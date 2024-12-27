https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/istanbullular-dikkat-meteorolojinin-ardindan-akomdan-da-uyari-bu-ilcelerde-kar-yagabilir-1092092357.html
İstanbullular dikkat, Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı: Bu ilçelerde kar yağabilir
İstanbullular dikkat, Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı: Bu ilçelerde kar yağabilir
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar ve kar yağışı için uyarıda bulundu. İstanbul dahil birçok şehirde... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T11:25+0300
2024-12-27T11:25+0300
2024-12-27T11:25+0300
türkiye
akom
istanbul büyükşehir belediyesi afet koordinasyon merkezi (akom)
kar yağışı
istanbul kar yağışı
yoğun kar yağışı
silivri
çatalca
arnavutköy
meteoroloji genel müdürlüğü
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu.Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in yüksek kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar görülebileceği ifade edildi.Kuvvetli yağışlara dikkatMeteoroloji, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevreleri için yer yer kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.İstanbul’un hangi ilçelerinde kar yağabilir?İstanbul için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceğini açıkladı. AKOM ise yağışların bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı olarak görülebileceğini duyurdu. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı bekleniyor.Fırtına konusunda da uyarıda bulunan AKOM, öğle saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini kaybedeceğini belirtti. AKOM'un uyarısında şunlar yer aldı:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/japon-deprem-uzmani-4-fay-hattini-isaret-etti-deprem-bekledigi-yerleri-aciklayarak-uyardi-1092085267.html
türkiye
istanbul kar yağışı
silivri
çatalca
arnavutköy
istanbul
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İstanbullular dikkat, Meteoroloji'nin ardından AKOM'dan da uyarı: Bu ilçelerde kar yağabilir
Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), Türkiye genelinde etkili olması beklenen sağanak yağışlar ve kar yağışı için uyarıda bulundu. İstanbul dahil birçok şehirde yağışlar kuvvetli olacak. AKOM, İstanbul'un bazı ilçelerinde karla karışık yağmur ve kar beklendiğini duyurdu. Fırtınanın ise öğle saatlerinde etkisini kaybedeceği belirtildi.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Türkiye genelinde beklenen yağışlarla ilgili uyarılarda bulundu.Yağışların çoğunlukla yağmur ve sağanak şeklinde olacağı belirtilirken, Marmara’nın batısı, İç Ege, Akdeniz’in yüksek kesimleri, Karadeniz’in iç kesimleri ve Doğu Anadolu’nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve kar görülebileceği ifade edildi.
Kuvvetli yağışlara dikkat
Meteoroloji, özellikle Doğu Anadolu’nun güneydoğusu, Güneydoğu Anadolu’nun doğusu, İstanbul, Kırklareli, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Balıkesir'in kuzeyi, Çanakkale'nin iç kesimleri, Rize, Bingöl ve Şanlıurfa çevreleri için yer yer kuvvetli yağış uyarısında bulundu. Bu bölgelerde su baskını ve ulaşımda aksamalara karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi.
İstanbul’un hangi ilçelerinde kar yağabilir?
İstanbul için sarı kodlu uyarı yapan Meteoroloji, sağanak yağışın gün boyu etkisini sürdüreceğini açıkladı. AKOM ise yağışların bazı ilçelerde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı olarak görülebileceğini duyurdu. Özellikle Silivri, Çatalca ve Arnavutköy'ün yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur ve kısa süreli kar yağışı bekleniyor.
Fırtına konusunda da uyarıda bulunan AKOM, öğle saatlerinden itibaren rüzgarın etkisini kaybedeceğini belirtti. AKOM'un uyarısında şunlar yer aldı:
"Kuvvetli rüzgar ve fırtınanın öğle saatlerinden itibaren gücünü kaybetmesi beklenirken gün boyu aralıklarla devam edecek yağışların Silivri, Çatalca ve Arnavutköy ilçelerimizin yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur, kısa süreli kar şeklinde görülebileceği tahmin ediliyor."