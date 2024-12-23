https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/netanyahu-husilere-karsi-operasyon-baslatabileceklerini-acikladi-1091896168.html
Netanyahu, Husilere karşı operasyon başlatabileceklerini açıkladı
Netanyahu, Husilere karşı operasyon başlatabileceklerini açıkladı
Sputnik Türkiye
Yemen'deki Husilerin Yafa'yı vurması sonrasında dün videolu açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, İran destekli gruplara "nasıl güçlü bir şekilde hareket... 23.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-23T11:30+0300
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Yemen'deki Husilerce 21 Aralık'ta İsrail'in Tel Aviv kentine füze atılmış ve füze, Tel Aviv'in güney Yafa bölgesini vurarak yaralanmaya neden olmuştu. İsrailli yetkililer, 16 kişinin hafif yaralandığını, füze saldırısının başarısız duyurdu. Yemen'deki Husiler ise Yafa bölgesindeki bir İsrail askeri hedefini "Filistin 2" etiketli hipersonik balistik füze ile vurduklarını belirterek "Füze hedefini tam olarak vurdu ve savunma ve müdahale sistemleri onu engelleyemedi" açıklamasını yaptı. İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, gelişmeler sonrasında dün videolu bir açıklama yaparak İran destekli gruplara "nasıl güçlü bir şekilde hareket ettiysek, Husilere karşı da öyle hareket edeceğiz, sonuç aynı olacaktır" ifadelerini kullandı. 'Husilere karşı operasyon düzenleyen tek ülke İsrail değil'Netanyahu dün İsrail'in kuzeyindeki Safed kasabasında güvenlik kabinesinin toplantısının ardından yayınladığı videolu açıklamasında 'İsrail'in Husilere karşı operasyon düzenleyen tek ülke olmadığını vurgulayarak, Amerikan ve İngiliz güçlerinin Husi hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği tekrarlanan saldırılara' işaret etti.Netanyahu, açıklamasında "ABD ve bizim gibi diğer ülkeler de Husileri yalnızca dünya nakliyesi için değil, aynı zamanda dünya düzeni için de bir tehdit olarak görüyor" dedi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241221/israil-basbakani-netanyahu-savasi-bitirecek-bir-anlasmayi-kabul-etmeyecegim-1091861401.html
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tel aviv, israil, iran, ortadoğu, benyamin netanyahu, husi, husiler, yemen
Netanyahu, Husilere karşı operasyon başlatabileceklerini açıkladı
Yemen'deki Husilerin Yafa'yı vurması sonrasında dün videolu açıklama yapan İsrail Başbakanı Netanyahu, İran destekli gruplara "nasıl güçlü bir şekilde hareket ettiysek, Husilere karşı da öyle hareket edeceğiz, sonuç aynı olacaktır" ifadelerini kullandı.
Yemen'deki Husilerce 21 Aralık'ta İsrail'in Tel Aviv kentine füze atılmış ve füze, Tel Aviv'in güney Yafa bölgesini vurarak yaralanmaya neden olmuştu. İsrailli yetkililer, 16 kişinin hafif yaralandığını, füze saldırısının başarısız duyurdu. Yemen'deki Husiler ise Yafa bölgesindeki bir İsrail askeri hedefini "Filistin 2" etiketli hipersonik balistik füze ile vurduklarını belirterek "Füze hedefini tam olarak vurdu ve savunma ve müdahale sistemleri onu engelleyemedi" açıklamasını yaptı.
İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu, gelişmeler sonrasında dün videolu bir açıklama yaparak İran destekli gruplara "nasıl güçlü bir şekilde hareket ettiysek, Husilere karşı da öyle hareket edeceğiz, sonuç aynı olacaktır" ifadelerini kullandı.
'Husilere karşı operasyon düzenleyen tek ülke İsrail değil'
Netanyahu dün İsrail'in kuzeyindeki Safed kasabasında güvenlik kabinesinin toplantısının ardından yayınladığı videolu açıklamasında 'İsrail'in Husilere karşı operasyon düzenleyen tek ülke olmadığını vurgulayarak, Amerikan ve İngiliz güçlerinin Husi hedeflerine yönelik gerçekleştirdiği tekrarlanan saldırılara' işaret etti.
Netanyahu, açıklamasında "ABD ve bizim gibi diğer ülkeler de Husileri yalnızca dünya nakliyesi için değil, aynı zamanda dünya düzeni için de bir tehdit olarak görüyor" dedi.