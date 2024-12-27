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Bilim insanlarından şaşırtıcı keşif, kolay bir test ile öğrenmek mümkün: Çene kasınız sağlığınız için ne diyor?
Bilim insanlarından şaşırtıcı keşif, kolay bir test ile öğrenmek mümkün: Çene kasınız sağlığınız için ne diyor?
Sputnik Türkiye
Johns Hopkins Üniversitesi’nden şaşırtıcı araştırma ortaya çıktı. Kas kütlesi kaybı olarak bilinen sarkopeni, demans riskini ciddi ölçüde artırabilir. Yapılan... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T07:32+0300
2024-12-27T07:32+0300
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Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nin yürüttüğü yeni bir araştırmada, kas kütlesinin kaybı ve demans arasında önemli bir bağlantı olduğu belirlendi. Araştırmaya göre, daha küçük iskelet kaslarına sahip bireylerde demans geliştirme olasılığı %60 oranında daha yüksek. Bu, kas sağlığının sadece fiziksel değil, bilişsel sağlığı da doğrudan etkilediğini gösteriyor.Kas kütlesi yaşlanmayla azalıyorAraştırmalara göre, kas kütlesi insan vücut ağırlığının üçte birini oluşturuyor. Ancak, 30 yaşından itibaren her on yılda %3 ila %5 oranında kas kaybı yaşanıyor. Sarkopeni, özellikle yaşlı nüfusu etkileyen ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor. Bu durumun dünya çapında yaşlıların %10 ila %16'sını etkilediği tahmin ediliyor.Miyokinler ve beyin sağlığıAraştırmacılar, sarkopeninin bilişsel gerileme üzerindeki etkisinin temel nedenlerinden birinin miyokinler olduğunu düşünüyor. Miyokinler, kaslar tarafından üretilen ve salgılanan küçük proteinler ve peptitlerdir. Bu proteinler, beyin sağlığını doğrudan etkiler. Daha az kas kütlesi, miyokin üretiminin azalması anlamına gelir, bu da beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.Çene kası ve demans i̇lişkisiÇalışmada, 621 yaşlı bireyin beyin görüntüleri ve kas yapıları incelendi. Araştırma sonuçları, daha küçük temporalis kasına sahip bireylerin, demans riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Çene kası büyüklüğü ile bilişsel test puanları ve beyin hacmi arasında güçlü bir ilişki bulundu. Daha büyük çene kasına sahip bireylerin, daha iyi bilişsel performans sergilediği gözlendi.Sosyal aktivite ve egzersiz faktörüSarkopenisi olan bireyler, genellikle daha az egzersiz yapıyor ve sosyal aktivitelere katılmıyor. Araştırmaya göre, bu durum da demans riskini artıran önemli bir faktör. Hem fiziksel aktivite eksikliği hem de sosyal izolasyon, demansın temel tetikleyicileri arasında yer alıyor.Araştırmadan çarpıcı detaylarSonuç ve uzman görüşüAraştırmacılar, çene kası büyüklüğünün gelecekte demans riskini değerlendirmede önemli bir biyolojik belirteç olabileceğini ifade ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden uzmanlar, “Kas sağlığı, yalnızca fiziksel değil, bilişsel sağlığın korunmasında da kritik öneme sahip. Egzersiz ve kas kütlesini artırıcı önlemler, demans riskini azaltmada etkili olabilir” açıklamasını yaptı.Bilinçlenmek şartDemans riskini azaltmak için düzenli egzersiz yapmak ve kas sağlığını korumak büyük önem taşıyor. Bu araştırma, kas kaybının sadece yaşlanmanın bir parçası olmadığını, aynı zamanda zihinsel sağlık üzerinde de doğrudan etkisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.
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sarkopeni nedir, sarkopeni demans ilişkisi, çene kası demans riski, kas kaybı ve demans, miyokinler nedir, temporalis kası büyüklüğü ne anlama gelir, sarkopeni belirtileri, sarkopeni nasıl önlenir, demansı önlemenin yolları, demans risk faktörleri, yaşlılarda kas kaybı, demans için çene kası analizi, sarkopeni dünya genelinde, demansın erken belirtileri, kas sağlığı ve beyin fonksiyonu, demansı önleyen egzersizler, kas kütlesi kaybı ne zaman başlar, demans riski kimlerde yüksek, çene kası ölçümü ne işe yarar, kas kaybını önleme yolları, miyokinler ve beyin sağlığı, sarkopeni tedavisi, bilişsel gerileme nasıl engellenir, yaşlılıkta egzersizin önemi, demansı tetikleyen faktörler
sarkopeni nedir, sarkopeni demans ilişkisi, çene kası demans riski, kas kaybı ve demans, miyokinler nedir, temporalis kası büyüklüğü ne anlama gelir, sarkopeni belirtileri, sarkopeni nasıl önlenir, demansı önlemenin yolları, demans risk faktörleri, yaşlılarda kas kaybı, demans için çene kası analizi, sarkopeni dünya genelinde, demansın erken belirtileri, kas sağlığı ve beyin fonksiyonu, demansı önleyen egzersizler, kas kütlesi kaybı ne zaman başlar, demans riski kimlerde yüksek, çene kası ölçümü ne işe yarar, kas kaybını önleme yolları, miyokinler ve beyin sağlığı, sarkopeni tedavisi, bilişsel gerileme nasıl engellenir, yaşlılıkta egzersizin önemi, demansı tetikleyen faktörler

Bilim insanlarından şaşırtıcı keşif, kolay bir test ile öğrenmek mümkün: Çene kasınız sağlığınız için ne diyor?

