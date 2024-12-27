https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/bm-genel-sekreteri-yemen-ve-israil-arasindaki-gerilimi-kinadi-1092080065.html

BM Genel Sekreteri Yemen ve İsrail arasındaki gerilimi kınadı

BM Genel Sekreteri Yemen ve İsrail arasındaki gerilimi kınadı

Sputnik Türkiye

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen ile İsrail arasında tırmanan gerginlik ve İsrail'in Sanaa havaalanına düzenlediği hava saldırısı sonrası yaptığı... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T04:58+0300

2024-12-27T04:58+0300

2024-12-27T04:58+0300

dünya

ortadoğu

guterres

israil

yemen

kızıldeniz

dünya sağlık örgütü (dsö)

husiler

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/08/10/1086939861_0:177:3013:1872_1920x0_80_0_0_7ef998d2b4e03dbd7b9bd1270033bcbf.jpg

Guterres'in ofisinden yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Yemen ve İsrail arasında tırmanan gerilimi kınıyor" denildi. Açıklamada Guterres, karşılıklı saldırıları insani yardım operasyonları için ciddi bir tehdit olarak nitelendirerek, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı. Ayrıca İsrail'in, Sanaa Uluslararası Havaalanı, Kızıldeniz limanları ve Yemen'deki enerji santrallerine yönelik hava saldırılarının özellikle rahatsız edici olduğu belirtildi. Guterres, bölgede gerilimin daha da tırmanması riskinden endişe duyduğunu ve tüm düşmanlıkların durdurulması ile azami itidal çağrısında bulunduğunu ifade etti. Guterres, Kızıldeniz limanlarına ve Sanaa havaalanına yönelik hava saldırılarının, milyonlarca insanın hayati yardıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde insani yardım operasyonları için ciddi bir tehdit oluşturduğuna da dikkat çekti. Genel Sekreter, sivillerin ve altyapının korunması gerektiğini vurgularken, insani yardım çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğini belirtti.Son haftalarda Husiler ile İsrail arasındaki gerilim yeni bir düzeye tırmandı. Perşembe günü, İsrail, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom’un da bulunduğu Yemen'in Sanaa havaalanına hava saldırısı düzenledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazze-seridi-ve-lubnandan-yaklasik-400-kisiyi-tahliye-etti--1092079476.html

israil

yemen

kızıldeniz

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

ortadoğu, guterres, israil, yemen, kızıldeniz, dünya sağlık örgütü (dsö), husiler