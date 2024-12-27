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Fenerbahçe yönetimi, Mourinho ile görüşecek: Radikal kararlar bekleniyor
Fenerbahçe yönetimi, Mourinho ile görüşecek: Radikal kararlar bekleniyor
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe'de yönetimle Jose Mourinho arasındaki görüşme bugün gerçekleştirilecek. Portekizli teknik adamın iki bölümden oluşan bir rapor hazırladığı ifade... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T13:56+0300
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Bir haftalık iznin ardından Fenerbahçe'de ikinci yarı mesaisi bugün başlıyor. Yönetimle Jose Mourinho arasındaki kritik zirve de bugün gerçekleştirilecek.Devre arasında ülkesinde safra kesesi ameliyatı olan Jose Mourinho, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yapacak.Mourinho yönetime rapor sunacakBaşkan Ali Koç ve kurmayları, Jose Mourinho'nun raporunu dinleyecek ve ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı şekilde harekete geçilecek. Mourinho'nun yönetime iki bölümden oluşan bir rapor sunduğu belirtiliyor.Portekizli teknik adam, takımdaki oyuncularla ilgili düşüncelerini sarı-lacivertli idarecilerle paylaşacak ve transfer ihtiyaçlarını dile getirecek.Mourinho'nun takımda görmek istemediği futbolcuları da yönetime ileceği haber detayında yer aldı.Toplantı sonrası radikal kararların alınmasının beklendiği vurgulandı.
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jose mourinho, ali koç, fenerbahçe
jose mourinho, ali koç, fenerbahçe

Fenerbahçe yönetimi, Mourinho ile görüşecek: Radikal kararlar bekleniyor

13:56 27.12.2024
© AA / Ali AtmacaMourinho
Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA / Ali Atmaca
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Fenerbahçe'de yönetimle Jose Mourinho arasındaki görüşme bugün gerçekleştirilecek. Portekizli teknik adamın iki bölümden oluşan bir rapor hazırladığı ifade ediliyor. Mourinho ile yapılacak zirve sonrası radikal kararların alınması bekleniyor.
Bir haftalık iznin ardından Fenerbahçe'de ikinci yarı mesaisi bugün başlıyor. Yönetimle Jose Mourinho arasındaki kritik zirve de bugün gerçekleştirilecek.
Devre arasında ülkesinde safra kesesi ameliyatı olan Jose Mourinho, Türkiye Gazetesi'nin haberine göre İstanbul'a geldikten sonra Fenerbahçe yönetimiyle görüşme yapacak.

Mourinho yönetime rapor sunacak

Başkan Ali Koç ve kurmayları, Jose Mourinho'nun raporunu dinleyecek ve ihtiyaçlar doğrultusunda hızlı şekilde harekete geçilecek. Mourinho'nun yönetime iki bölümden oluşan bir rapor sunduğu belirtiliyor.
Portekizli teknik adam, takımdaki oyuncularla ilgili düşüncelerini sarı-lacivertli idarecilerle paylaşacak ve transfer ihtiyaçlarını dile getirecek.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
SPOR
Fenerbahçe yönetiminden Mourinho kararı
25 Aralık, 07:48
Mourinho'nun takımda görmek istemediği futbolcuları da yönetime ileceği haber detayında yer aldı.
Toplantı sonrası radikal kararların alınmasının beklendiği vurgulandı.
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