesinlikle hiçbir neden yok. Trump ise, doğrudan bir Avrupa ülkesinin, yani Danimarka'nın toprakları üzerinde hak iddia ediyor" vurgusu yaptı.

Trump'ın Grönland isteği yeni değil

Trump, daha önce ABD'nin Grönland’a sahip olmasını 'mutlak bir gereklilik' olarak nitelendirmişti.

Grönland Başbakanı Mute Egede, Trump’ın bu sözlerine yanıt vererek, adanın satılık olmadığını ve asla satılmayacağını belirtmişti.

Grönland, 1953 yılına kadar Danimarka'nın bir kolonisiydi ve hala Krallık'a bağlı bir bölge olarak biliniyor. Ancak 2009 yılında Grönland’a, özyönetim ve iç politika konusunda bağımsız seçim yapma hakkı tanınarak özerklik verilmişti.
2019 yılında basında çıkan haberlerde de, Trump'ın Grönland'ı satın almayı düşündüğü iddiaları gündeme gelmişti. Trump, daha sonra gazetecilere, bu konuya 'stratejik olarak' ilgi gösterdiğini ifade etmişti. Danimarka ise, Trump'ın bu önerisini bir şaka olarak değerlendirmiş ve satış fikrini saçma olarak nitelendirmişti.
Eski ABD İç Güvenlik Bakanlığı yetkilisi Miles Taylor, Ağustos 2020'de MSNBC’ye verdiği bir röportajda, Trump’ın Porto Riko ile Grönland'ın takas edilip edilemeyeceği konusunu da gündeme getirdiğini açıklamıştı.
Barış Alper Yılmaz - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
SPOR
Serie A’dan Galatasaraylı Barış Alper Yılmaz’a teklif: 'Dil kursuna bile başladı'
10:06
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала