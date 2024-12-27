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Kredi kartı sahiplerine uyarı: 31 Aralık'ta silinecek, 'hak kaybına uğramamak i̇çin kontrol edin'
Kredi kartı sahiplerine uyarı: 31 Aralık'ta silinecek, 'hak kaybına uğramamak i̇çin kontrol edin'
Sputnik Türkiye
Kredi kartı puanları, 31 Aralık gecesi silinecek. Tüketici dernekleri, kredi kartlarında biriken para puanların bir kısmının 31 Aralık'ta geçerliliğini... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T10:18+0300
2024-12-27T10:18+0300
ekonomi
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banka
puan
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Kredi kartlarında biriken para puanlar, yıl sonunda geçerliliğini yitirebiliyor. Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, bankaların bu puanları genellikle yıl sonunda sildiğini belirterek, kullanıcıları dikkatli olmaya davet etti. Bankaların mobil uygulamaları ve çağrı merkezlerinden puanların son kullanım tarihinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.Aziz Koçal, kredi kartı kullanımından doğan para puanların tüketicilerin finansal işlemlerle elde ettiği bir hak olduğunu belirtti. Ancak birçok bankanın yıl sonunda bu puanları silmesinin, tüketici haklarına aykırı olduğunu vurguladı. Koçal, “Puanların süresiz olarak kullanılabilir olması gerekir. Bu tür uygulamalar tüketici güvenini sarsar” dedi.Koçal, bankaların para puanlarla ilgili daha şeffaf bir bilgilendirme politikası izlemesi gerektiğini belirtti. Tüketicilerin kazandıkları puanların korunması adına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) düzenleme yapması gerektiğine dikkat çeken Koçal, bu puanların silinmesinin finansal sisteme duyulan güveni zedelediğini ifade etti.Hak kaybına uğramamak i̇çin kontrol edinTÜKONFED Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi kartlarında biriken puanların tüketicilerin kazanılmış hakkı olduğunu vurguladı. Bankaların bu puanları silmeden önce tüketicilere açık bir bilgilendirme yapması gerektiğini söyledi. Ağaoğlu, bilgi verilmediği durumlarda tüketicilerin hakem heyetlerine başvurabileceğini ekledi.Puanlarınızı harcamak i̇çin son şansAğaoğlu, tüketicilerin bankalarının mobil uygulamaları üzerinden birikmiş puanlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. “Yıl sonu gelmeden bu puanları zincir marketler veya anlaşmalı alışveriş noktalarında harcamalarını öneriyorum. Çünkü bu, tüketicilerin yasal olarak kazanılmış hakkıdır” dedi.
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kredi kartı puanları, para puanlar nasıl kullanılır, 31 aralık kredi kartı puanları, para puanlar ne zaman silinir, kredi kartı puanı geçerlilik süresi, bankaların puan politikaları, para puan silinmesi, biriken kredi kartı puanları, tüketici hakları kredi kartı puanı, mobil uygulama puan kontrolü, kredi kartı puanlarını harcama, zincir marketlerde para puan kullanımı, bankaların puan sınırlaması, tüketici hakem heyetine başvuru, kredi kartı kampanyaları, yıl sonu kredi kartı uyarısı, para puan kazanımı, puanların silinmesi yasal mı, tüketici derneklerinden uyarı, puanlar neden siliniyor
kredi kartı puanları, para puanlar nasıl kullanılır, 31 aralık kredi kartı puanları, para puanlar ne zaman silinir, kredi kartı puanı geçerlilik süresi, bankaların puan politikaları, para puan silinmesi, biriken kredi kartı puanları, tüketici hakları kredi kartı puanı, mobil uygulama puan kontrolü, kredi kartı puanlarını harcama, zincir marketlerde para puan kullanımı, bankaların puan sınırlaması, tüketici hakem heyetine başvuru, kredi kartı kampanyaları, yıl sonu kredi kartı uyarısı, para puan kazanımı, puanların silinmesi yasal mı, tüketici derneklerinden uyarı, puanlar neden siliniyor

Kredi kartı sahiplerine uyarı: 31 Aralık'ta silinecek, 'hak kaybına uğramamak i̇çin kontrol edin'

10:18 27.12.2024
© İHAKredi kartı
Kredi kartı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© İHA
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Kredi kartı puanları, 31 Aralık gecesi silinecek. Tüketici dernekleri, kredi kartlarında biriken para puanların bir kısmının 31 Aralık'ta geçerliliğini yitirebileceğini hatırlatarak, kullanıcıları bu puanları yıl sonu gelmeden kullanmaları konusunda uyardı.
Kredi kartlarında biriken para puanlar, yıl sonunda geçerliliğini yitirebiliyor. Tüketiciler Konfederasyonu (TÜKON) Genel Başkan Vekili Aziz Koçal, bankaların bu puanları genellikle yıl sonunda sildiğini belirterek, kullanıcıları dikkatli olmaya davet etti. Bankaların mobil uygulamaları ve çağrı merkezlerinden puanların son kullanım tarihinin kontrol edilmesi gerektiğini söyledi.
Aziz Koçal, kredi kartı kullanımından doğan para puanların tüketicilerin finansal işlemlerle elde ettiği bir hak olduğunu belirtti. Ancak birçok bankanın yıl sonunda bu puanları silmesinin, tüketici haklarına aykırı olduğunu vurguladı. Koçal, “Puanların süresiz olarak kullanılabilir olması gerekir. Bu tür uygulamalar tüketici güvenini sarsar” dedi.
Koçal, bankaların para puanlarla ilgili daha şeffaf bir bilgilendirme politikası izlemesi gerektiğini belirtti. Tüketicilerin kazandıkları puanların korunması adına Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) düzenleme yapması gerektiğine dikkat çeken Koçal, bu puanların silinmesinin finansal sisteme duyulan güveni zedelediğini ifade etti.

Hak kaybına uğramamak i̇çin kontrol edin

TÜKONFED Genel Başkanı Aydın Ağaoğlu, kredi kartlarında biriken puanların tüketicilerin kazanılmış hakkı olduğunu vurguladı. Bankaların bu puanları silmeden önce tüketicilere açık bir bilgilendirme yapması gerektiğini söyledi. Ağaoğlu, bilgi verilmediği durumlarda tüketicilerin hakem heyetlerine başvurabileceğini ekledi.

Puanlarınızı harcamak i̇çin son şans

Ağaoğlu, tüketicilerin bankalarının mobil uygulamaları üzerinden birikmiş puanlarını kontrol etmeleri gerektiğini belirtti. “Yıl sonu gelmeden bu puanları zincir marketler veya anlaşmalı alışveriş noktalarında harcamalarını öneriyorum. Çünkü bu, tüketicilerin yasal olarak kazanılmış hakkıdır” dedi.
Otomobil - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
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