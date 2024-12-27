https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/catidan-uzerine-buz-kutlesi-dusen-universitesi-genc-hayatini-kaybetti-1092096236.html

Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen üniversiteli genç hayatını kaybetti

Çatıdan üzerine kar ve buz kütlesi düşen üniversiteli genç hayatını kaybetti

Sputnik Türkiye

Erzurum'da üzerine kar ve buz kütlesi düşen 22 yaşındaki üniversite öğrencisi hayatını kaybetti. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T12:41+0300

2024-12-27T12:41+0300

2024-12-27T12:42+0300

türkiye

türkiye

haberler

erzurum

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/1b/1092095442_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_a2e41a26865dbc0bf5e736e2134ec9de.jpg

Atatürk Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü 3. sınıf öğrencisi 22 yaşındaki Arif Talat Algın, Erzurum'da üzerine çatıdan kar ve buz kütlesi düşmesi sonucu hayatını kaybetti. Algın için üniversitede tören düzenlendi. Erzurum'da sokakta yürüyen üniversite öğrencisi Arif Talat Algın'ın üzerine önünde yürüdüğü binanın çatısından buz ve kar kütlesi düşmüştü. Ağır yaralanan Algın tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Algın için Atatürk Üniversitesinde tören düzenlendi. Burada düzenlenen törende, arkadaşları tabuta Türk bayrağı sardı.Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu, acı olaydan derin üzüntü duyduğunu belirterek, arkadaşlarına ve yakınlarına başsağlığı diledi. Daha sonra helallik alınması ve cenaze namazının kılınmasının ardından Algın'ın cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Bursa'ya gönderildi. Duygusal anların yaşandığı törene, Algın'ın ailesi, arkadaşları ve akademisyenler katıldı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbullular-dikkat-meteorolojinin-ardindan-akomdan-da-uyari-bu-ilcelerde-kar-yagabilir-1092092357.html

türkiye

erzurum

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

türkiye, haberler, erzurum