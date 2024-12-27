Abdulkadir Selvi 'CHP neden oy kaybediyor?' diye sordu: 'Özgür Özel CHP’yi eritiyor'

"Ortaya şu tespitler çıktı. 1- Liderlik. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü liderliği AK Parti’yi yukarıya çekerken, Özgür Özel CHP’yi eritiyor. 2- Özgür Özel, normalleşme sürecini doğru yönetemedi. Kemal Kılıçdaroğlu normalleşmeye karşı savaş açarken Özgür Özel’in zikzakları normalleşmenin hedefine ulaşmasını engelledi. 3- CHP’de iç kavga erken başladı. Parti enerisini kendi iç mücadelesine harcadı. CHP’de Kemal Kılıçdaroğlu, Özgür Özel, Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş olmak üzere dört eksen oluştu. CHP’nin bir bacağına Kılıçdaroğlu diğer bacağına Özgür Özel yapışmış aşağıya doğru çekiyorlar. 4- Ekrem İmamoğlu ile Mansur Yavaş arasındaki Cumhurbaşkanı adaylığı rekabeti erken patlak verdi. İmamoğlu ve Yavaş, şehirlerin sorunlarına odaklanmak yerine Cumhurbaşkanlığı yarışına girdiler. Anketlerde Mansur Yavaş’ın önde çıkması, Ekrem İmamoğlu cephesinde huzursuzluğa neden oldu. 5- Ekonomi ve hayat pahalılığının birinci sorun olmaya devam ettiği bir süreçte CHP alternatif politikalar üretemedi. ‘Çare CHP’ dedirtemedi. 6- Suriye’deki gelişmelerin etkileri tam olarak anketlere yansımadı. Suriye’deki olumlu gelişmeler sürdükçe bunun çarpan etkisi yapacağını düşünüyorum. Ama başta Suriye olmak üzere dış politikadaki gelişmeler, Erdoğan’ın liderliğini ön plana çıkardı. Erdoğan’ın liderliğinin küçük partiler tarafından kabul edilmesi AK Parti’nin oylarını olumlu yönde etkiledi."