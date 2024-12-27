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Adalet Bakanı Tunç, İmralı ziyareti için tarih verdi: 'DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik'
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Adalet Bakanı Tunç, İmralı ziyareti için tarih verdi: 'DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik'
Adalet Bakanı Tunç, İmralı ziyareti için tarih verdi: 'DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik'
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Tunç tarafından yapılan açıklamada, DEM Parti yetkililerinin İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini dile... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamada, “DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik" cümlesi yer aldı.Söz konusu heyetin hava şartlarına göre Cumartesi ya da Pazar günü İmralı’ya gideceklerini belirten Tunç, DEM Parti heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın olacağını aktardı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/dem-parti-imrali-gorusmesi-ne-zaman-1092041670.html
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adalet bakanlığı, adalet bakanı, yılmaz tunç, imralı, imralı cezaevi, imralı heyeti, sırrı süreyya önder, pervin buldan, abdullah öcalan

Adalet Bakanı Tunç, İmralı ziyareti için tarih verdi: 'DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik'

20:53 27.12.2024
© Esra BilginAdalet Bakanı
Adalet Bakanı - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© Esra Bilgin
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Adalet Bakanı Tunç tarafından yapılan açıklamada, DEM Parti yetkililerinin İmralı'da Abdullah Öcalan ile görüşme talebine olumlu yanıt verdiklerini dile getirdi.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç tarafından yapılan açıklamada, “DEM’lilerin görüşme talebine olumlu yanıt verdik" cümlesi yer aldı.
Söz konusu heyetin hava şartlarına göre Cumartesi ya da Pazar günü İmralı’ya gideceklerini belirten Tunç, DEM Parti heyetinde Sırrı Süreyya Önder ve Pervin Buldan'ın olacağını aktardı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şırnak'ta bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
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