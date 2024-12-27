https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/2024te-otomotiv-sektorunde-reform-otvsiz-arac-satisina-yeni-duzenleme-sifir-arac-kampanyalari-6-ay-1092082506.html
2025’te otomotiv sektöründe reform: ÖTV'siz araç satışına yeni düzenleme, sıfır araç kampanyaları, 6 ay 6 bin km kuralı
2025’te otomotiv sektöründe reform: ÖTV'siz araç satışına yeni düzenleme, sıfır araç kampanyaları, 6 ay 6 bin km kuralı
Sputnik Türkiye
2024’te otomobil sektöründe yapılan düzenlemeler, fiyatların seyrini ve piyasa dinamiklerini değiştirdi. 6 ay 6 bin km kuralı uzatılırken, ÖTV’siz araç satışı... 27.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-27T08:01+0300
2024-12-27T08:01+0300
2024-12-27T08:01+0300
ekonomi
araç
trafik sigortası
piyasa
2025 yılı
sıfır araç
otomobil
ikinci el otomobil
otomotiv
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Otomotiv sektöründe 2024 yılı, önemli reformlarla kapanıyor. 6 ay 6 bin km kuralı 2025’e uzatılırken, ÖTV’siz araç satışları ve trafik sigortası düzenlemeleri piyasayı hareketlendirdi. Galericiler ve tüketiciler için yeni avantajlar getiren düzenlemeler, fiyatlar üzerinde olumlu etkiler yaratmayı hedefliyor.6 ay 6 bin km kuralı uzatıldıOtomotivde sıfır araç piyasasını dengelemek amacıyla 2022’de yürürlüğe giren 6 ay 6 bin km yönetmeliği, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Bu düzenleme, özellikle sıfır araçların fahiş fiyatlarla ikinci el piyasasında yer bulmasını engellemeyi hedefliyor. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, bu düzenlemenin piyasada dengeyi sağladığını ve negatif etkisinin olmayacağını ifade etti.Engellilere ÖTV’siz araç satışında yeni şartlar2024 yılında, engellilere yönelik ÖTV’siz araç satışları için yeni şartlar getirildi. Buna göre:Trafik sigortasında galericilere özel avantajYeni düzenlemelerle, ikinci el araç satışı yapan galericilere yönelik trafik sigortası kolaylıkları da sağlandı.İMAS Başkanı Ertemel, sigorta düzenlemesinin sektörde uzun zamandır talep edilen bir çözüm olduğunu vurguladı.2024 yılında araç almak mantıklı mı?Araç almak isteyen vatandaşlar için yeni yıl öncesi kampanyalar dikkat çekiyor.Hayrettin Ertemel’e göre, yeni yıl itibarıyla artması beklenen maliyetler göz önüne alındığında, mevcut kampanya ve fiyatlardan yararlanmak daha avantajlı olabilir.2025 fiyat beklentileri: Neler değişecek?2025’te araç fiyatlarının seyrini belirleyecek en önemli unsurlar:İMAS’a göre, sıfır araç satışlarının 2025’in ikinci çeyreğinde 1.5 milyon adeti, ikinci el satışlarının ise 10 milyon seviyesini geçmesi bekleniyor. Ancak bu durumun yükselen talep nedeniyle fiyatları bir miktar artırabileceği öngörülüyor.2024 araç piyasasında rekor beklentisi2024 yılında sıfır otomobil satışlarında 1.2 milyon rekor adedine ulaşılması bekleniyor. İkinci el piyasası ise son üç aylık dönemde hareketlenirken, kârlılığın düşük seyretmesine rağmen satış adetlerinde yükseliş görüldü.Yeni düzenlemelerle piyasada oluşan pozitif havanın, 2025 yılında da devam etmesi bekleniyor.
