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2024 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı: Son tarih açıklandı, sınav şartı kalktı
2024 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı: Son tarih açıklandı, sınav şartı kalktı
Sputnik Türkiye
Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik başvuru tarihlerini açıkladı. Başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 arasında MEBBİS üzerinden... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
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Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzunu yayımladı. Aday öğretmenler, uzman öğretmenler ve başöğretmenler için başvuru tarihleri, şartlar ve süreçler bu kılavuzda detaylı bir şekilde açıklandı.Kılavuza göre, uzman öğretmenlikte 20 yıl hizmet süresini tamamlayan öğretmenler, doğrudan başöğretmenlik için başvurabilecek. Başvurular, 25 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak.Uzman Öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladıÖğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesi için başlatılan süreçte başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr adresinden online olarak yapılacak. Kılavuzda, başvuru şartları ve iş takvimi açıkça belirtildi.Sınav ve mesleki çalışma şartı kaldırıldıMEB'in yaptığı yeni düzenlemeye göre, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularında sınav ve mesleki çalışma şartı artık aranmayacak. Bu değişiklikle 300 binden fazla öğretmenin kariyer basamaklarında ilerlemesi bekleniyor.Önceki yıllarda olduğu gibi 2022 ve 2023’te birçok öğretmen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvanlarını aldı:Sertifikalar 27 Aralık’ta geçerli olacakUzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı kazananlar için sertifikalar, 27 Aralık 2024’te düzenlenecek. Sertifikaların geçerli olduğu tarihten itibaren öğretmenler, eğitim-öğretim tazminatından yararlanabilecek.Eğitimler uzaktan yapılacakUzman ve başöğretmen ünvanlarına yönelik eğitim programı, uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden düzenlenecek. Böylece öğretmenler, eğitimlerine dijital platformda devam edebilecek.Başvuru şartları ve süreçBaşvuruda bulunmak isteyen öğretmenler için temel şartlar şöyle:Yeni düzenlemeyle bu süreçte ek sınav ya da mesleki çalışma zorunluluğu bulunmuyor.Öğretmenler i̇çin büyük fırsat2024 başvuruları, öğretmenlere kariyerlerinde ilerleme ve ekonomik avantajlar sağlama fırsatı sunuyor. Eğitim programlarının uzaktan yapılması ve sınav şartının kaldırılması, bu süreci daha erişilebilir kılıyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/2024te-otomotiv-sektorunde-reform-otvsiz-arac-satisina-yeni-duzenleme-sifir-arac-kampanyalari-6-ay-1092082506.html
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milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen bilişim ağı, meb, uzman, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, kpss, kpss, kpss sınavı, başvuru, bireysel başvuru, şart, e-devlet, e-devlet, e-devlet kapısı
milli eğitim bakanlığı (meb), öğretmen bilişim ağı, meb, uzman, maaş, brüt maaş, net maaş, eşit maaş, kpss, kpss, kpss sınavı, başvuru, bireysel başvuru, şart, e-devlet, e-devlet, e-devlet kapısı

2024 uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı: Son tarih açıklandı, sınav şartı kalktı

10:34 27.12.2024 (güncellendi: 10:35 27.12.2024)
© AAÖğretmen
Öğretmen - Sputnik Türkiye, 1920, 27.12.2024
© AA
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Milli Eğitim Bakanlığı, 2024 Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik başvuru tarihlerini açıkladı. Başvurular, 25 Aralık 2024-1 Ocak 2025 arasında MEBBİS üzerinden yapılacak. Yeni düzenlemeyle sınav ve mesleki çalışma şartları kaldırıldı. Sertifikalar 27 Aralık’tan itibaren geçerli olacak. İşte başvuru kılavuzu ve detaylar.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2024 Öğretmenlik Mesleği Kariyer Basamakları Kılavuzunu yayımladı. Aday öğretmenler, uzman öğretmenler ve başöğretmenler için başvuru tarihleri, şartlar ve süreçler bu kılavuzda detaylı bir şekilde açıklandı.
Kılavuza göre, uzman öğretmenlikte 20 yıl hizmet süresini tamamlayan öğretmenler, doğrudan başöğretmenlik için başvurabilecek. Başvurular, 25 Aralık 2024 ile 1 Ocak 2025 tarihleri arasında MEBBİS üzerinden alınacak.

Uzman Öğretmenlik ve başöğretmenlik başvuruları başladı

Öğretmenlerin kariyer basamaklarında ilerlemesi için başlatılan süreçte başvurular, https://mebbis.meb.gov.tr adresinden online olarak yapılacak. Kılavuzda, başvuru şartları ve iş takvimi açıkça belirtildi.

Sınav ve mesleki çalışma şartı kaldırıldı

MEB'in yaptığı yeni düzenlemeye göre, uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik başvurularında sınav ve mesleki çalışma şartı artık aranmayacak. Bu değişiklikle 300 binden fazla öğretmenin kariyer basamaklarında ilerlemesi bekleniyor.
Önceki yıllarda olduğu gibi 2022 ve 2023’te birçok öğretmen uzman öğretmenlik ve başöğretmenlik ünvanlarını aldı:
2022’de: 516 bin 974 uzman öğretmen, 66 bin 679 başöğretmen.
2023’te: 69 bin 881 uzman öğretmen, 3 bin 891 başöğretmen.

Sertifikalar 27 Aralık’ta geçerli olacak

Uzman öğretmen ve başöğretmen ünvanı kazananlar için sertifikalar, 27 Aralık 2024’te düzenlenecek. Sertifikaların geçerli olduğu tarihten itibaren öğretmenler, eğitim-öğretim tazminatından yararlanabilecek.

Eğitimler uzaktan yapılacak

Uzman ve başöğretmen ünvanlarına yönelik eğitim programı, uzaktan eğitim yöntemiyle Öğretmen Bilişim Ağı (ÖBA) üzerinden düzenlenecek. Böylece öğretmenler, eğitimlerine dijital platformda devam edebilecek.

Başvuru şartları ve süreç

Başvuruda bulunmak isteyen öğretmenler için temel şartlar şöyle:
Uzman öğretmenlik için 10 yıl hizmet süresi,
Başöğretmenlik için uzman öğretmenlikte 20 yıl hizmet süresi.
Yeni düzenlemeyle bu süreçte ek sınav ya da mesleki çalışma zorunluluğu bulunmuyor.

Öğretmenler i̇çin büyük fırsat

2024 başvuruları, öğretmenlere kariyerlerinde ilerleme ve ekonomik avantajlar sağlama fırsatı sunuyor. Eğitim programlarının uzaktan yapılması ve sınav şartının kaldırılması, bu süreci daha erişilebilir kılıyor.
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