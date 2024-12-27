https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbullular-dikkat-meteorolojinin-ardindan-akomdan-da-uyari-bu-ilcelerde-kar-yagabilir-1092092357.html

İstanbullular dikkat, Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı: Bu ilçelerde kar yağabilir

İstanbullular dikkat, Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı: Bu ilçelerde kar yağabilir

Sputnik Türkiye

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar ve kar yağışı için uyarıda bulundu. İstanbul dahil birçok şehirde... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T11:25+0300

2024-12-27T11:25+0300

2024-12-27T11:25+0300

türkiye

akom

istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)

kar yağışı

istanbul kar yağışı

yoğun kar yağışı

silivri

çatalca

arnavutköy

meteoroloji genel müdürlüğü

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu.Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in yüksek kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar görülebileceği ifade edildi.Kuvvetli yağışlara dikkatMeteoroloji, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevreleri için yer yer kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.İstanbul’un hangi ilçelerinde kar yağabilir?İstanbul için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceğini açıkladı. AKOM ise yağışların bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı olarak görülebileceğini duyurdu. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı bekleniyor.Fırtına konusunda da uyarıda bulunan AKOM, öğle saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini kaybedeceğini belirtti. AKOM'un uyarısında şunlar yer aldı:

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/japon-deprem-uzmani-4-fay-hattini-isaret-etti-deprem-bekledigi-yerleri-aciklayarak-uyardi-1092085267.html

türkiye

istanbul kar yağışı

silivri

çatalca

arnavutköy

istanbul

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