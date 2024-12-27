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Ermenistan: ABD’nin adalet sistemimizdeki reformlara verdiği destek önemli
Ermenistan: ABD’nin adalet sistemimizdeki reformlara verdiği destek önemli
Sputnik Türkiye
Ermenistan Adalet Bakanı Galyan, ABD’nin Ermenistan’ın adalet sistemindeki reformlara verdiği desteğin önemini belirtti. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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dünya
ermenistan
abd
adalet
reform
yolsuzlukla mücadele
insan hakları
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Ermenistan Adalet Bakanı Srbui Galyan, ABD’nin Erivan Büyükelçisi Kristina Quinn ile görüşme sırasında, Washington’un Erivan’ın reform çabalarına verdiği destekten övgüyle bahsetti.Ermenistan Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakan, Ermenistan'ın adalet sistemindeki reformlara ABD'nin sürekli desteğinin önemini vurguladı. Görüşmede, bakanlık reformlarının öncelikleri tartışıldı, anayasal reformlar konusuna değinildi ve bir dizi yasama girişimi ele alındı” ifadesine yer verildi.Tarafların, ABD Büyükelçiliği ve ilgili Amerikan kurumları aracılığıyla yolsuzlukla mücadele, yargılama ve insan haklarının korunması olmak üzere üç temel alanda program işbirliğini sürdürmeye ve gelecek yıl için yeni gündemler geliştirip uygulamaya hazır olduklarını ifade ettikleri kaydedildi.Görüşmede ayrıca karşılıklı adli yardımlaşma alanındaki işbirliğinin etkinliğinin arttırılması konusunu da ele alındı.
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ermenistan, abd, adalet, reform, yolsuzlukla mücadele, insan hakları, işbirliği
ermenistan, abd, adalet, reform, yolsuzlukla mücadele, insan hakları, işbirliği

Ermenistan: ABD’nin adalet sistemimizdeki reformlara verdiği destek önemli

07:11 27.12.2024 (güncellendi: 07:44 27.12.2024)
© Sputnik / Anton DenisovErivan
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Ermenistan Adalet Bakanı Galyan, ABD’nin Ermenistan’ın adalet sistemindeki reformlara verdiği desteğin önemini belirtti.
Ermenistan Adalet Bakanı Srbui Galyan, ABD’nin Erivan Büyükelçisi Kristina Quinn ile görüşme sırasında, Washington’un Erivan’ın reform çabalarına verdiği destekten övgüyle bahsetti.
Ermenistan Adalet Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bakan, Ermenistan'ın adalet sistemindeki reformlara ABD'nin sürekli desteğinin önemini vurguladı. Görüşmede, bakanlık reformlarının öncelikleri tartışıldı, anayasal reformlar konusuna değinildi ve bir dizi yasama girişimi ele alındı” ifadesine yer verildi.
Tarafların, ABD Büyükelçiliği ve ilgili Amerikan kurumları aracılığıyla yolsuzlukla mücadele, yargılama ve insan haklarının korunması olmak üzere üç temel alanda program işbirliğini sürdürmeye ve gelecek yıl için yeni gündemler geliştirip uygulamaya hazır olduklarını ifade ettikleri kaydedildi.
Görüşmede ayrıca karşılıklı adli yardımlaşma alanındaki işbirliğinin etkinliğinin arttırılması konusunu da ele alındı.
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