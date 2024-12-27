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Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen üniversiteli genç hayatını kaybetti
Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen üniversiteli genç hayatını kaybetti
Sputnik Türkiye
Erzurum'da üzerine kar ve buz kütlesi düşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Arif Talat Algın, Erzurum'da üzerine çatıdan kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Algın için üniversitede tören düzenlendi. Erzurum'da sokakta yürüyen üniversite öğrencisi Arif Talat Algın'ın üzerine önünde yürüdüğü binanın çatısından buz ve kar kütlesi düşmüştü. Ağır yaralanan Algın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Algın için Atatürk Üniversitesinde tören düzenlendi. Burada düzenlenen törende, arkadaşları tabuta Türk bayrağı sardı.Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, acı olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek, arkadaşlarına ve yakınlarına başsağlığı diledi. Daha sonra helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından Algın'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi. Duygusal anların yaşandığı törene, Algın'ın ailesi, arkadaşları ve akademisyenler katıldı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbullular-dikkat-meteorolojinin-ardindan-akomdan-da-uyari-bu-ilcelerde-kar-yagabilir-1092092357.html
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türkiye, haberler, erzurum
Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen üniversiteli genç hayatını kaybetti
12:41 27.12.2024 (güncellendi: 12:42 27.12.2024)
Erzurum'da üzerine kar ve buz kütlesi düşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti.
Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Arif Talat Algın, Erzurum'da üzerine çatıdan kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Algın için üniversitede tören düzenlendi.
Erzurum'da sokakta yürüyen üniversite öğrencisi Arif Talat Algın'ın üzerine önünde yürüdüğü binanın çatısından buz ve kar kütlesi düşmüştü. Ağır yaralanan Algın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Algın için Atatürk Üniversitesinde tören düzenlendi. Burada düzenlenen törende, arkadaşları tabuta Türk bayrağı sardı.
Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, acı olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek, arkadaşlarına ve yakınlarına başsağlığı diledi. Daha sonra helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından Algın'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi. Duygusal anların yaşandığı törene, Algın'ın ailesi, arkadaşları ve akademisyenler katıldı.