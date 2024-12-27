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MasterChef’te büyük veda: Son 5’e kalan isim belli oldu
MasterChef’te büyük veda: Son 5’e kalan isim belli oldu
Sputnik Türkiye
MasterChef Türkiye’de heyecan dorukta! Eski şampiyonlardan Serhat Doğramacı’nın konuk olduğu gece, sürprizlerle doluydu. Yarışmacılar, şeflerin karşısında tüm... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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MasterChef Türkiye 2024’te sona yaklaşıldıkça yarışmanın temposu daha da yükseldi. Gecenin konuk şefi, eski şampiyon Serhat Doğramacı oldu. İki aşamalı oyunlarda yarışmacılar birbirinden yaratıcı tabaklar hazırladı. Şeflerin karar vermekte zorlandığı yarışmada, son beşe kalan kişi Semih, yarışmaya veda eden ise Erim oldu.Yaratıcılık oyunu: Zorlu malzemeler, yüksek rekabetİlk turda yarışmacılara verilen malzemeler arasında hindi but, karnabahar ve goji berry yer aldı. Şefler, bu malzemelerle en yaratıcı tabağı bekledi. Yaratıcılık oyunu sonucunda, yarışmanın son beşine kalacak isim için karar verildi.İkinci Tur: 'Benim hikayem' tabağıİkinci oyunda, Serhat Doğramacı’nın imza tabağı olan “Benim Hikayem” yapıldı. Bu turda yarışmacılar, hem teknik bilgi hem de estetik sunumlarıyla şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Ancak kazananlar kadar kaybedenlerin olduğu bu turda heyecan, stresle birleşti.Şef Somer Sivrioğlu’ndan anlamlı sözlerŞef Somer Sivrioğlu, eleme gecesinin duygusallığını şu sözlerle ifade etti:“Kaç yıldır diyorum, bu yarışmada olsam en son olmak isteyeceğim yer burası. Aylarca çalışıp ceketi bile alamadan gitmek çok kötü.”Erim’in duygusal veda sözleriElemeye kalan Erim, son tabağını hazırlamadan önce düşüncelerini şöyle dile getirdi:“6. olmak hepimizin canını sıkacak. Yolun sonuna geldik, ya düşeceğiz ya da bir kayalıktan tutacağız. Tutunmaya çalıştık olmadı, beceremedik. Ama bugün öyle olmayacak. Gideceksem de son tabağımı güzel bir şekilde sunmayı düşünüyorum.”Semih: Arafta gibiyimSon beşe kalmayı başaran Semih, yaşadığı karışık duyguları şu sözlerle ifade etti:“Yıllardır inşa ettiğim kariyerimi bırakıp buraya geldim. Onun verdiği bir stres var. Sanki her şey bir anda yok olacakmış gibi hissediyorum. Ama güzel yemek yapmak için buradayım. Hakkımızda hayırlısı.”Veda eden yarışmacı: ErimMasterChef Türkiye 2024’e veda eden isim Erim oldu. Semih ise son beşe kalmayı başardı. Erim, yarışma boyunca gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazansa da final yolunda mücadeleye veda etmek zorunda kaldı.
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MasterChef’te büyük veda: Son 5’e kalan isim belli oldu

07:17 27.12.2024
© Facebook/MasterChef TürkiyeMasterChef Türkiye
MasterChef Türkiye - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© Facebook/MasterChef Türkiye
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MasterChef Türkiye’de heyecan dorukta! Eski şampiyonlardan Serhat Doğramacı’nın konuk olduğu gece, sürprizlerle doluydu. Yarışmacılar, şeflerin karşısında tüm hünerlerini sergilerken, son beşe kalan isim ve yarışmaya veda eden yarışmacı belli oldu. İşte nefes kesen anların detayları!
MasterChef Türkiye 2024’te sona yaklaşıldıkça yarışmanın temposu daha da yükseldi. Gecenin konuk şefi, eski şampiyon Serhat Doğramacı oldu. İki aşamalı oyunlarda yarışmacılar birbirinden yaratıcı tabaklar hazırladı. Şeflerin karar vermekte zorlandığı yarışmada, son beşe kalan kişi Semih, yarışmaya veda eden ise Erim oldu.

Yaratıcılık oyunu: Zorlu malzemeler, yüksek rekabet

İlk turda yarışmacılara verilen malzemeler arasında hindi but, karnabahar ve goji berry yer aldı. Şefler, bu malzemelerle en yaratıcı tabağı bekledi. Yaratıcılık oyunu sonucunda, yarışmanın son beşine kalacak isim için karar verildi.

İkinci Tur: 'Benim hikayem' tabağı

İkinci oyunda, Serhat Doğramacı’nın imza tabağı olan “Benim Hikayem” yapıldı. Bu turda yarışmacılar, hem teknik bilgi hem de estetik sunumlarıyla şeflerin beğenisini kazanmaya çalıştı. Ancak kazananlar kadar kaybedenlerin olduğu bu turda heyecan, stresle birleşti.

Şef Somer Sivrioğlu’ndan anlamlı sözler

Şef Somer Sivrioğlu, eleme gecesinin duygusallığını şu sözlerle ifade etti:
“Kaç yıldır diyorum, bu yarışmada olsam en son olmak isteyeceğim yer burası. Aylarca çalışıp ceketi bile alamadan gitmek çok kötü.”

Erim’in duygusal veda sözleri

Elemeye kalan Erim, son tabağını hazırlamadan önce düşüncelerini şöyle dile getirdi:
“6. olmak hepimizin canını sıkacak. Yolun sonuna geldik, ya düşeceğiz ya da bir kayalıktan tutacağız. Tutunmaya çalıştık olmadı, beceremedik. Ama bugün öyle olmayacak. Gideceksem de son tabağımı güzel bir şekilde sunmayı düşünüyorum.”

Semih: Arafta gibiyim

Son beşe kalmayı başaran Semih, yaşadığı karışık duyguları şu sözlerle ifade etti:
“Yıllardır inşa ettiğim kariyerimi bırakıp buraya geldim. Onun verdiği bir stres var. Sanki her şey bir anda yok olacakmış gibi hissediyorum. Ama güzel yemek yapmak için buradayım. Hakkımızda hayırlısı.”

Veda eden yarışmacı: Erim

MasterChef Türkiye 2024’e veda eden isim Erim oldu. Semih ise son beşe kalmayı başardı. Erim, yarışma boyunca gösterdiği performansla şeflerin takdirini kazansa da final yolunda mücadeleye veda etmek zorunda kaldı.
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