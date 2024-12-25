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Fenerbahçe yönetiminden Mourinho kararı
Fenerbahçe yönetiminden Mourinho kararı
Sputnik Türkiye
Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliği gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli ekipte yönetim Jose... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T07:48+0300
2024-12-25T07:48+0300
spor
fenerbahçe
jose mourinho
ali koç
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galatasaray
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Fenerbahçe’de Eyüpspor beraberliğinin ardından ligde ilk yarının sonunda lider Galatasaray ile puan farkının 8’e çıkması, hoca değişikliğini gündeme getirdi. Ancak sarı-lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç ve yönetimin Teknik Direktör Jose Mourinho ile devam edeceği bildirildi. Bu kararın alınmasının altında ise birçok nedenin yattığı ortaya çıktı.Örnek çokAli Koç’un başkan olduğu dönemde her sezon birçok transfer yapılmış ve şampiyonluğa oynayacak kadrolar kurulmuştu. Fakat yaşanan hoca değişiklikleri takımı olumsuz etkilemiş ve sarı-lacivertli camia mutlu sona ulaşamamıştı. Bu yüzden Başkan Koç ve yönetim yeni bir ayrılığın takımı etkileyeceğini düşünüyor.'Daha i̇yi̇si̇ mi̇ var'Mutlak başarı isteyen Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun gelişi hem Türkiye’de hem de Avrupa’da gündem olmuştu. Sarı-lacivertli idareciler ‘Devre arasında hem transfer yapıp hem de hoca arayışına mı girişeceğiz. Mourinho’dan daha iyisini nasıl bulacağız’ görüşünde birleşti, olası bir ayrılığın önü kesildi.5'te 5 vurgusuLigde Samsunspor beraberliğinin ardından kenetlenen Fenerbahçe üst üste 5 maç kazanmış ve moral bulmuştu. Yönetimin kendi arasında yaptığı konuşmada o döneme vurgu yaptığı ve Mourinho ile öğrencilerinin daha iyi bir seriye ikinci devrede imza atacağına inandığı ortaya çıktı. Başkan Koç ile yönetim ‘devam’ kararı alsa da Portekizli çalıştırıcı ile bir toplantı yapacak. Tecrübeli çalıştırıcıya Türkiye’de futbolun farklı olduğu, zaman zaman sisteminde değişikliğe gitmesi gerektiği tekrar hatırlatılacak.Plan sadece bu sezon deği̇lFenerbahçe’de yönetim sadece bu sezonun değil, gelecek dönemin de planını belirledi. Sekiz puanlık farkın kapanacağını düşünen ve ara transferde de bunun için hamleler yapacak yönetim, bu sezon şampiyonluk gelmezse, yeni sezonun kadrosunu oluşturmuş olacak. Başkan Ali Koç ile yönetimin planında öncelikle bu sezon saha içinde ve dışında gereken mücadele verilecek, mutlu sona ulaşılamaması durumunda yeni sezona daha oturmuş, uyum sorunu olmayan bir takımla girilecek.
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fenerbahçe, jose mourinho, ali koç, transfer, galatasaray
fenerbahçe, jose mourinho, ali koç, transfer, galatasaray

Fenerbahçe yönetiminden Mourinho kararı

07:48 25.12.2024
© AA / Hakan Burak AltunözFenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© AA / Hakan Burak Altunöz
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Şampiyonluk yarışında Galatasaray'ın 8 puan gerisine düşen Fenerbahçe'de teknik direktör değişikliği gündeme gelmişti. Sarı-lacivertli ekipte yönetim Jose Mourinho için kararını verdi. İşte detaylar...
Fenerbahçe’de Eyüpspor beraberliğinin ardından ligde ilk yarının sonunda lider Galatasaray ile puan farkının 8’e çıkması, hoca değişikliğini gündeme getirdi. Ancak sarı-lacivertli kulüpte Başkan Ali Koç ve yönetimin Teknik Direktör Jose Mourinho ile devam edeceği bildirildi. Bu kararın alınmasının altında ise birçok nedenin yattığı ortaya çıktı.

Örnek çok

Ali Koç’un başkan olduğu dönemde her sezon birçok transfer yapılmış ve şampiyonluğa oynayacak kadrolar kurulmuştu. Fakat yaşanan hoca değişiklikleri takımı olumsuz etkilemiş ve sarı-lacivertli camia mutlu sona ulaşamamıştı. Bu yüzden Başkan Koç ve yönetim yeni bir ayrılığın takımı etkileyeceğini düşünüyor.

'Daha i̇yi̇si̇ mi̇ var'

Mutlak başarı isteyen Fenerbahçe’de Jose Mourinho’nun gelişi hem Türkiye’de hem de Avrupa’da gündem olmuştu. Sarı-lacivertli idareciler ‘Devre arasında hem transfer yapıp hem de hoca arayışına mı girişeceğiz. Mourinho’dan daha iyisini nasıl bulacağız’ görüşünde birleşti, olası bir ayrılığın önü kesildi.

5'te 5 vurgusu

Ligde Samsunspor beraberliğinin ardından kenetlenen Fenerbahçe üst üste 5 maç kazanmış ve moral bulmuştu. Yönetimin kendi arasında yaptığı konuşmada o döneme vurgu yaptığı ve Mourinho ile öğrencilerinin daha iyi bir seriye ikinci devrede imza atacağına inandığı ortaya çıktı. Başkan Koç ile yönetim ‘devam’ kararı alsa da Portekizli çalıştırıcı ile bir toplantı yapacak. Tecrübeli çalıştırıcıya Türkiye’de futbolun farklı olduğu, zaman zaman sisteminde değişikliğe gitmesi gerektiği tekrar hatırlatılacak.

Plan sadece bu sezon deği̇l

Fenerbahçe’de yönetim sadece bu sezonun değil, gelecek dönemin de planını belirledi. Sekiz puanlık farkın kapanacağını düşünen ve ara transferde de bunun için hamleler yapacak yönetim, bu sezon şampiyonluk gelmezse, yeni sezonun kadrosunu oluşturmuş olacak. Başkan Ali Koç ile yönetimin planında öncelikle bu sezon saha içinde ve dışında gereken mücadele verilecek, mutlu sona ulaşılamaması durumunda yeni sezona daha oturmuş, uyum sorunu olmayan bir takımla girilecek.
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