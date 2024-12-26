https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/dem-parti-imrali-gorusmesi-ne-zaman-1092041670.html

DEM Parti-İmralı görüşmesi ne zaman?

DEM Parti-İmralı görüşmesi ne zaman?

Sputnik Türkiye

MHP Lideri Devlet Bahçeli'nin İmralı ile DEM arasında temasın sağlanması için yaptığı çağrının ardından yapılan başvuruya izin çıktı. DEM milletvekilleri Sırrı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T10:10+0300

2024-12-26T10:10+0300

2024-12-26T10:10+0300

politika

pervin buldan

sırrı süreyya önder

dem parti

dem parti

tuncer bakırhan

tülay hatimoğulları

tülay hatimoğulları oruç

abdullah öcalan

devlet bahçeli

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DEM Parti'nin İmralı başvurusuna yanıt geldi. Görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşmesi bekleniyor.İmralı ile görülme talebiDEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, teröristbaşı Öcalan ile görüşmek için geçen haftalarda başvuruda bulunmuşlardı.Bakan Tunç bütçe görüşmeleri sonrası demiştiAdalet Bakanı Yılmaz Tunç son açıklamasında talebi değerlendirdiklerini belirtmiş, 2025 yılı bütçesinin görüşmelerinin tamamlanmasının ardından görüşmenin gerçekleşebileceği mesajı vermişti.Görüşme bugün ya da yarınSabah'ın haberine göre DEM Parti'nin talebine olumlu yanıt verildiği ve görüşmenin bugün ya da yarın gerçekleşeceği öğrenildi. Hava koşullarının uygun olmaması halinde ise başka bir tarih gündeme gelebilecek.DEM Parti'den, İmralı'ya gidecek heyette yer alacak isimler de belli oldu.DEM Partili TBMM Başkanvekili Sırrı Süreyya Önder ile Van Milletvekili Pervin Buldan görüşmeyi gerçekleştirecek.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/dem-parti-grup-baskanvekili-temelli-imrali-ziyaretiyle-ilgili-konustu-bize-ulasmis-resmi-donus-soz-1091926832.html

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Sputnik Türkiye

pervin buldan, sırrı süreyya önder, dem parti, dem parti, tuncer bakırhan, tülay hatimoğulları, tülay hatimoğulları oruç, abdullah öcalan, devlet bahçeli