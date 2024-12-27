https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/fenerbahcenin-hedefindeki-medina-boca-juniorstan-ayrildi-yeni-adresi-herkesi-sasirtti-1092117599.html
Fenerbahçe’nin hedefindeki Medina, Boca Juniors’tan ayrıldı: Yeni adresi herkesi şaşırttı
Fenerbahçe’nin hedefindeki Medina, Boca Juniors’tan ayrıldı: Yeni adresi herkesi şaşırttı
Sputnik Türkiye
Yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin radarına giren Cristian Medina'nın Boca Juniors Futbol Takımı'ndan ayrıldığı açıklandı. Arjantin... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T22:09+0300
2024-12-27T22:09+0300
2024-12-27T22:09+0300
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Boca Juniors'ta top koşturan 22 yaşındaki Medina, ülkesindeki Estudiantes ile anlaştı.Fenerbahçe Spor Kulübü ile adı anılan orta saha oyuncusu Cristian Medina'nın Boca Juniors'tan ayrıldığı açıklandı. Arjantin ekibinde 30 maça çıkan genç oyuncunun Estudiantes'e 15 milyon dolara transfer olduğu belirtildi.2002 doğumlu Cristian Medina, Boca Juniors formasıyla 2024 sezonunda toplam 3 gol kaydederken 1'ini Primera Division'da, 2'sini ise Copa de la Liga'da attı. Ayrıca, bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Medina, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.
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Fenerbahçe’nin hedefindeki Medina, Boca Juniors’tan ayrıldı: Yeni adresi herkesi şaşırttı
Yaz transfer döneminde Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe'nin radarına giren Cristian Medina'nın Boca Juniors Futbol Takımı'ndan ayrıldığı açıklandı. Arjantin ekibinde 30 maça çıkan genç oyuncunun Estudiantes'e 15 milyon dolara transfer olduğu belirtildi.
Boca Juniors'ta top koşturan 22 yaşındaki Medina, ülkesindeki Estudiantes ile anlaştı.
Fenerbahçe Spor Kulübü ile adı anılan orta saha oyuncusu Cristian Medina'nın Boca Juniors'tan ayrıldığı açıklandı. Arjantin ekibinde 30 maça çıkan genç oyuncunun Estudiantes'e 15 milyon dolara transfer olduğu belirtildi.
2002 doğumlu Cristian Medina, Boca Juniors formasıyla 2024 sezonunda toplam 3 gol kaydederken 1'ini Primera Division'da, 2'sini ise Copa de la Liga'da attı. Ayrıca, bu sezon tüm kulvarlarda 30 maça çıkan Medina, 3 gol ve 3 asistlik bir performans sergiledi.