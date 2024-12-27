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Başka firmanın uçağına bindirilen yolcular iki saat bekletildi ancak uçak kalkmadı: 2 yolcu gözaltına alındı
Başka firmanın uçağına bindirilen yolcular iki saat bekletildi ancak uçak kalkmadı: 2 yolcu gözaltına alındı
Sputnik Türkiye
Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek için saat 16.05'te kalkması planlanan uçuşta önce uçak değiştirildi sonra da arıza yaptı. Yolculardan ikisi görevlilere tepki... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T15:02+0300
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Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek için saat 16.05'te kalkması planlanan uçakta yolcular büyük mağduriyet yaşadı.Ajet yolcuları SunExpress'e bindirildiİddiaya göre, dün saat 16.05'te Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek için Ajet'ten bilet alan vatandaşlar, SunExpress uçağına bindirildi. Ancak uçakta, kulaklık sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle yolcular iki saat boyunca bekletildi. Arızanın giderilememesi üzerine yolcular uçaktan indirildi.2 yolcu gözaltına alındıBu sırada yolcu transferi için bekleyen otobüs, uzun süre bekledikten sonra hareket etmedi. Bu duruma itiraz eden iki yolcu, yer hizmetleri görevlisi tarafından şikayet edildi. Polis tarafından gözaltına alınan yolcular, bölgeden uzaklaştırıldı. Haklarını aradıkları için ikinci kez mağduriyet yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/resmi-gazetede-yayinlandi-ucus-rotarlarinda-devrim-niteliginde-karar-havayollari-artik-yolcularina-1091342793.html
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ajet, sunexpress, uçuş

Başka firmanın uçağına bindirilen yolcular iki saat bekletildi ancak uçak kalkmadı: 2 yolcu gözaltına alındı

15:02 27.12.2024
© FATMA ALTINBAŞ-AW359030Başka firmanın uçağına bindirilen yolcular iki saat uçakta bekletildi ancak uçak kalkmadı: 2 yolcu gözaltına alındı
Başka firmanın uçağına bindirilen yolcular iki saat uçakta bekletildi ancak uçak kalkmadı: 2 yolcu gözaltına alındı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© FATMA ALTINBAŞ-AW359030
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Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek için saat 16.05'te kalkması planlanan uçuşta önce uçak değiştirildi sonra da arıza yaptı. Yolculardan ikisi görevlilere tepki gösterdi, gözaltına alındı.
Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek için saat 16.05'te kalkması planlanan uçakta yolcular büyük mağduriyet yaşadı.

Ajet yolcuları SunExpress'e bindirildi

İddiaya göre, dün saat 16.05'te Gaziantep'ten Ankara'ya gitmek için Ajet'ten bilet alan vatandaşlar, SunExpress uçağına bindirildi. Ancak uçakta, kulaklık sisteminde meydana gelen arıza nedeniyle yolcular iki saat boyunca bekletildi.
Arızanın giderilememesi üzerine yolcular uçaktan indirildi.

2 yolcu gözaltına alındı

Bu sırada yolcu transferi için bekleyen otobüs, uzun süre bekledikten sonra hareket etmedi. Bu duruma itiraz eden iki yolcu, yer hizmetleri görevlisi tarafından şikayet edildi.
Polis tarafından gözaltına alınan yolcular, bölgeden uzaklaştırıldı. Haklarını aradıkları için ikinci kez mağduriyet yaşayan vatandaşlar sosyal medya hesaplarından duruma tepki gösterdi.
Pilot rahatsızlandı, uçağı hiç deneyimi olmayan yolcu indirdi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.12.2024
EKONOMİ
Resmi Gazete'de yayınlandı, uçuş rötarlarında devrim niteliğinde karar: Havayolları artık yolcularına tazminat ödeyecek
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