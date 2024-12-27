https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-ukraynaya-olasi-bm-baris-gucu-gonderilmesi-anlasilmaz-bir-asama-1092077707.html

Rusya: Ukrayna'ya olası BM barış gücü gönderilmesi ‘anlaşılmaz’ bir aşama

Rusya: Ukrayna'ya olası BM barış gücü gönderilmesi ‘anlaşılmaz’ bir aşama

Sputnik Türkiye

Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, BM barış güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi çabalarını ‘anlaşılmaz’ bir adım olarak nitelendirdi. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

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ukrayna krizi

dmitriy polyanskiy

birleşmiş milletler (bm)

ukrayna

rusya federasyonu

bm barış gücü

soru işareti

uzlaşma

formül

batı

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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya BM barış güçlerinin gönderilmesi çabalarının ‘anlaşılmaz’ bir aşama olduğunu ve böyle bir adımın gerekliliğinin ‘büyük soru işareti’ olduğunu söyledi.Polyanskiy, “BM barış gücü şu an için anlaşılmaz bir aşama ve işin bu noktaya gelip gelmeyeceği, buna ihtiyacımız olup olmayacağı büyük bir soru işareti. Elbette olası bir uzlaşma formülünün ne olabileceğine karar vermemiz gerekecek” dedi.Rus diplomat, BM Sekreterliği'nin Ukrayna'daki ihtilafla ilgili çifte standartlarının, BM’nin bu sorunun çözümünde ‘önemli bir rol’oynayabileceği inancını ‘bir dereceye kadar zayıflattığını’ vurgulayarak, “Ancak belli bir aşamada, hem Rusya Federasyonu hem de Ukrayna kabul ederse, BM de elbette bir rol oynayabilir. BM platformunda, Ukrayna konusunda bazı temaslar olabileceğine inanıyorum; şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Bu pek çok nedenden dolayı gerçekleşmiyor, ancak asıl neden eski Batılı ortaklarımızın ve aynı zamanda Ukraynalıların buna hazır olmadıkları ve olmamaya devam etmeliridir” ifadelerini kullandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/nebenzya-zelenskiy-ukrayna-ihtilafina-yonelik-baris-girisimlerini-engellemek-icin-her-seyi-yapiyor-1091835169.html

ukrayna

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dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya federasyonu, bm barış gücü, soru işareti, uzlaşma, formül, batı