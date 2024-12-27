https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/macaristan-cumhurbaskani-budapestenin-ukrayna-konusundaki-tutumu-ornek-teskil-ediyor-1092078796.html

Macaristan Cumhurbaşkanı: Budapeşte'nin Ukrayna konusundaki tutumu örnek teşkil ediyor

Macaristan Cumhurbaşkanı: Budapeşte'nin Ukrayna konusundaki tutumu örnek teşkil ediyor

Sputnik Türkiye

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, Macaristan'ın, Ukrayna'da barışçıl bir çözüme duyulan ihtiyaç konusundaki tutumları savunma konusunda diğer ülkelere... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T02:21+0300

2024-12-27T02:21+0300

2024-12-27T02:21+0300

ukrayna krizi

macaristan

budapeşte

ukrayna

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/02/1b/1081123799_0:161:3069:1887_1920x0_80_0_0_c01f816bba9a7f4c64ae62f50549af12.jpg

Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, ülkesinin Ukrayna'da barışçıl bir çözümün gerekliliği konusundaki duruşuyla diğer ülkeler için örnek teşkil ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Macar ulusunun uzun yıllardır askeri çatışmalar nedeniyle güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu vurgularken, Transkarpatya Macarları gibi yurtdışında yaşayan vatandaşların da bir arada kalması gerektiğini ifade etti. Sulyok M1 TV kanalında yayınlanan Noel konuşmasında, "Küresel süreçlerde ancak ağırlığımız oranında bir faktör olabileceğimizin farkındayız, ancak yine de bu konuda gösterdiğimiz kararlılık önemlidir ve diğer uluslar için bir örnek teşkil etmektedir" dedi. Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığının uzun süre hatırlanacağını belirtmişti. Orban, Budapeşte'nin sadece formalitelerle yetinmeyip, Ukrayna'daki çatışma gibi acil siyasi sorunlar üzerinde ilerleme kaydetmeyi başardığını ifade etmişti. Başbakan, dönem başkanlığının en önemli sonucunu, altı ay önce 'kimsenin duymak istemediği' Ukrayna'da barışın tesis edilmesine yönelik gerçek müzakereler için 'açık bir kapı' olarak nitelendirmişti.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-ukraynaya-olasi-bm-baris-gucu-gonderilmesi-anlasilmaz-bir-asama-1092077707.html

macaristan

budapeşte

ukrayna

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

macaristan, budapeşte, ukrayna