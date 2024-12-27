https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/yemen-saglik-bakanligi-israilin-duzenledigi-saldirilarda-olenlerin-sayisi-6ya-yukseldi-1092081646.html
Yemen Sağlık Bakanlığı: İsrail’in düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi
Yemen Sağlık Bakanlığı: İsrail’in düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi
Sputnik Türkiye
Yemen’deki Husilerin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkenin batısındaki Sana ve Hudeyde’ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren kişi sayısının 6’ya çıktığını... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T06:36+0300
2024-12-27T06:36+0300
2024-12-27T07:28+0300
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hava saldırısı
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SABA haber ajansının aktardığına göre Yemen Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Siyonistlerin Sana Uluslararası Havaalanına düzenlediği saldırıda üç kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Hudeyde vilayetindeki Siyonist saldırıda da üç kişi öldü, 10 kişi yaralandı” ifadesine yer verildi.Daha önce Sana ve Hudeyde’deki kaynaklar, İsrail jetlerinin Sana’nın kuzeyindeki Al-Dalaimi hava üssüne ve uluslararası havaalanına ve Hudeyde’nin kuzey ve güneyindeki elektrik santrallerine saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti. Başta Hudeyde’deki Ras-İssa petrol limanı olmak üzere bir dizi limanın daha zarar gördüğü belirtilmişti.Husiler ile İsrail arasındaki gerilim son haftalarda yeni bir düzeye tırmandı. Husiler neredeyse her gün İsrail’e roket ve insansız hava araçları ile saldırırken Yemen'e yönelik bombardımanlara orantılı bir karşılık verileceği tehdidinde bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/bm-genel-sekreteri-yemen-ve-israil-arasindaki-gerilimi-kinadi-1092080065.html
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yemen, israil, hava saldırısı
yemen, israil, hava saldırısı
Yemen Sağlık Bakanlığı: İsrail’in düzenlediği saldırılarda ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi
06:36 27.12.2024 (güncellendi: 07:28 27.12.2024)
Yemen’deki Husilerin Sağlık Bakanlığı, İsrail’in ülkenin batısındaki Sana ve Hudeyde’ye düzenlediği saldırılarda yaşamını yitiren kişi sayısının 6’ya çıktığını duyurdu.
SABA
haber ajansının aktardığına göre Yemen Sağlık Bakanlığı
’ndan yapılan açıklamada, “Siyonistlerin Sana Uluslararası Havaalanına düzenlediği saldırıda üç kişi öldü, 30 kişi yaralandı. Hudeyde vilayetindeki Siyonist saldırıda da üç kişi öldü, 10 kişi yaralandı
” ifadesine yer verildi.
Daha önce Sana ve Hudeyde’deki kaynaklar, İsrail jetlerinin Sana’nın kuzeyindeki Al-Dalaimi hava üssüne ve uluslararası havaalanına ve Hudeyde’nin kuzey ve güneyindeki elektrik santrallerine saldırı gerçekleştirdiğini bildirmişti. Başta Hudeyde’deki Ras-İssa petrol limanı olmak üzere bir dizi limanın daha zarar gördüğü belirtilmişti.
Husiler ile İsrail arasındaki gerilim son haftalarda yeni bir düzeye tırmandı. Husiler neredeyse her gün İsrail’e roket ve insansız hava araçları ile saldırırken Yemen'e yönelik bombardımanlara orantılı bir karşılık verileceği tehdidinde bulundu.