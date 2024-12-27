https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/baska-firmanin-ucagina-bindirilen-yolcular-iki-saat-bekletildi-ancak-ucak-kalkmadi-2-yolcu-1092099169.html
Başka firmanın uçağına bindirilen yolcular iki saat bekletildi ancak uçak kalkmadı: 2 yolcu gözaltına alındı
Başka firmanın uçağına bindirilen yolcular iki saat bekletildi ancak uçak kalkmadı: 2 yolcu gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek için saat 16.05'te kalkması planlanan uçuşta önce uçak değiştirildi sonra da arıza yaptı. Yolculardan ikisi görevlilere tepki... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T15:02+0300
2024-12-27T15:02+0300
2024-12-27T15:02+0300
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uçuş
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Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek için saat 16.05'te kalkması planlanan uçakta yolcular büyük mağduriyet yaşadı.Ajet yolcuları SunExpress'e bindirildiİddiaya göre, dün saat 16.05'te Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek için Ajet'ten bilet alan vatandaşlar, SunExpress uçağına bindirildi. Ancak uçakta, kulaklık sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle yolcular iki saat boyunca bekletildi. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular uçaktan indirildi.2 yolcu gözaltına alındıBu sırada yolcu transferi için bekleyen otobüs, uzun süre bekledikten sonra hareket etmedi. Bu duruma itiraz eden iki yolcu, yer hizmetleri görevlisi tarafından şikayet edildi. Polis tarafından gözaltına alınan yolcular, bölgeden uzaklaştırıldı. Haklarını aradıkları için ikinci kez mağduriyet yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/resmi-gazetede-yayinlandi-ucus-rotarlarinda-devrim-niteliginde-karar-havayollari-artik-yolcularina-1091342793.html
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Başka firmanın uçağına bindirilen yolcular iki saat bekletildi ancak uçak kalkmadı: 2 yolcu gözaltına alındı
Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek için saat 16.05'te kalkması planlanan uçuşta önce uçak değiştirildi sonra da arıza yaptı. Yolculardan ikisi görevlilere tepki gösterdi, gözaltına alındı.
Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek için saat 16.05'te kalkması planlanan uçakta yolcular büyük mağduriyet yaşadı.
Ajet yolcuları SunExpress'e bindirildi
İddiaya göre, dün saat 16.05'te Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek için Ajet'ten bilet alan vatandaşlar, SunExpress uçağına bindirildi. Ancak uçakta, kulaklık sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle yolcular iki saat boyunca bekletildi.
Arızanın giderilememesi üzerine yolcular uçaktan indirildi.
Bu sırada yolcu transferi için bekleyen otobüs, uzun süre bekledikten sonra hareket etmedi. Bu duruma itiraz eden iki yolcu, yer hizmetleri görevlisi tarafından şikayet edildi.
Polis tarafından gözaltına alınan yolcular, bölgeden uzaklaştırıldı. Haklarını aradıkları için ikinci kez mağduriyet yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi.