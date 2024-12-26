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DEM Parti-İmralı görüşmesi ne zaman?
DEM Parti-İmralı görüşmesi ne zaman?
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı ile DEM arasında temasın sağlanması için yaptığı çağrının ardından yapılan başvuruya izin çıktı. DEM milletvekilleri Sırrı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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DEM Parti'nin İmralı başvurusuna yanıt geldi. Görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşmesi bekleniyor.İmralı ile görülme talebiDEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için geçen haftalarda başvuruda bulunmuşlardı.Bakan Tunç bütçe görüşmeleri sonrası demiştiAdalet Bakanı Yılmaz Tunç son açıklamasında talebi değerlendirdiklerini belirtmiş, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından görüşmenin gerçekleşebileceği mesajı vermişti.Görüşme bugün ya da yarınSabah'ın haberine göre DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verildiği ve görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşeceği öğrenildi. Hava koşullarının uygun olmaması halinde ise başka bir tarih gündeme gelebilecek.DEM Parti'den, İmralı'ya gidecek heyette yer alacak isimler de belli oldu.DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan görüşmeyi gerçekleştirecek.
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pervin buldan, sırrı süreyya önder, dem parti, dem parti, tuncer bakırhan, tülay hatimoğulları, tülay hatimoğulları oruç, abdullah öcalan, devlet bahçeli
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DEM Parti-İmralı görüşmesi ne zaman?

10:10 26.12.2024
© AA / Faruk KüçükHDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şırnak'ta bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresine katıldı.
HDP Eş Genel Başkanı Pervin Buldan, Şırnak'ta bir düğün salonunda düzenlenen partisinin 4. Olağan İl Kongresine katıldı. - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA / Faruk Küçük
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MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı ile DEM arasında temasın sağlanması için yaptığı çağrının ardından yapılan başvuruya izin çıktı. DEM milletvekilleri Sırrı Süreyya Önder ile Pervin Buldan'dan oluşan heyetin bugün veya yarın İmralı'ya gitmesi bekleniyor
DEM Parti'nin İmralı başvurusuna yanıt geldi. Görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşmesi bekleniyor.

İmralı ile görülme talebi

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için geçen haftalarda başvuruda bulunmuşlardı.

Bakan Tunç bütçe görüşmeleri sonrası demişti

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç son açıklamasında talebi değerlendirdiklerini belirtmiş, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından görüşmenin gerçekleşebileceği mesajı vermişti.

Görüşme bugün ya da yarın

Sabah'ın haberine göre DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verildiği ve görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşeceği öğrenildi. Hava koşullarının uygun olmaması halinde ise başka bir tarih gündeme gelebilecek.
DEM Parti'den, İmralı'ya gidecek heyette yer alacak isimler de belli oldu.
DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan görüşmeyi gerçekleştirecek.
Sezai Temelli - Sputnik Türkiye, 1920, 23.12.2024
POLİTİKA
DEM Parti Grup Başkanvekili Temelli, İmralı ziyaretiyle ilgili konuştu: 'Bize ulaşmış resmi dönüş söz konusu değil'
23 Aralık, 14:52
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