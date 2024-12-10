https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/resmi-gazetede-yayinlandi-ucus-rotarlarinda-devrim-niteliginde-karar-havayollari-artik-yolcularina-1091342793.html
Resmi Gazete'de yayınlandı, uçuş rötarlarında devrim niteliğinde karar: Havayolları artık yolcularına tazminat ödeyecek
Resmi Gazete'de yayınlandı, uçuş rötarlarında devrim niteliğinde karar: Havayolları artık yolcularına tazminat ödeyecek
Sputnik Türkiye
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) yaptığı yeni düzenlemeye göre, rötar nedeniyle planlanan varış noktasına 3 saatten fazla gecikmeyle ulaşan yolculara... 10.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-10T07:02+0300
2024-12-10T07:02+0300
2024-12-10T07:02+0300
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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme, teknik ve operasyonel nedenlerle geciken uçuşlar için havayolu şirketlerine yolculara tazminat ödeme zorunluluğu getiriyor. Yolcular, uçuşlarının 3 saat veya daha fazla rötar yapması durumunda tazminat talep edebilecek.Tazminat tutarları uçuş mesafesine göre belirlendiYeni düzenleme kapsamında, yolcuların alacakları tazminat, uçuşun iç hat veya dış hat olmasına ve uçuş mesafesine göre farklılık gösterecek:Tazminat ödemeleri, ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası cinsinden hesaplanacak.Resmi Gazete’de yayınlandı, haklar resmileştiDeğişiklik, SHGM’nin SHY-YOLCU Yönetmeliği'nin 3’üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle yürürlüğe girdi. Havayolu şirketlerinin yolcuların mağduriyetlerini gidermek amacıyla öngörülen bu uygulama, yolcuların haklarını daha kapsamlı bir şekilde koruma altına almayı amaçlıyor.Rötar durumunda haklarınızı nasıl talep edebilirsiniz?Yolcuların tazminat hakkından yararlanabilmeleri için rötar yaşanan uçuşun ardından havayolu şirketine başvuru yapmaları gerekiyor.Havayolu şirketlerine yeni sorumluluklarSHGM’nin bu düzenlemesi, havayolu şirketlerinin operasyonel süreçlerinde daha dikkatli olmalarını ve yolcu mağduriyetlerini minimize etmelerini hedefliyor. Bu kapsamda, rötarların azaltılması ve yolcuların daha iyi bilgilendirilmesi adına havayollarının operasyonel süreçlerinde iyileştirmeler yapması bekleniyor.Dış hat tazminatları 600 euroya kadar çıkıyorÖzellikle dış hat uçuşlarında tazminat tutarlarının yüksek olması dikkat çekiyor. Örneğin:Uygulamanın amacı: Yolcu memnuniyeti ve adaletSHGM yetkilileri, bu düzenlemenin yolcuların haklarını korumayı ve havayolu taşımacılığında güvenilirliği artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Rötar nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi, yolcu memnuniyetinin artırılması ve sektörde standartların yükseltilmesi amaçlanıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/meteorolojiden-sel-alarmi-felaket-kapida-kuvvetli-yagis-ne-zaman-baslayacak-turkiyenin-hangi-1091342150.html
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rötar tazminatı, havayolu yolcu hakları, shgm yönetmelik değişikliği, uçuş rötar tazminat tutarları, iç hat tazminatı, dış hat uçuş tazminatı, havayolu gecikme tazminatı, shgm tazminat düzenlemesi, yolcu hakları tazminat şartları, havayolu mağduriyet tazminatı
rötar tazminatı, havayolu yolcu hakları, shgm yönetmelik değişikliği, uçuş rötar tazminat tutarları, iç hat tazminatı, dış hat uçuş tazminatı, havayolu gecikme tazminatı, shgm tazminat düzenlemesi, yolcu hakları tazminat şartları, havayolu mağduriyet tazminatı
Resmi Gazete'de yayınlandı, uçuş rötarlarında devrim niteliğinde karar: Havayolları artık yolcularına tazminat ödeyecek
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) yaptığı yeni düzenlemeye göre, rötar nedeniyle planlanan varış noktasına 3 saatten fazla gecikmeyle ulaşan yolculara tazminat ödenecek. İç hatlarda 100 euro, dış hatlarda ise uçuş mesafesine göre 250-600 euro arasında tazminat hakkı tanınıyor.
Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme, teknik ve operasyonel nedenlerle geciken uçuşlar için havayolu şirketlerine yolculara tazminat ödeme zorunluluğu getiriyor. Yolcular, uçuşlarının 3 saat veya daha fazla rötar yapması durumunda tazminat talep edebilecek.
Tazminat tutarları uçuş mesafesine göre belirlendi
Yeni düzenleme kapsamında, yolcuların alacakları tazminat, uçuşun iç hat veya dış hat olmasına ve uçuş mesafesine göre farklılık gösterecek:
İç Hat Uçuşları:
100 euro tazminat ödenecek.
Dış Hat Uçuşları:
1.500 kilometreye kadar olan uçuşlarda 250 euro,
1.500-3.500 kilometre arası uçuşlarda 400 euro,
3.500 kilometreden uzun uçuşlarda 600 euro tazminat hakkı tanınacak.
Tazminat ödemeleri, ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası cinsinden hesaplanacak.
Resmi Gazete’de yayınlandı, haklar resmileşti
Değişiklik, SHGM’nin SHY-YOLCU Yönetmeliği'nin 3’üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle yürürlüğe girdi. Havayolu şirketlerinin yolcuların mağduriyetlerini gidermek amacıyla öngörülen bu uygulama, yolcuların haklarını daha kapsamlı bir şekilde koruma altına almayı amaçlıyor.
Rötar durumunda haklarınızı nasıl talep edebilirsiniz?
Yolcuların tazminat hakkından yararlanabilmeleri için rötar yaşanan uçuşun ardından havayolu şirketine başvuru yapmaları gerekiyor.
1.Başvuru Süreci:
Yolcular, havayolu şirketine bilet bilgilerini ve rötar süresini belirten bir başvuruda bulunmalı.
2.Kanıtlar:
Yolcuya verilen uçuş iptali veya gecikme belgeleri, tazminat sürecinde kullanılabilir.
3.Tazminatın Ödenmesi:
Onaylanan başvurular için ödemeler Türk Lirası üzerinden yapılacak.
Havayolu şirketlerine yeni sorumluluklar
SHGM’nin bu düzenlemesi, havayolu şirketlerinin operasyonel süreçlerinde daha dikkatli olmalarını ve yolcu mağduriyetlerini minimize etmelerini hedefliyor. Bu kapsamda, rötarların azaltılması ve yolcuların daha iyi bilgilendirilmesi adına havayollarının operasyonel süreçlerinde iyileştirmeler yapması bekleniyor.
Dış hat tazminatları 600 euroya kadar çıkıyor
Özellikle dış hat uçuşlarında tazminat tutarlarının yüksek olması dikkat çekiyor. Örneğin:
Avrupa’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen kısa mesafeli bir uçuşta rötar yaşanması durumunda yolcular 250 euro,
Uzun mesafeli Amerika veya Asya uçuşlarında ise 600 euroya kadar tazminat talep edebilecek.
Uygulamanın amacı: Yolcu memnuniyeti ve adalet
SHGM yetkilileri, bu düzenlemenin yolcuların haklarını korumayı ve havayolu taşımacılığında güvenilirliği artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Rötar nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi, yolcu memnuniyetinin artırılması ve sektörde standartların yükseltilmesi amaçlanıyor.