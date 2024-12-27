https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/macaristan-cumhurbaskani-budapestenin-ukrayna-konusundaki-tutumu-ornek-teskil-ediyor-1092078796.html
Macaristan Cumhurbaşkanı: Budapeşte'nin Ukrayna konusundaki tutumu örnek teşkil ediyor
Macaristan Cumhurbaşkanı: Budapeşte'nin Ukrayna konusundaki tutumu örnek teşkil ediyor
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Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, Macaristan'ın, Ukrayna'da barışçıl bir çözüme duyulan ihtiyaç konusundaki tutumları savunma konusunda diğer ülkelere... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, ülkesinin Ukrayna'da barışçıl bir çözümün gerekliliği konusundaki duruşuyla diğer ülkeler için örnek teşkil ettiğini belirtti. Cumhurbaşkanı, Macar ulusunun uzun yıllardır askeri çatışmalar nedeniyle güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu vurgularken, Transkarpatya Macarları gibi yurtdışında yaşayan vatandaşların da bir arada kalması gerektiğini ifade etti. Sulyok M1 TV kanalında yayınlanan Noel konuşmasında, "Küresel süreçlerde ancak ağırlığımız oranında bir faktör olabileceğimizin farkındayız, ancak yine de bu konuda gösterdiğimiz kararlılık önemlidir ve diğer uluslar için bir örnek teşkil etmektedir" dedi. Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığının uzun süre hatırlanacağını belirtmişti. Orban, Budapeşte'nin sadece formalitelerle yetinmeyip, Ukrayna'daki çatışma gibi acil siyasi sorunlar üzerinde ilerleme kaydetmeyi başardığını ifade etmişti. Başbakan, dönem başkanlığının en önemli sonucunu, altı ay önce 'kimsenin duymak istemediği' Ukrayna'da barışın tesis edilmesine yönelik gerçek müzakereler için 'açık bir kapı' olarak nitelendirmişti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-ukraynaya-olasi-bm-baris-gucu-gonderilmesi-anlasilmaz-bir-asama-1092077707.html
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Macaristan Cumhurbaşkanı: Budapeşte'nin Ukrayna konusundaki tutumu örnek teşkil ediyor
Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, Macaristan'ın, Ukrayna'da barışçıl bir çözüme duyulan ihtiyaç konusundaki tutumları savunma konusunda diğer ülkelere örnek teşkil ettiğini söyledi.
Macaristan Cumhurbaşkanı Tamas Sulyok, ülkesinin Ukrayna'da barışçıl bir çözümün gerekliliği konusundaki duruşuyla diğer ülkeler için örnek teşkil ettiğini belirtti.
Cumhurbaşkanı, Macar ulusunun uzun yıllardır askeri çatışmalar nedeniyle güvenlik tehditleriyle karşı karşıya olduğunu vurgularken, Transkarpatya Macarları gibi yurtdışında yaşayan vatandaşların da bir arada kalması gerektiğini ifade etti.
Sulyok M1 TV kanalında yayınlanan Noel konuşmasında, "Küresel süreçlerde ancak ağırlığımız oranında bir faktör olabileceğimizin farkındayız, ancak yine de bu konuda gösterdiğimiz kararlılık önemlidir ve diğer uluslar için bir örnek teşkil etmektedir" dedi.
Daha önce Macaristan Başbakanı Viktor Orban, Macaristan'ın Avrupa Birliği dönem başkanlığının uzun süre hatırlanacağını belirtmişti. Orban, Budapeşte'nin sadece formalitelerle yetinmeyip, Ukrayna'daki çatışma gibi acil siyasi sorunlar üzerinde ilerleme kaydetmeyi başardığını ifade etmişti.
Başbakan, dönem başkanlığının en önemli sonucunu, altı ay önce 'kimsenin duymak istemediği' Ukrayna'da barışın tesis edilmesine yönelik gerçek müzakereler için 'açık bir kapı' olarak nitelendirmişti.