https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/kamuda-2025-yili-lojman-kiralari-belli-oldu-1092089680.html

Kamuda 2025 yılı lojman kiraları belli oldu

Kamuda 2025 yılı lojman kiraları belli oldu

Sputnik Türkiye

Kamu konutlarının 2025 yılı kira bedelleri metrekare bazında düzenlendi. Kerpiç ve ahşap konutlarda metrekare fiyatı 8.15 lira olurken, kaloriferli konutlarda... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T10:53+0300

2024-12-27T10:53+0300

2024-12-27T10:53+0300

ekonomi

kamu

kira

lojman

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2025 yılı kamu konutları kira bedellerine ilişkin detaylar açıklandı. Resmi Gazete’de yayımlanan Milli Emlak Genel Tebliği, kamu konutlarının kira bedellerini metrekare bazında belirledi. Buna göre:Kira bedellerine ek olarak bazı hizmetler için de ilave ücret alınacak:Elektrik ve su giderleri, gerçek kullanım maliyetine göre kullanıcıdan tahsil edilecek. Sayaç bulunmayan durumlarda ise belirtilen ek bedeller uygulanacak.Yakıt bedelleri ve ortak giderlerYakıtı kurum tarafından karşılanan kaloriferli konutlarda ısı paylaşım cihazı bulunmuyorsa, metrekare başına 6.68 TL yakıt bedeli tahsil edilecek. Isı pay ölçer veya kalorimetre cihazı bulunan konutlarda ise yakıt bedeli, bağımsız bölümün tüketimine göre hesaplanacak.Ayrıca, ortak kullanım alanlarındaki elektrik, su ve benzeri giderler için kira ve yakıt bedellerine ek olarak 0.78 TL/m² alınacak.15 Ocak 2025’te yürürlüğe giriyorMilli Emlak Genel Tebliği, 15 Ocak 2025’ten itibaren geçerli olacak. Kamu konutlarında oturanların yeni bedellere göre ödeme yapması gerekecek.

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kamu, kira, lojman