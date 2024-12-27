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Yemen Sağlık Bakanlığı: İsrail’in düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi
Yemen Sağlık Bakanlığı: İsrail’in düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi
Sputnik Türkiye
Yemen’deki Husilerin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkenin batısındaki Sana ve Hudeyde’ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren kişi sayısının 6’ya çıktığını... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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SABA haber ajansının aktardığına göre Yemen Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Siyonistlerin Sana Uluslararası Havaalanına düzenlediği saldırıda üç kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Hudeyde vilayetindeki Siyonist saldırıda da üç kişi öldü, 10 kişi yaralandı” ifadesine yer verildi.Daha önce Sana ve Hudeyde’deki kaynaklar, İsrail jetlerinin Sana’nın kuzeyindeki Al-Dalaimi hava üssüne ve uluslararası havaalanına ve Hudeyde’nin kuzey ve güneyindeki elektrik santrallerine saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti. Başta Hudeyde’deki Ras-İssa petrol limanı olmak üzere bir dizi limanın daha zarar gördüğü belirtilmişti.Husiler ile İsrail arasındaki gerilim son haftalarda yeni bir düzeye tırmandı. Husiler neredeyse her gün İsrail’e roket ve insansız hava araçları ile saldırırken Yemen'e yönelik bombardımanlara orantılı bir karşılık verileceği tehdidinde bulundu.
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yemen, israil, hava saldırısı
yemen, israil, hava saldırısı

Yemen Sağlık Bakanlığı: İsrail’in düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

06:36 27.12.2024 (güncellendi: 07:28 27.12.2024)
© AP PhotoSuudi Arabistan cami
Suudi Arabistan cami - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AP Photo
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Yemen’deki Husilerin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkenin batısındaki Sana ve Hudeyde’ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren kişi sayısının 6’ya çıktığını duyurdu.
SABA haber ajansının aktardığına göre Yemen Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Siyonistlerin Sana Uluslararası Havaalanına düzenlediği saldırıda üç kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Hudeyde vilayetindeki Siyonist saldırıda da üç kişi öldü, 10 kişi yaralandı” ifadesine yer verildi.
Daha önce Sana ve Hudeyde’deki kaynaklar, İsrail jetlerinin Sana’nın kuzeyindeki Al-Dalaimi hava üssüne ve uluslararası havaalanına ve Hudeyde’nin kuzey ve güneyindeki elektrik santrallerine saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti. Başta Hudeyde’deki Ras-İssa petrol limanı olmak üzere bir dizi limanın daha zarar gördüğü belirtilmişti.
Husiler ile İsrail arasındaki gerilim son haftalarda yeni bir düzeye tırmandı. Husiler neredeyse her gün İsrail’e roket ve insansız hava araçları ile saldırırken Yemen'e yönelik bombardımanlara orantılı bir karşılık verileceği tehdidinde bulundu.
Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM Genel Merkezi'nde basın toplantısı düzenledi - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
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