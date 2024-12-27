https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-ukraynaya-olasi-bm-baris-gucu-gonderilmesi-anlasilmaz-bir-asama-1092077707.html
Rusya: Ukrayna'ya olası BM barış gücü gönderilmesi ‘anlaşılmaz’ bir aşama
Rusya: Ukrayna'ya olası BM barış gücü gönderilmesi ‘anlaşılmaz’ bir aşama
Sputnik Türkiye
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, BM barış güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi çabalarını ‘anlaşılmaz’ bir adım olarak nitelendirdi. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T00:27+0300
2024-12-27T00:27+0300
2024-12-27T00:26+0300
ukrayna krizi
dmitriy polyanskiy
birleşmiş milletler (bm)
ukrayna
rusya federasyonu
bm barış gücü
soru işareti
uzlaşma
formül
batı
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Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya BM barış güçlerinin gönderilmesi çabalarının ‘anlaşılmaz’ bir aşama olduğunu ve böyle bir adımın gerekliliğinin ‘büyük soru işareti’ olduğunu söyledi.Polyanskiy, “BM barış gücü şu an için anlaşılmaz bir aşama ve işin bu noktaya gelip gelmeyeceği, buna ihtiyacımız olup olmayacağı büyük bir soru işareti. Elbette olası bir uzlaşma formülünün ne olabileceğine karar vermemiz gerekecek” dedi.Rus diplomat, BM Sekreterliği'nin Ukrayna'daki ihtilafla ilgili çifte standartlarının, BM’nin bu sorunun çözümünde ‘önemli bir rol’oynayabileceği inancını ‘bir dereceye kadar zayıflattığını’ vurgulayarak, “Ancak belli bir aşamada, hem Rusya Federasyonu hem de Ukrayna kabul ederse, BM de elbette bir rol oynayabilir. BM platformunda, Ukrayna konusunda bazı temaslar olabileceğine inanıyorum; şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Bu pek çok nedenden dolayı gerçekleşmiyor, ancak asıl neden eski Batılı ortaklarımızın ve aynı zamanda Ukraynalıların buna hazır olmadıkları ve olmamaya devam etmeliridir” ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/nebenzya-zelenskiy-ukrayna-ihtilafina-yonelik-baris-girisimlerini-engellemek-icin-her-seyi-yapiyor-1091835169.html
ukrayna
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dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya federasyonu, bm barış gücü, soru işareti, uzlaşma, formül, batı
dmitriy polyanskiy, birleşmiş milletler (bm), ukrayna, rusya federasyonu, bm barış gücü, soru işareti, uzlaşma, formül, batı
Rusya: Ukrayna'ya olası BM barış gücü gönderilmesi ‘anlaşılmaz’ bir aşama
Rusya'nın BM Daimi Temsilci Yardımcısı Polyanskiy, BM barış güçlerinin Ukrayna'ya gönderilmesi çabalarını ‘anlaşılmaz’ bir adım olarak nitelendirdi.
Rusya'nın Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilci Yardımcısı Dmitriy Polyanskiy yaptığı açıklamada, Ukrayna'ya BM barış güçlerinin gönderilmesi çabalarının ‘anlaşılmaz’ bir aşama olduğunu ve böyle bir adımın gerekliliğinin ‘büyük soru işareti’ olduğunu söyledi.
Polyanskiy, “BM barış gücü şu an için anlaşılmaz bir aşama ve işin bu noktaya gelip gelmeyeceği, buna ihtiyacımız olup olmayacağı büyük bir soru işareti. Elbette olası bir uzlaşma formülünün ne olabileceğine karar vermemiz gerekecek” dedi.
Rus diplomat, BM Sekreterliği'nin Ukrayna'daki ihtilafla ilgili çifte standartlarının, BM’nin bu sorunun çözümünde ‘önemli bir rol’oynayabileceği inancını ‘bir dereceye kadar zayıflattığını’ vurgulayarak, “Ancak belli bir aşamada, hem Rusya Federasyonu hem de Ukrayna kabul ederse, BM de elbette bir rol oynayabilir. BM platformunda, Ukrayna konusunda bazı temaslar olabileceğine inanıyorum; şu ana kadar bu gerçekleşmedi. Bu pek çok nedenden dolayı gerçekleşmiyor, ancak asıl neden eski Batılı ortaklarımızın ve aynı zamanda Ukraynalıların buna hazır olmadıkları ve olmamaya devam etmeliridir” ifadelerini kullandı.