https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/adalet-bakani-tunc-imrali-ziyareti-icin-tarih-verdi-demlilerin-gorusme-talebine-olumlu-yanit-verdik-1092115862.html

Adalet Bakanı Tunç, İmralı ziyareti için tarih verdi: 'DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik'

Adalet Bakanı Tunç, İmralı ziyareti için tarih verdi: 'DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik'

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Tunç tarafından yapılan açıklamada, DEM Parti yetkililerinin İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini dile... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T20:53+0300

2024-12-27T20:53+0300

2024-12-27T20:53+0300

politika

adalet bakanlığı

adalet bakanı

yılmaz tunç

imralı

imralı cezaevi

imralı heyeti

sırrı süreyya önder

pervin buldan

abdullah öcalan

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamada, “DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik" cümlesi yer aldı.Söz konusu heyetin hava şartlarına göre Cumartesi ya da Pazar günü İmralı’ya gideceklerini belirten Tunç, DEM Parti heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın olacağını aktardı.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/dem-parti-imrali-gorusmesi-ne-zaman-1092041670.html

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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, imralı, imralı cezaevi, imralı heyeti, sırrı süreyya önder, pervin buldan, abdullah öcalan