https://anlatilaninotesi.com.tr/20241210/resmi-gazetede-yayinlandi-ucus-rotarlarinda-devrim-niteliginde-karar-havayollari-artik-yolcularina-1091342793.html

Resmi Gazete'de yayınlandı, uçuş rötarlarında devrim niteliğinde karar: Havayolları artık yolcularına tazminat ödeyecek

Resmi Gazete'de yayınlandı, uçuş rötarlarında devrim niteliğinde karar: Havayolları artık yolcularına tazminat ödeyecek

Sputnik Türkiye

Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü'nün (SHGM) yaptığı yeni düzenlemeye göre, rötar nedeniyle planlanan varış noktasına 3 saatten fazla gecikmeyle ulaşan yolculara... 10.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-10T07:02+0300

2024-12-10T07:02+0300

2024-12-10T07:02+0300

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Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü (SHGM) tarafından, Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik'te yapılan değişiklik Resmi Gazete’de yayımlandı. Yeni düzenleme, teknik ve operasyonel nedenlerle geciken uçuşlar için havayolu şirketlerine yolculara tazminat ödeme zorunluluğu getiriyor. Yolcular, uçuşlarının 3 saat veya daha fazla rötar yapması durumunda tazminat talep edebilecek.Tazminat tutarları uçuş mesafesine göre belirlendiYeni düzenleme kapsamında, yolcuların alacakları tazminat, uçuşun iç hat veya dış hat olmasına ve uçuş mesafesine göre farklılık gösterecek:Tazminat ödemeleri, ödemenin yapıldığı tarihteki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası döviz satış kuru üzerinden Türk Lirası cinsinden hesaplanacak.Resmi Gazete’de yayınlandı, haklar resmileştiDeğişiklik, SHGM’nin SHY-YOLCU Yönetmeliği'nin 3’üncü maddesinde yapılan düzenlemeyle yürürlüğe girdi. Havayolu şirketlerinin yolcuların mağduriyetlerini gidermek amacıyla öngörülen bu uygulama, yolcuların haklarını daha kapsamlı bir şekilde koruma altına almayı amaçlıyor.Rötar durumunda haklarınızı nasıl talep edebilirsiniz?Yolcuların tazminat hakkından yararlanabilmeleri için rötar yaşanan uçuşun ardından havayolu şirketine başvuru yapmaları gerekiyor.Havayolu şirketlerine yeni sorumluluklarSHGM’nin bu düzenlemesi, havayolu şirketlerinin operasyonel süreçlerinde daha dikkatli olmalarını ve yolcu mağduriyetlerini minimize etmelerini hedefliyor. Bu kapsamda, rötarların azaltılması ve yolcuların daha iyi bilgilendirilmesi adına havayollarının operasyonel süreçlerinde iyileştirmeler yapması bekleniyor.Dış hat tazminatları 600 euroya kadar çıkıyorÖzellikle dış hat uçuşlarında tazminat tutarlarının yüksek olması dikkat çekiyor. Örneğin:Uygulamanın amacı: Yolcu memnuniyeti ve adaletSHGM yetkilileri, bu düzenlemenin yolcuların haklarını korumayı ve havayolu taşımacılığında güvenilirliği artırmayı hedeflediğini belirtiyor. Rötar nedeniyle yaşanan mağduriyetlerin önüne geçilmesi, yolcu memnuniyetinin artırılması ve sektörde standartların yükseltilmesi amaçlanıyor.

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