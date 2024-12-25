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Türkiye'de son 50 yılda 36 göl kurudu: '14 göl de kurumayla karşı karşıya'
Türkiye'de son 50 yılda 36 göl kurudu: '14 göl de kurumayla karşı karşıya'
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Konukcu, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
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Dünyada 2,5 milyar insanın sağlıklı suya ulaşamadığını aktaran Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, "Her yıl 300-500 milyon ton ağır metal ve kirletici unsurlar, su kaynaklarına deşarj ediliyor. Çok sayıda balık ve kuş nesli kaybolmuş durumda. Nüfus 3, su tüketimi 6 kat artmış durumda. Son 50 yıl içerisinde 36 göl tamamen kurudu, 14 göl de kurumayla karşı karşıya. İklimimize baktığımız zaman aslında yağışlar zaman ve mekan boyutunda çok düzensiz. Her 5-6 yılda bir normal kuraklık, 12-16 yılda bir şiddetli kuraklık yaşıyoruz" dedi.Konukcu, Trakya'nın gelecekte su sorunu yaşayabileceğini, bölgede içme suyunun çok büyük kısmının yer sularından karşılandığını dile getirdi.Trakya'nın 141 milyon metreküp su açığı olduğunu vurgulayan Konukcu, "Trakya'da su açığımız var. Peki bu su açığını hissedebiliyor muyuz? Hissetmiyoruz çünkü yeraltı suyunu kullanıyoruz. Şu andaki açık 141 milyon metreküp. 2050 yılına doğru en iyi koşullarda 500 milyon metreküp açık olacak" bilgisini paylaştı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241119/sular-50-metre-cekildi-yagis-azligi-nedeniyle-ula-goletinde-ciddi-kuraklik-1090578538.html
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türkiye, tekirdağ, trakya, göl, kuraklık, su
türkiye, tekirdağ, trakya, göl, kuraklık, su

Türkiye'de son 50 yılda 36 göl kurudu: '14 göl de kurumayla karşı karşıya'

16:31 25.12.2024
© Fotoğrafİklim değişikliği kapıya dayandı: Rekor sıcaklıklar küresel ısınmanın bir sonucu
İklim değişikliği kapıya dayandı: Rekor sıcaklıklar küresel ısınmanın bir sonucu - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
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Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Konukcu, iklim değişikliği ve küresel ısınma nedeniyle Türkiye'de son 50 yılda 36 gölün kuruduğunu dile getirdi.
Dünyada 2,5 milyar insanın sağlıklı suya ulaşamadığını aktaran Tekirdağ Namık Kemal Üniversitesi (NKÜ) Biyosistem Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Fatih Konukcu, "Her yıl 300-500 milyon ton ağır metal ve kirletici unsurlar, su kaynaklarına deşarj ediliyor. Çok sayıda balık ve kuş nesli kaybolmuş durumda. Nüfus 3, su tüketimi 6 kat artmış durumda. Son 50 yıl içerisinde 36 göl tamamen kurudu, 14 göl de kurumayla karşı karşıya. İklimimize baktığımız zaman aslında yağışlar zaman ve mekan boyutunda çok düzensiz. Her 5-6 yılda bir normal kuraklık, 12-16 yılda bir şiddetli kuraklık yaşıyoruz" dedi.
Konukcu, Trakya'nın gelecekte su sorunu yaşayabileceğini, bölgede içme suyunun çok büyük kısmının yer sularından karşılandığını dile getirdi.
Trakya'nın 141 milyon metreküp su açığı olduğunu vurgulayan Konukcu, "Trakya'da su açığımız var. Peki bu su açığını hissedebiliyor muyuz? Hissetmiyoruz çünkü yeraltı suyunu kullanıyoruz. Şu andaki açık 141 milyon metreküp. 2050 yılına doğru en iyi koşullarda 500 milyon metreküp açık olacak" bilgisini paylaştı.
Muğla'nın Ula ilçesinde yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti'nde sular kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildi. Etrafı çam ağaçlarıyla kaplı florası zengin gölet, yürüyüş ve bisiklet yollarının yanı sıra piknik alanları dolayısıyla çok sayıda ziyaretçiyi ağırlıyor.Kent merkezine 12 kilometre uzaklıktaki gölete gelenler, suların kıyıdan yaklaşık 50 metre çekildiğini gördü. Suların çekildiği alan ve oluşan adacıklar dronla görüntülendi. ( Durmuş Genç - Anadolu Ajansı ) - Sputnik Türkiye, 1920, 19.11.2024
YAŞAM
Sular 50 metre çekildi: Yağış azlığı nedeniyle Ula Göleti'nde ciddi kuraklık
19 Kasım, 22:55
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