Suriyeliler eşyalarını indirimli fiyattan satışa çıkardı: 'Günde 10-15 mesaj geliyor'

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: 'Toplam 7 bin 621 Suriyeli ülkesine geri döndü'
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Çalışanlar 80’lerden bugüne nasıl yoksullaştı?
09:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
6 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan gençlere evlilik mesajı: 'Bir an önce evliliği yapmak lazım’
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Güneş enerjisi panellerinde yeni teknolojiler
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘ABD askerlerinin Güney Kıbrıs’a yerleşmesi, Türkiye’yi çevreleme politikasının son aşaması’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
7 dk
CEYHUN BOZKURT'LA BÖLGENİN KALBİ
İsrail'in Suriye'ye yönelik saldırıları ve işgali ne anlama geliyor?
19:08
81 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su’nun emanetine sahip çıkılmadı
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray’ın çok tartışılan pozisyonunu yapay zeka cevapladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler oldu?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ŞEB-İ ARÛS
Hoşgörünün sesi: Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Geçmişten günümüze bir halk sağlığı sorunu: Hava kirliliği
18:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/suriyeliler-esyalarini-indirimli-fiyattan-satisa-cikardi-gunde-10-15-mesaj-geliyor-1091666748.html
Suriyeliler eşyalarını indirimli fiyattan satışa çıkardı: 'Günde 10-15 mesaj geliyor'
Suriyeliler eşyalarını indirimli fiyattan satışa çıkardı: 'Günde 10-15 mesaj geliyor'
Sputnik Türkiye
Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası ülkelerine dönmeye karar veren Suriyeliler eşyalarını satışa çıkardı. İnternet üzerinden buzdolabı, televizyon, araba gibi... 17.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-17T19:06+0300
2024-12-17T19:09+0300
türkiye
suriye
suriye hükümeti
suriye muhalefeti
suriye krizi
suriye devlet başkanlığı
beşar esad
internet
internet sitesi
internet bankacılığı
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091666195_0:84:1160:737_1920x0_80_0_0_5266f014d942e067c83912e18148ffa5.jpg
Suriyeliler ülkelerine dönebilmek için eşyalarını ikinci el satış sayfalarından ucuza satmaya başladı.Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası ülkelerine dönmeye karar veren Suriyeliler eşyalarını online alışveriş topluluklarından satışa çıkardı. İnternet üzerinden buzdolabı, televizyon, araba gibi kişisel eşyalarını indirimli şekilde satışa çıkaran mülteciler yoğun talep olduğunu belirtti. Eşiyle beraber Mersin'de ikamet eden İngilizce öğretmeni kurduğu grupta zamanla alıcıların çoğaldığını belirterek işlerini tamamladıktan sonra ülkesine döneceğini açıkladı. Kurduğu grupta önceleri çok kişi olmadığını ancak yaşanan son olaylardan sonra Suriyeli ve Türklerin sayısında artış olduğuna değindi. Suriyeli İngilizce öğretmeni Lina Zaidan ''Suriye olayları sonrası satışlar hızlandı. Çünkü Suriyeliler dönmek istiyor. Bu nedenle Suriyeliler ellerindeki eşyaları hızlıca çıkarmak istiyor. Ben de alıcı ve satıcıyı grupta güvenli şekilde buluşturuyorum. Gruba günde 10-15 mesaj geliyor'' açıklamasında bulundu.Suriyelilerin alışveriş sitesinde televizyon 2 bin lira, buzdolabı 6 bin lira, motosiklet 38 bin lira, araba 400 bin lira, koltuk takımı 1700 lira ve klima 2 bin 500 liradan satışa konuldu. Çok fazla rağbet görülen satış sitelerinde Türkler yoğunluk oluşturdu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241216/sam-maslahatguzari-olarak-atanan-koroglundan-suriye-ile-ilgili-aciklama-1091625256.html
türkiye
suriye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/11/1091666195_68:0:1092:768_1920x0_80_0_0_f1bbbf5226d7c40b1a40f2c507b408ba.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
suriye, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, beşar esad, internet, internet sitesi, internet bankacılığı, internet siteleri, alışveriş, online alışveriş, internetten alışveriş
suriye, suriye hükümeti, suriye muhalefeti, suriye krizi, suriye devlet başkanlığı, beşar esad, internet, internet sitesi, internet bankacılığı, internet siteleri, alışveriş, online alışveriş, internetten alışveriş

Suriyeliler eşyalarını indirimli fiyattan satışa çıkardı: 'Günde 10-15 mesaj geliyor'

19:06 17.12.2024 (güncellendi: 19:09 17.12.2024)
© İHA / VELİ GÜRGAH-AW351732Suriyeli
Suriyeli - Sputnik Türkiye, 1920, 17.12.2024
© İHA / VELİ GÜRGAH-AW351732
Abone ol
Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası ülkelerine dönmeye karar veren Suriyeliler eşyalarını satışa çıkardı. İnternet üzerinden buzdolabı, televizyon, araba gibi kişisel eşyalarını ikinci el sayfalarından indirimli şekilde satışa çıkaran mülteciler yoğun talep olduğunu belirtti.
Suriyeliler ülkelerine dönebilmek için eşyalarını ikinci el satış sayfalarından ucuza satmaya başladı.
Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası ülkelerine dönmeye karar veren Suriyeliler eşyalarını online alışveriş topluluklarından satışa çıkardı. İnternet üzerinden buzdolabı, televizyon, araba gibi kişisel eşyalarını indirimli şekilde satışa çıkaran mülteciler yoğun talep olduğunu belirtti. Eşiyle beraber Mersin'de ikamet eden İngilizce öğretmeni kurduğu grupta zamanla alıcıların çoğaldığını belirterek işlerini tamamladıktan sonra ülkesine döneceğini açıkladı.
Kurduğu grupta önceleri çok kişi olmadığını ancak yaşanan son olaylardan sonra Suriyeli ve Türklerin sayısında artış olduğuna değindi. Suriyeli İngilizce öğretmeni Lina Zaidan ''Suriye olayları sonrası satışlar hızlandı. Çünkü Suriyeliler dönmek istiyor. Bu nedenle Suriyeliler ellerindeki eşyaları hızlıca çıkarmak istiyor. Ben de alıcı ve satıcıyı grupta güvenli şekilde buluşturuyorum. Gruba günde 10-15 mesaj geliyor'' açıklamasında bulundu.
Suriyelilerin alışveriş sitesinde televizyon 2 bin lira, buzdolabı 6 bin lira, motosiklet 38 bin lira, araba 400 bin lira, koltuk takımı 1700 lira ve klima 2 bin 500 liradan satışa konuldu. Çok fazla rağbet görülen satış sitelerinde Türkler yoğunluk oluşturdu.
Türkiye'nin Şam Maslahatgüzarı Burhan Köroğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 16.12.2024
DÜNYA
Şam Maslahatgüzarı olarak atanan Köroğlu'ndan Suriye ile ilgili açıklama
Dün, 19:29
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала