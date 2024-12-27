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İstanbullular dikkat, Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı: Bu ilçelerde kar yağabilir
İstanbullular dikkat, Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı: Bu ilçelerde kar yağabilir
Sputnik Türkiye
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar ve kar yağışı için uyarıda bulundu. İstanbul dahil birçok şehirde... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T11:25+0300
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türkiye
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
kar yağışı
istanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
silivri
çatalca
arnavutköy
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu.Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in yüksek kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar görülebileceği ifade edildi.Kuvvetli yağışlara dikkatMeteoroloji, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevreleri için yer yer kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.İstanbul’un hangi ilçelerinde kar yağabilir?İstanbul için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceğini açıkladı. AKOM ise yağışların bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı olarak görülebileceğini duyurdu. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı bekleniyor.Fırtına konusunda da uyarıda bulunan AKOM, öğle saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini kaybedeceğini belirtti. AKOM'un uyarısında şunlar yer aldı:
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meteoroloji sarı kodlu uyarı, istanbul’da kar yağışı bekleniyor, akom kar yağışı uyarısı, sağanak yağış alarmı, istanbul yüksek kesimlerde kar, türkiye genelinde kuvvetli yağış, hangi bölgelerde kar yağacak, çatalca karla karışık yağmur, arnavutköy’de kar yağışı, silivri kar yağışı tahmini, marmara bölgesi yağış uyarısı, kuvvetli sağanak uyarısı, doğu anadolu’da kar yağışı, karadeniz bölgesi yağmur, istanbul fırtına etkisi, akom kar ve sağanak yağış açıklaması, kuvvetli yağış için meteoroloji uyarısı, fırtına istanbul’da ne zaman bitecek, istanbul’da gün boyu yağmur, karla karışık yağmur beklenen ilçeler

İstanbullular dikkat, Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı: Bu ilçelerde kar yağabilir

11:25 27.12.2024
© AAİstanbul'a kar ne zaman yağacak
İstanbul'a kar ne zaman yağacak - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar ve kar yağışı için uyarıda bulundu. İstanbul dahil birçok şehirde yağışlar kuvvetli olacak. AKOM, İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurdu. Fırtınanın ise öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu.Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in yüksek kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar görülebileceği ifade edildi.

Kuvvetli yağışlara dikkat

Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevreleri için yer yer kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.

İstanbul’un hangi ilçelerinde kar yağabilir?

İstanbul için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceğini açıkladı. AKOM ise yağışların bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı olarak görülebileceğini duyurdu. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı bekleniyor.
Fırtına konusunda da uyarıda bulunan AKOM, öğle saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini kaybedeceğini belirtti. AKOM'un uyarısında şunlar yer aldı:
"Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi beklenirken gün boyu aralıklarla devam edecek yağışların Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerimizin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, kısa süreli kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor."
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