https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/dso-genel-direktoru-ve-ekibi-israilin-saldirisinin-ortasinda-kaldi-ucus-ekibinden-bir-kisi-1092086070.html

DSÖ Genel Direktörü ve ekibi, İsrail'in saldırısının ortasında kaldı: Uçuş ekibinden bir kişi yaralandı

DSÖ Genel Direktörü ve ekibi, İsrail'in saldırısının ortasında kaldı: Uçuş ekibinden bir kişi yaralandı

Sputnik Türkiye

DSÖ Genel Direktörü Dr. Adhanom Ghebreyesus ve ekibi, İsrail'in dün Yemen'deki havaalanına yaptığı saldırının ortasında kaldı. Genel Direktör, kendisinin ve... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T09:56+0300

2024-12-27T09:56+0300

2024-12-27T09:56+0300

dünya

dünya sağlık örgütü (dsö)

sana

yemen

hudeyde

husi

tedros adhanom ghebreyesus

israil

bm genel sekreteri antonio guterres

bm genel sekreteri

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Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Adhanom Ghebreyesus, dün İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Dr. Tedros, gözaltına alınan Birleşmiş Milletler personelinin salınması ve sağlık kontrolleri için Yemen'in başkenti Sana'ya geldiklerini, görevleri tamamlandıktan sonra ülkeden ayrılmak üzere Sana'daki havalananında beklerken bombardımana uğradıklarını belirtti. Genel Direktör, saldırı anını şöyle anlattı:Yemen Sağlık Bakanlığı: 6 kişi hayatını kaybettiYemen Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Sana ve Hudeyde'ye yaptığı saldırılarda toplamda 6 kişinin öldüğünü 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Başkent Sana'ya yapılan saldırılarda Sana Uluslararası Havaalanı'da hedef alındı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, '7 cephede savaştıklarını' belirtmiş ve gerekirse Yemen'e saldırılacaklarına dair açıklamalarda bulunmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), söz konusu saldırılarla 'İran destekli militan grup Husileri' hedef aldıklarını ileri sürmüştü. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına BM'den saldırıya ilişkin açıklamada "İsrail'in bugün Sana'a Uluslararası Havaalanı, Kızıldeniz limanları ve Yemen'deki elektrik santrallerine düzenlediği hava saldırıları özellikle endişe vericidir" diyerek şu açıklama yapıldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/bm-genel-sekreteri-yemen-ve-israil-arasindaki-gerilimi-kinadi-1092080065.html

yemen

hudeyde

israil

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dünya sağlık örgütü (dsö), sana, yemen, hudeyde, husi, tedros adhanom ghebreyesus, israil, bm genel sekreteri antonio guterres, bm genel sekreteri