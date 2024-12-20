https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ziraat-turkiye-kupasi-gruplari-belli-oldu-fenerbahce-galatasaray-ve-besiktasin-rakipleri-1091823260.html

Ziraat Türkiye Kupası grupları belli oldu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası grupları belli oldu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri

Sputnik Türkiye

Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle duyuruldu. Kura çekimlerinde tura kalan 24... 20.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-20T17:13+0300

2024-12-20T17:13+0300

2024-12-20T17:13+0300

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türkiye futbol federasyonu (tff)

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galatasaray sportif aş

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beşiktaş jimnastik kulübü

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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimlerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri açıklandı.Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle duyuruldu. Kura çekimlerinde tura kalan 24 ekip, 6 takımlı 4 gruba ayrılırken müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde başlayacak. İkinci müsabakalar ise 4, 5 ve 6 Şubat'ta düzenlenecek ve son karşılamalar 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.A Grubu:B Grubu:C Grubu:D Grubu:

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