https://anlatilaninotesi.com.tr/20241217/suriyeliler-esyalarini-indirimli-fiyattan-satisa-cikardi-gunde-10-15-mesaj-geliyor-1091666748.html

Suriyeliler eşyalarını indirimli fiyattan satışa çıkardı: 'Günde 10-15 mesaj geliyor'

Suriyeliler eşyalarını indirimli fiyattan satışa çıkardı: 'Günde 10-15 mesaj geliyor'

Sputnik Türkiye

Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası ülkelerine dönmeye karar veren Suriyeliler eşyalarını satışa çıkardı. İnternet üzerinden buzdolabı, televizyon, araba gibi... 17.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-17T19:06+0300

2024-12-17T19:06+0300

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Suriyeliler ülkelerine dönebilmek için eşyalarını ikinci el satış sayfalarından ucuza satmaya başladı.Suriye'de yaşanan gelişmeler sonrası ülkelerine dönmeye karar veren Suriyeliler eşyalarını online alışveriş topluluklarından satışa çıkardı. İnternet üzerinden buzdolabı, televizyon, araba gibi kişisel eşyalarını indirimli şekilde satışa çıkaran mülteciler yoğun talep olduğunu belirtti. Eşiyle beraber Mersin'de ikamet eden İngilizce öğretmeni kurduğu grupta zamanla alıcıların çoğaldığını belirterek işlerini tamamladıktan sonra ülkesine döneceğini açıkladı. Kurduğu grupta önceleri çok kişi olmadığını ancak yaşanan son olaylardan sonra Suriyeli ve Türklerin sayısında artış olduğuna değindi. Suriyeli İngilizce öğretmeni Lina Zaidan ''Suriye olayları sonrası satışlar hızlandı. Çünkü Suriyeliler dönmek istiyor. Bu nedenle Suriyeliler ellerindeki eşyaları hızlıca çıkarmak istiyor. Ben de alıcı ve satıcıyı grupta güvenli şekilde buluşturuyorum. Gruba günde 10-15 mesaj geliyor'' açıklamasında bulundu.Suriyelilerin alışveriş sitesinde televizyon 2 bin lira, buzdolabı 6 bin lira, motosiklet 38 bin lira, araba 400 bin lira, koltuk takımı 1700 lira ve klima 2 bin 500 liradan satışa konuldu. Çok fazla rağbet görülen satış sitelerinde Türkler yoğunluk oluşturdu.

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