07:32 27.12.2024
© AAdoktor, hekim
doktor, hekim - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Johns Hopkins Üniversitesi’nden şaşırtıcı araştırma ortaya çıktı. Kas kütlesi kaybı olarak bilinen sarkopeni, demans riskini ciddi ölçüde artırabilir. Yapılan çalışmalarda, çene kası büyüklüğünün demans riskine dair ipuçları verdiği ortaya çıktı. Bu bulgular, demansın önlenmesine yönelik yeni bir kapı aralayabilir.
Johns Hopkins Tıp Fakültesi’nin yürüttüğü yeni bir araştırmada, kas kütlesinin kaybı ve demans arasında önemli bir bağlantı olduğu belirlendi. Araştırmaya göre, daha küçük iskelet kaslarına sahip bireylerde demans geliştirme olasılığı %60 oranında daha yüksek. Bu, kas sağlığının sadece fiziksel değil, bilişsel sağlığı da doğrudan etkilediğini gösteriyor.

Kas kütlesi yaşlanmayla azalıyor

Araştırmalara göre, kas kütlesi insan vücut ağırlığının üçte birini oluşturuyor. Ancak, 30 yaşından itibaren her on yılda %3 ila %5 oranında kas kaybı yaşanıyor. Sarkopeni, özellikle yaşlı nüfusu etkileyen ciddi bir sorun olarak öne çıkıyor. Bu durumun dünya çapında yaşlıların %10 ila %16'sını etkilediği tahmin ediliyor.

Miyokinler ve beyin sağlığı

Araştırmacılar, sarkopeninin bilişsel gerileme üzerindeki etkisinin temel nedenlerinden birinin miyokinler olduğunu düşünüyor. Miyokinler, kaslar tarafından üretilen ve salgılanan küçük proteinler ve peptitlerdir. Bu proteinler, beyin sağlığını doğrudan etkiler. Daha az kas kütlesi, miyokin üretiminin azalması anlamına gelir, bu da beyin fonksiyonlarını olumsuz etkileyebilir.

Çene kası ve demans i̇lişkisi

Çalışmada, 621 yaşlı bireyin beyin görüntüleri ve kas yapıları incelendi. Araştırma sonuçları, daha küçük temporalis kasına sahip bireylerin, demans riskiyle karşı karşıya olduğunu ortaya koydu. Çene kası büyüklüğü ile bilişsel test puanları ve beyin hacmi arasında güçlü bir ilişki bulundu. Daha büyük çene kasına sahip bireylerin, daha iyi bilişsel performans sergilediği gözlendi.

Sosyal aktivite ve egzersiz faktörü

Sarkopenisi olan bireyler, genellikle daha az egzersiz yapıyor ve sosyal aktivitelere katılmıyor. Araştırmaya göre, bu durum da demans riskini artıran önemli bir faktör. Hem fiziksel aktivite eksikliği hem de sosyal izolasyon, demansın temel tetikleyicileri arasında yer alıyor.

Araştırmadan çarpıcı detaylar

Temporalis kası, vücuttaki genel kas sağlığı hakkında fikir verebilir.
Bu kasın büyüklüğü, bir bireyin demans riski taşıyıp taşımadığına dair erken bir uyarı olabilir.
Daha büyük çene kasına sahip bireylerin bilişsel testlerde daha başarılı olduğu ve beyin boyutlarının daha iyi korunduğu tespit edildi.

Sonuç ve uzman görüşü

Araştırmacılar, çene kası büyüklüğünün gelecekte demans riskini değerlendirmede önemli bir biyolojik belirteç olabileceğini ifade ediyor. Johns Hopkins Üniversitesi’nden uzmanlar, “Kas sağlığı, yalnızca fiziksel değil, bilişsel sağlığın korunmasında da kritik öneme sahip. Egzersiz ve kas kütlesini artırıcı önlemler, demans riskini azaltmada etkili olabilir” açıklamasını yaptı.

Bilinçlenmek şart

Demans riskini azaltmak için düzenli egzersiz yapmak ve kas sağlığını korumak büyük önem taşıyor. Bu araştırma, kas kaybının sadece yaşlanmanın bir parçası olmadığını, aynı zamanda zihinsel sağlık üzerinde de doğrudan etkisi olduğunu bir kez daha kanıtladı.
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