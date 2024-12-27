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Abdulkadir Selvi 'CHP neden oy kaybediyor?' diye sordu: 'Özgür Özel CHP’yi eritiyor'
Abdulkadir Selvi 'CHP neden oy kaybediyor?' diye sordu: 'Özgür Özel CHP’yi eritiyor'
Sputnik Türkiye
Abdulkadir Selvi, CHP'nin seçimlerde aldığı başarının ardından neden oy kaybı yaşadığı sorusunu sordu ve "Liderlik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği AK... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısının ardından 'oylarında erime' yaşadığını söyledi. Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "CHP neden geriliyor, AK Parti’deki yükseliş nereden kaynaklanıyor sorularına cevap bulmak için İhsan Aktaş, Gürkan Duman ve Yusuf Akın’la konuştum" dedi ve şunları ekledi:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/chp-genel-baskani-ozel-cumhuriyet-tarihinde-ilk-kez-asgari-ucrete-zam-degil-indirim-yaptilar-1092055396.html
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abdulkadir selvi, chp, ak parti, özgür özel, recep tayyip erdoğan, mansur yavaş, ekrem imamoğlu
abdulkadir selvi, chp, ak parti, özgür özel, recep tayyip erdoğan, mansur yavaş, ekrem imamoğlu

Abdulkadir Selvi 'CHP neden oy kaybediyor?' diye sordu: 'Özgür Özel CHP’yi eritiyor'

11:49 27.12.2024
© AACHP Genel Başkanı Özgür Özel
CHP Genel Başkanı Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Abdulkadir Selvi, CHP'nin seçimlerde aldığı başarının ardından neden oy kaybı yaşadığı sorusunu sordu ve "Liderlik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği AK Parti’yi yukarıya çekerken, Özgür Özel CHP’yi eritiyor" dedi.
Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi, CHP'nin yerel seçimlerdeki başarısının ardından 'oylarında erime' yaşadığını söyledi.
Selvi bugün kaleme aldığı yazısında "CHP neden geriliyor, AK Parti’deki yükseliş nereden kaynaklanıyor sorularına cevap bulmak için İhsan Aktaş, Gürkan Duman ve Yusuf Akın’la konuştum" dedi ve şunları ekledi:
"Ortaya şu tespitler çıktı. 1- Liderlik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği AK Parti’yi yukarıya çekerken, Özgür Özel CHP’yi eritiyor. 2- Özgür Özel, normalleşme sürecini doğru yönetemedi. Kemal Kılıçdaroğlu normalleşmeye karşı savaş açarken Özgür Özel’in zikzakları normalleşmenin hedefine ulaşmasını engelledi. 3- CHP’de iç kavga erken başladı. Parti enerisini kendi iç mücadelesine harcadı. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere dört eksen oluştu. CHP’nin bir bacağına Kılıçdaroğlu diğer bacağına Özgür Özel yapışmış aşağıya doğru çekiyorlar. 4- Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki Cumhurbaşkanı adaylığı rekabeti erken patlak verdi. İmamoğlu ve Yavaş, şehirlerin sorunlarına odaklanmak yerine Cumhurbaşkanlığı yarışına girdiler. Anketlerde Mansur Yavaş’ın önde çıkması, Ekrem İmamoğlu cephesinde huzursuzluğa neden oldu. 5- Ekonomi ve hayat pahalılığının birinci sorun olmaya devam ettiği bir süreçte CHP alternatif politikalar üretemedi. ‘Çare CHP’ dedirtemedi. 6- Suriye’deki gelişmelerin etkileri tam olarak anketlere yansımadı. Suriye’deki olumlu gelişmeler sürdükçe bunun çarpan etkisi yapacağını düşünüyorum. Ama başta Suriye olmak üzere dış politikadaki gelişmeler, Erdoğan’ın liderliğini ön plana çıkardı. Erdoğan’ın liderliğinin küçük partiler tarafından kabul edilmesi AK Parti’nin oylarını olumlu yönde etkiledi."
Özgür Özel - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
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