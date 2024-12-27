DSÖ Genel Direktörü ve ekibi, İsrail'in saldırısının ortasında kaldı: Uçuş ekibinden bir kişi yaralandı
© AP Photo / Osamah Abdulrahmanİsrail'İn Sana'daki saldırısı sonrasında havaalanından dumanlar yükseldi
İsrail'İn Sana'daki saldırısı sonrasında havaalanından dumanlar yükseldi
© AP Photo / Osamah Abdulrahman
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DSÖ Genel Direktörü Dr. Adhanom Ghebreyesus ve ekibi, İsrail'in dün Yemen'deki havaalanına yaptığı saldırının ortasında kaldı. Genel Direktör, kendisinin ve ekibinin güvende olduğunu ancak uçuş ekibinden bir kişinin yaralandığını duyurdu. İsrail’in ülkenin batısındaki Sana ve Hudeyde’ye düzenlediği saldırılarda 6 kişi öldü.
Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Dr. Adhanom Ghebreyesus, dün İsrail'in Yemen'e düzenlediği saldırılara ilişkin açıklama yaptı. Dr. Tedros, gözaltına alınan Birleşmiş Milletler personelinin salınması ve sağlık kontrolleri için Yemen'in başkenti Sana'ya geldiklerini, görevleri tamamlandıktan sonra ülkeden ayrılmak üzere Sana'daki havalananında beklerken bombardımana uğradıklarını belirtti.
Genel Direktör, saldırı anını şöyle anlattı:
"Yaklaşık iki saat önce Sana'dan uçağa binmek üzereyken, havaalanı bombardımanına uğradı. Uçağımızın mürettebatından biri yaralandı. Havaalanında en az iki kişinin öldüğü bildirildi. Hava trafik kontrol kulesi, kalkış salonu (bizim olduğumuz yerden sadece birkaç metre ötede) ve pist hasar gördü. Havaalanından ayrılmadan önce hasarın onarılmasını beklememiz gerekecek. BM ve WHO meslektaşlarım ve ben güvendeyiz."
© AP Photo / Bay IsmoyoDSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus
© AP Photo / Bay Ismoyo
Yemen Sağlık Bakanlığı: 6 kişi hayatını kaybetti
Yemen Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Sana ve Hudeyde'ye yaptığı saldırılarda toplamda 6 kişinin öldüğünü 40 kişinin yaralandığını açıkladı. Başkent Sana'ya yapılan saldırılarda Sana Uluslararası Havaalanı'da hedef alındı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, '7 cephede savaştıklarını' belirtmiş ve gerekirse Yemen'e saldırılacaklarına dair açıklamalarda bulunmuştu. İsrail Savunma Kuvvetleri (IDF), söz konusu saldırılarla 'İran destekli militan grup Husileri' hedef aldıklarını ileri sürmüştü.
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres adına BM'den saldırıya ilişkin açıklamada "İsrail'in bugün Sana'a Uluslararası Havaalanı, Kızıldeniz limanları ve Yemen'deki elektrik santrallerine düzenlediği hava saldırıları özellikle endişe vericidir" diyerek şu açıklama yapıldı:
"Yemen'deki çatışmaya müzakereli bir siyasi çözüm bulmak için Genel Sekreter'in Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg liderliğindeki arabuluculuk çabalarını da baltalamaya devam ediyor. Genel Sekreter, Husiler tarafından keyfi olarak gözaltına alınan tüm BM ve diğer personelin derhal ve koşulsuz serbest bırakılması çağrısını yineliyor."