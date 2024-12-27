https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/bm-genel-sekreteri-yemen-ve-israil-arasindaki-gerilimi-kinadi-1092080065.html
BM Genel Sekreteri Yemen ve İsrail arasındaki gerilimi kınadı
BM Genel Sekreteri Yemen ve İsrail arasındaki gerilimi kınadı
Sputnik Türkiye
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen ile İsrail arasında tırmanan gerginlik ve İsrail'in Sanaa havaalanına düzenlediği hava saldırısı sonrası yaptığı... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T04:58+0300
2024-12-27T04:58+0300
2024-12-27T04:58+0300
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israil
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Guterres'in ofisinden yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Yemen ve İsrail arasında tırmanan gerilimi kınıyor" denildi. Açıklamada Guterres, karşılıklı saldırıları insani yardım operasyonları için ciddi bir tehdit olarak nitelendirerek, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı. Ayrıca İsrail'in, Sanaa Uluslararası Havaalanı, Kızıldeniz limanları ve Yemen'deki enerji santrallerine yönelik hava saldırılarının özellikle rahatsız edici olduğu belirtildi. Guterres, bölgede gerilimin daha da tırmanması riskinden endişe duyduğunu ve tüm düşmanlıkların durdurulması ile azami itidal çağrısında bulunduğunu ifade etti. Guterres, Kızıldeniz limanlarına ve Sanaa havaalanına yönelik hava saldırılarının, milyonlarca insanın hayati yardıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde insani yardım operasyonları için ciddi bir tehdit oluşturduğuna da dikkat çekti. Genel Sekreter, sivillerin ve altyapının korunması gerektiğini vurgularken, insani yardım çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğini belirtti.Son haftalarda Husiler ile İsrail arasındaki gerilim yeni bir düzeye tırmandı. Perşembe günü, İsrail, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom’un da bulunduğu Yemen'in Sanaa havaalanına hava saldırısı düzenledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/rusya-acil-durumlar-bakanligi-gazze-seridi-ve-lubnandan-yaklasik-400-kisiyi-tahliye-etti--1092079476.html
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ortadoğu, guterres, israil, yemen, kızıldeniz, dünya sağlık örgütü (dsö), husiler
ortadoğu, guterres, israil, yemen, kızıldeniz, dünya sağlık örgütü (dsö), husiler
BM Genel Sekreteri Yemen ve İsrail arasındaki gerilimi kınadı
BM Genel Sekreteri Antonio Guterres, Yemen ile İsrail arasında tırmanan gerginlik ve İsrail'in Sanaa havaalanına düzenlediği hava saldırısı sonrası yaptığı açıklamada, sivillerin ve insani yardım çalışanlarının korunması çağrısında bulundu.
Guterres'in ofisinden yapılan açıklamada, "Genel Sekreter, Yemen ve İsrail arasında tırmanan gerilimi kınıyor" denildi. Açıklamada Guterres, karşılıklı saldırıları insani yardım operasyonları için ciddi bir tehdit olarak nitelendirerek, bu durumun endişe verici olduğunu vurguladı.
Ayrıca İsrail'in, Sanaa Uluslararası Havaalanı, Kızıldeniz limanları ve Yemen'deki enerji santrallerine yönelik hava saldırılarının özellikle rahatsız edici olduğu belirtildi. Guterres, bölgede gerilimin daha da tırmanması riskinden endişe duyduğunu ve tüm düşmanlıkların durdurulması ile azami itidal çağrısında bulunduğunu ifade etti.
Guterres, Kızıldeniz limanlarına ve Sanaa havaalanına yönelik hava saldırılarının, milyonlarca insanın hayati yardıma ihtiyaç duyduğu bir dönemde insani yardım operasyonları için ciddi bir tehdit oluşturduğuna da dikkat çekti. Genel Sekreter, sivillerin ve altyapının korunması gerektiğini vurgularken, insani yardım çalışanlarının hedef alınmaması gerektiğini belirtti.
Son haftalarda Husiler ile İsrail arasındaki gerilim yeni bir düzeye tırmandı. Perşembe günü, İsrail, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Başkanı Tedros Adhanom’un da bulunduğu Yemen'in Sanaa havaalanına hava saldırısı düzenledi.