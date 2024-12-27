https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/2024te-41-gun-daha-fazla-tehlikeli-sicak-gun-yasandi-1092099352.html

2024'te, 41 gün daha fazla 'tehlikeli sıcak gün' yaşandı

2024'te, 41 gün daha fazla 'tehlikeli sıcak gün' yaşandı

Sputnik Türkiye

Bilim insanları, iklim değişikliği nedeniyle bu yıl dünyada tehlikeli seviyede 41 gün daha fazla sıcak gün yaşandığını belirtti. 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T14:14+0300

2024-12-27T14:14+0300

2024-12-27T14:14+0300

yaşam

iklim değişikliği

sıcak hava

aşırı sıcaklar

küresel ısınma

iklim

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Uluslararası bilim insanlarının oluşturduğu World Weather Attribution (WWA) bünyesindeki araştırmacılar, 2024'te görülen aşırı hava olaylarını ve iklim değişikliğinin bu olaylarla ilişkisini analiz etti. Analize göre, insan faaliyetlerinin yol açtığı iklim değişikliği bu yıl dünya çapında 41 gün daha 'fazla tehlikeli seviyede sıcak gün' yaşanmasına neden oldu.Aşırı hava koşullarını artırdıİklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olayları bu yıl en az 3 bin 700 insanın hayatını kaybetmesine yol açarken, milyonlarca kişinin yerinden olmasına sebep olan 26 hava olayını daha şiddetli hale getirdi. Bilim insanları, 2025 ve sonrasında tüm ülkeleri aşırı hava koşullarına karşı hazırlıklarını artırmaya çağırırken, sıcak hava dalgaları, kuraklık, orman yangınları, fırtınalar ve sellerle dolu gelecekten kaçınmak için fosil yakıtlardan çok daha hızlı şekilde uzaklaşılması gerektiğinin altını çizdi.

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iklim değişikliği, sıcak hava, aşırı sıcaklar, küresel ısınma, iklim