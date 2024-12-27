https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/fenerbahce-yonetimi-mourinho-ile-gorusecek-radikal-kararlar-bekleniyor-1092098804.html

Fenerbahçe yönetimi, Mourinho ile görüşecek: Radikal kararlar bekleniyor

Fenerbahçe yönetimi, Mourinho ile görüşecek: Radikal kararlar bekleniyor

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe'de yönetimle Jose Mourinho arasındaki görüşme bugün gerçekleştirilecek. Portekizli teknik adamın iki bölümden oluşan bir rapor hazırladığı ifade... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T13:56+0300

2024-12-27T13:56+0300

2024-12-27T13:56+0300

spor

jose mourinho

ali koç

fenerbahçe

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Bir haftalık iznin ardından Fenerbahçe'de ikinci yarı mesaisi bugün başlıyor. Yönetimle Jose Mourinho arasındaki kritik zirve de bugün gerçekleştirilecek.Devre arasında ülkesinde safra kesesi ameliyatı olan Jose Mourinho, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yapacak.Mourinho yönetime rapor sunacakBaşkan Ali Koç ve kurmayları, Jose Mourinho'nun raporunu dinleyecek ve ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı şekilde harekete geçilecek. Mourinho'nun yönetime iki bölümden oluşan bir rapor sunduğu belirtiliyor.Portekizli teknik adam, takımdaki oyuncularla ilgili düşüncelerini sarı-lacivertli idarecilerle paylaşacak ve transfer ihtiyaçlarını dile getirecek.Mourinho'nun takımda görmek istemediği futbolcuları da yönetime ileceği haber detayında yer aldı.Toplantı sonrası radikal kararların alınmasının beklendiği vurgulandı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/fenerbahce-yonetiminden-mourinho-karari-1091997417.html

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jose mourinho, ali koç, fenerbahçe