https://anlatilaninotesi.com.tr/20241227/2024te-otomotiv-sektorunde-reform-otvsiz-arac-satisina-yeni-duzenleme-sifir-arac-kampanyalari-6-ay-1092082506.html

2025’te otomotiv sektöründe reform: ÖTV'siz araç satışına yeni düzenleme, sıfır araç kampanyaları, 6 ay 6 bin km kuralı

2025’te otomotiv sektöründe reform: ÖTV'siz araç satışına yeni düzenleme, sıfır araç kampanyaları, 6 ay 6 bin km kuralı

Sputnik Türkiye

2024’te otomobil sektöründe yapılan düzenlemeler, fiyatların seyrini ve piyasa dinamiklerini değiştirdi. 6 ay 6 bin km kuralı uzatılırken, ÖTV’siz araç satışı... 27.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-27T08:01+0300

2024-12-27T08:01+0300

2024-12-27T08:01+0300

ekonomi

araç

trafik sigortası

piyasa

2025 yılı

sıfır araç

otomobil

ikinci el otomobil

otomotiv

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Otomotiv sektöründe 2024 yılı, önemli reformlarla kapanıyor. 6 ay 6 bin km kuralı 2025’e uzatılırken, ÖTV’siz araç satışları ve trafik sigortası düzenlemeleri piyasayı hareketlendirdi. Galericiler ve tüketiciler için yeni avantajlar getiren düzenlemeler, fiyatlar üzerinde olumlu etkiler yaratmayı hedefliyor.6 ay 6 bin km kuralı uzatıldıOtomotivde sıfır araç piyasasını dengelemek amacıyla 2022’de yürürlüğe giren 6 ay 6 bin km yönetmeliği, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar uzatıldı. Bu düzenleme, özellikle sıfır araçların fahiş fiyatlarla ikinci el piyasasında yer bulmasını engellemeyi hedefliyor. İMAS Başkanı Hayrettin Ertemel, bu düzenlemenin piyasada dengeyi sağladığını ve negatif etkisinin olmayacağını ifade etti.Engellilere ÖTV’siz araç satışında yeni şartlar2024 yılında, engellilere yönelik ÖTV’siz araç satışları için yeni şartlar getirildi. Buna göre:Trafik sigortasında galericilere özel avantajYeni düzenlemelerle, ikinci el araç satışı yapan galericilere yönelik trafik sigortası kolaylıkları da sağlandı.İMAS Başkanı Ertemel, sigorta düzenlemesinin sektörde uzun zamandır talep edilen bir çözüm olduğunu vurguladı.2024 yılında araç almak mantıklı mı?Araç almak isteyen vatandaşlar için yeni yıl öncesi kampanyalar dikkat çekiyor.Hayrettin Ertemel’e göre, yeni yıl itibarıyla artması beklenen maliyetler göz önüne alındığında, mevcut kampanya ve fiyatlardan yararlanmak daha avantajlı olabilir.2025 fiyat beklentileri: Neler değişecek?2025’te araç fiyatlarının seyrini belirleyecek en önemli unsurlar:İMAS’a göre, sıfır araç satışlarının 2025’in ikinci çeyreğinde 1.5 milyon adeti, ikinci el satışlarının ise 10 milyon seviyesini geçmesi bekleniyor. Ancak bu durumun yükselen talep nedeniyle fiyatları bir miktar artırabileceği öngörülüyor.2024 araç piyasasında rekor beklentisi2024 yılında sıfır otomobil satışlarında 1.2 milyon rekor adedine ulaşılması bekleniyor. İkinci el piyasası ise son üç aylık dönemde hareketlenirken, kârlılığın düşük seyretmesine rağmen satış adetlerinde yükseliş görüldü.Yeni düzenlemelerle piyasada oluşan pozitif havanın, 2025 yılında da devam etmesi bekleniyor.

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