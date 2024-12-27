https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/ermenistan-abdnin-adalet-sistemimizdeki-reformlara-verdigi-destek-onemli-1092082288.html

Ermenistan: ABD’nin adalet sistemimizdeki reformlara verdiği destek önemli

Ermenistan: ABD’nin adalet sistemimizdeki reformlara verdiği destek önemli

Sputnik Türkiye

Ermenistan Adalet Bakanı Galyan, ABD’nin Ermenistan’ın adalet sistemindeki reformlara verdiği desteğin önemini belirtti. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T07:11+0300

2024-12-27T07:11+0300

2024-12-27T07:44+0300

dünya

ermenistan

abd

adalet

reform

yolsuzlukla mücadele

insan hakları

işbirliği

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Ermenistan Adalet Bakanı Srbui Galyan, ABD’nin Erivan Büyükelçisi Kristina Quinn ile görüşme sırasında, Washington’un Erivan’ın reform çabalarına verdiği destekten övgüyle bahsetti.Ermenistan Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakan, Ermenistan'ın adalet sistemindeki reformlara ABD'nin sürekli desteğinin önemini vurguladı. Görüşmede, bakanlık reformlarının öncelikleri tartışıldı, anayasal reformlar konusuna değinildi ve bir dizi yasama girişimi ele alındı” ifadesine yer verildi.Tarafların, ABD Büyükelçiliği ve ilgili Amerikan kurumları aracılığıyla yolsuzlukla mücadele, yargılama ve insan haklarının korunması olmak üzere üç temel alanda program işbirliğini sürdürmeye ve gelecek yıl için yeni gündemler geliştirip uygulamaya hazır olduklarını ifade ettikleri kaydedildi.Görüşmede ayrıca karşılıklı adli yardımlaşma alanındaki işbirliğinin etkinliğinin arttırılması konusunu da ele alındı.

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ermenistan, abd, adalet, reform, yolsuzlukla mücadele, insan hakları, işbirliği