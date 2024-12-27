https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/2024te-41-gun-daha-fazla-tehlikeli-sicak-gun-yasandi-1092099352.html
2024'te, 41 gün daha fazla 'tehlikeli sıcak gün' yaşandı
2024'te, 41 gün daha fazla 'tehlikeli sıcak gün' yaşandı
Sputnik Türkiye
Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle bu yıl dünyada tehlikeli seviyede 41 gün daha fazla sıcak gün yaşandığını belirtti. 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T14:14+0300
2024-12-27T14:14+0300
2024-12-27T14:14+0300
yaşam
iklim değişikliği
sıcak hava
aşırı sıcaklar
küresel ısınma
iklim
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074269703_0:166:3052:1883_1920x0_80_0_0_6db03b80cf51e736072533b0cd5c5fd2.jpg
Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) bünyesindeki araştırmacılar, 2024'te görülen aşırı hava olaylarını ve iklim değişikliğinin bu olaylarla ilişkisini analiz etti. Analize göre, insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği bu yıl dünya çapında 41 gün daha 'fazla tehlikeli seviyede sıcak gün' yaşanmasına neden oldu.Aşırı hava koşullarını artırdıİklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları bu yıl en az 3 bin 700 insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, milyonlarca kişinin yerinden olmasına sebep olan 26 hava olayını daha şiddetli hale getirdi. Bilim insanları, 2025 ve sonrasında tüm ülkeleri aşırı hava koşullarına karşı hazırlıklarını artırmaya çağırırken, sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, fırtınalar ve sellerle dolu gelecekten kaçınmak için fosil yakıtlardan çok daha hızlı şekilde uzaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/turkiyede-son-50-yilda-36-gol-kurudu-14-gol-de-kurumayla-karsi-karsiya-1092022477.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e7/08/02/1074269703_161:0:2892:2048_1920x0_80_0_0_20b1bb54013c9805fda1a55e3a3c0473.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
iklim değişikliği, sıcak hava, aşırı sıcaklar, küresel ısınma, iklim
iklim değişikliği, sıcak hava, aşırı sıcaklar, küresel ısınma, iklim
2024'te, 41 gün daha fazla 'tehlikeli sıcak gün' yaşandı
Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle bu yıl dünyada tehlikeli seviyede 41 gün daha fazla sıcak gün yaşandığını belirtti.
Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) bünyesindeki araştırmacılar, 2024'te görülen aşırı hava olaylarını ve iklim değişikliğinin bu olaylarla ilişkisini analiz etti. Analize göre, insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği bu yıl dünya çapında 41 gün daha 'fazla tehlikeli seviyede sıcak gün' yaşanmasına neden oldu.
Aşırı hava koşullarını artırdı
İklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları bu yıl en az 3 bin 700 insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, milyonlarca kişinin yerinden olmasına sebep olan 26 hava olayını daha şiddetli hale getirdi. Bilim insanları, 2025 ve sonrasında tüm ülkeleri aşırı hava koşullarına karşı hazırlıklarını artırmaya çağırırken, sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, fırtınalar ve sellerle dolu gelecekten kaçınmak için fosil yakıtlardan çok daha hızlı şekilde uzaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.