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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/kamuda-2025-yili-lojman-kiralari-belli-oldu-1092089680.html
Kamuda 2025 yılı lojman kiraları belli oldu
Kamuda 2025 yılı lojman kiraları belli oldu
Sputnik Türkiye
Kamu konutlarının 2025 yılı kira bedelleri metrekare bazında düzenlendi. Kerpiç ve ahşap konutlarda metrekare fiyatı 8.15 lira olurken, kaloriferli konutlarda... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T10:53+0300
2024-12-27T10:53+0300
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2025 yılı kamu konutları kira bedellerine ilişkin detaylar açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği, kamu konutlarının kira bedellerini metrekare bazında belirledi. Buna göre:Kira bedellerine ek olarak bazı hizmetler için de ilave ücret alınacak:Elektrik ve su giderleri, gerçek kullanım maliyetine göre kullanıcıdan tahsil edilecek. Sayaç bulunmayan durumlarda ise belirtilen ek bedeller uygulanacak.Yakıt bedelleri ve ortak giderlerYakıtı kurum tarafından karşılanan kaloriferli konutlarda ısı paylaşım cihazı bulunmuyorsa, metrekare başına 6.68 TL yakıt bedeli tahsil edilecek. Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı bulunan konutlarda ise yakıt bedeli, bağımsız bölümün tüketimine göre hesaplanacak.Ayrıca, ortak kullanım alanlarındaki elektrik, su ve benzeri giderler için kira ve yakıt bedellerine ek olarak 0.78 TL/m² alınacak.15 Ocak 2025’te yürürlüğe giriyorMilli Emlak Genel Tebliği, 15 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak. Kamu konutlarında oturanların yeni bedellere göre ödeme yapması gerekecek.
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kamu, kira, lojman
kamu, kira, lojman

Kamuda 2025 yılı lojman kiraları belli oldu

10:53 27.12.2024
© AALojman
Lojman - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Kamu konutlarının 2025 yılı kira bedelleri metrekare bazında düzenlendi. Kerpiç ve ahşap konutlarda metrekare fiyatı 8.15 lira olurken, kaloriferli konutlarda bu bedel 16.71 liraya çıkacak. Tebliğ 15 Ocak 2025'te yürürlüğe girecek.
2025 yılı kamu konutları kira bedellerine ilişkin detaylar açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği, kamu konutlarının kira bedellerini metrekare bazında belirledi. Buna göre:
Kerpiç, ahşap ve bağdadi konutlar: 8.15 TL/m²
Kalorifersiz konutlar: 12.74 TL/m²
Kaloriferli konutlar: 16.71 TL/m²
Kira bedellerine ek olarak bazı hizmetler için de ilave ücret alınacak:
Kaloriferci ve kapıcı hizmeti sunulan konutlar: 1.96 TL/m²
Elektrik ve su sayaçlarının ayrılmadığı konutlar:Elektrik sayacı yoksa: 3.71 TL/m²
Su sayacı yoksa: 3.22 TL/m²
Her ikisi de yoksa: 6.92 TL/m²
Kuyudan sağlanan suyun kullanıldığı konutlar: 1.73 TL/m²
Elektrik ve su giderleri, gerçek kullanım maliyetine göre kullanıcıdan tahsil edilecek. Sayaç bulunmayan durumlarda ise belirtilen ek bedeller uygulanacak.

Yakıt bedelleri ve ortak giderler

Yakıtı kurum tarafından karşılanan kaloriferli konutlarda ısı paylaşım cihazı bulunmuyorsa, metrekare başına 6.68 TL yakıt bedeli tahsil edilecek. Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı bulunan konutlarda ise yakıt bedeli, bağımsız bölümün tüketimine göre hesaplanacak.
Ayrıca, ortak kullanım alanlarındaki elektrik, su ve benzeri giderler için kira ve yakıt bedellerine ek olarak 0.78 TL/m² alınacak.

15 Ocak 2025’te yürürlüğe giriyor

Milli Emlak Genel Tebliği, 15 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak. Kamu konutlarında oturanların yeni bedellere göre ödeme yapması gerekecek.
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