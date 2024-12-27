https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/adalet-bakani-tunc-imrali-ziyareti-icin-tarih-verdi-demlilerin-gorusme-talebine-olumlu-yanit-verdik-1092115862.html
Adalet Bakanı Tunç, İmralı ziyareti için tarih verdi: 'DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik'
Adalet Bakanı Tunç, İmralı ziyareti için tarih verdi: 'DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç tarafından yapılan açıklamada, DEM Parti yetkililerinin İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini dile... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T20:53+0300
2024-12-27T20:53+0300
2024-12-27T20:53+0300
politika
adalet bakanlığı
adalet bakanı
yılmaz tunç
imralı
imralı cezaevi
imralı heyeti
sırrı süreyya önder
pervin buldan
abdullah öcalan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089352434_0:122:3205:1925_1920x0_80_0_0_1564afee4b60d847862a8fd11db0424d.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamada, “DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik" cümlesi yer aldı.Söz konusu heyetin hava şartlarına göre Cumartesi ya da Pazar günü İmralı’ya gideceklerini belirten Tunç, DEM Parti heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın olacağını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/dem-parti-imrali-gorusmesi-ne-zaman-1092041670.html
imralı
imralı cezaevi
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0a/11/1089352434_238:0:2967:2047_1920x0_80_0_0_3c4b4b23ed0a3ded4fe9cb67e35465f9.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, imralı, imralı cezaevi, imralı heyeti, sırrı süreyya önder, pervin buldan, abdullah öcalan
adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, imralı, imralı cezaevi, imralı heyeti, sırrı süreyya önder, pervin buldan, abdullah öcalan
Adalet Bakanı Tunç, İmralı ziyareti için tarih verdi: 'DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik'
Adalet Bakanı Tunç tarafından yapılan açıklamada, DEM Parti yetkililerinin İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini dile getirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamada, “DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik" cümlesi yer aldı.
Söz konusu heyetin hava şartlarına göre Cumartesi ya da Pazar günü İmralı’ya gideceklerini belirten Tunç, DEM Parti heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın olacağını aktardı.