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6 ay 6 bin km düzenlemesi nedir, ötv’siz araç satış şartları 2024, trafik sigortasında yeni düzenleme, ikinci el araç fiyatları düşer mi, 2024 sıfır otomobil kampanyaları, galericilere özel sigorta nedir, engellilere araç satışında yeni kurallar, 2025 araç fiyatları nasıl olacak, sıfır otomobilde yerlilik oranı şartı, araç alımı için doğru zaman ne, yeni yıl öncesi araç almak mantıklı mı, otomobil fiyatlarında 2025 beklentisi, ikinci el araç piyasası 2024 son durum, sıfır araçlarda rekor satış, trafik sigortası 30 günlük uygulama, sıfır otomobilde 1.2 milyon rekoru, araç piyasasında faiz oranlarının etkisi, döviz kuru ve araç fiyatları, ötv’siz araçlarda 10 yıl şartı, sıfır otomobilde kampanya fırsatları
2025’te otomotiv sektöründe reform: ÖTV'siz araç satışına yeni düzenleme, sıfır araç kampanyaları, 6 ay 6 bin km kuralı
2024’te otomobil sektöründe yapılan düzenlemeler, fiyatların seyrini ve piyasa dinamiklerini değiştirdi. 6 ay 6 bin km kuralı uzatılırken, ÖTV’siz araç satışı ve trafik sigortası düzenlemeleri dikkat çekiyor. Yeni yıl öncesi araç almak mantıklı mı? İşte tüm detaylar…
Otomotiv sektöründe 2024 yılı, önemli reformlarla kapanıyor. 6 ay 6 bin km kuralı 2025’e uzatılırken, ÖTV’siz araç satışları ve trafik sigortası düzenlemeleri piyasayı hareketlendirdi. Galericiler ve tüketiciler için yeni avantajlar getiren düzenlemeler, fiyatlar üzerinde olumlu etkiler yaratmayı hedefliyor.
6 ay 6 bin km kuralı uzatıldı
Otomotivde sıfır araç piyasasını dengelemek amacıyla 2022’de yürürlüğe giren 6 ay 6 bin km yönetmeliği, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Bu düzenleme, özellikle sıfır araçların fahiş fiyatlarla ikinci el piyasasında yer bulmasını engellemeyi hedefliyor. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, bu düzenlemenin piyasada dengeyi sağladığını ve negatif etkisinin olmayacağını ifade etti.
Engellilere ÖTV’siz araç satışında yeni şartlar
2024 yılında, engellilere yönelik ÖTV’siz araç satışları için yeni şartlar getirildi. Buna göre:
ÖTV’siz araçların satış süresi 5 yıldan 10 yıla çıkarıldı
.
Satın alınan araçlarda en az yüzde 20 yerlilik oranı
aranacak.
Bu düzenleme, ihtiyaç sahibi engelli bireylerin araçlara erişimini kolaylaştırmayı ve suistimallerin önüne geçmeyi amaçlıyor.
Trafik sigortasında galericilere özel avantaj
Yeni düzenlemelerle, ikinci el araç satışı yapan galericilere yönelik trafik sigortası kolaylıkları da sağlandı.
30 günlük geçerli özel sigorta
uygulaması devreye alındı.
Bu düzenleme, galericilerin mali yükünü hafifletirken, trafikteki sigortasız araç sayısını azaltmayı hedefliyor.
İMAS Başkanı Ertemel, sigorta düzenlemesinin sektörde uzun zamandır talep edilen bir çözüm olduğunu vurguladı.
2024 yılında araç almak mantıklı mı?
Araç almak isteyen vatandaşlar için yeni yıl öncesi kampanyalar dikkat çekiyor.
Sıfır otomobilde yıl sonu kampanyaları
sürüyor.
İkinci el araç fiyatları
, sabit seyrini koruyor.
Hayrettin Ertemel’e göre, yeni yıl itibarıyla artması beklenen maliyetler göz önüne alındığında, mevcut kampanya ve fiyatlardan yararlanmak daha avantajlı olabilir.
2025 fiyat beklentileri: Neler değişecek?
2025’te araç fiyatlarının seyrini belirleyecek en önemli unsurlar:
Faiz oranlarındaki düşüş
,
Kredi erişim kolaylıkları
.
İMAS’a göre, sıfır araç satışlarının 2025’in ikinci çeyreğinde 1.5 milyon adeti, ikinci el satışlarının ise 10 milyon seviyesini geçmesi bekleniyor. Ancak bu durumun yükselen talep nedeniyle fiyatları bir miktar artırabileceği öngörülüyor.
2024 araç piyasasında rekor beklentisi
2024 yılında sıfır otomobil satışlarında 1.2 milyon rekor adedine ulaşılması bekleniyor. İkinci el piyasası ise son üç aylık dönemde hareketlenirken, kârlılığın düşük seyretmesine rağmen satış adetlerinde yükseliş görüldü.
Yeni düzenlemelerle piyasada oluşan pozitif havanın, 2025 yılında da devam etmesi bekleniyor.