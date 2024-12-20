https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ziraat-turkiye-kupasi-gruplari-belli-oldu-fenerbahce-galatasaray-ve-besiktasin-rakipleri-1091823260.html
Ziraat Türkiye Kupası grupları belli oldu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası grupları belli oldu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle duyuruldu. Kura çekimlerinde tura kalan 24... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T17:13+0300
2024-12-20T17:13+0300
2024-12-20T17:13+0300
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Ziraat Türkiye Kupası kura çekimlerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri açıklandı.Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle duyuruldu. Kura çekimlerinde tura kalan 24 ekip, 6 takımlı 4 gruba ayrılırken müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde başlayacak. İkinci müsabakalar ise 4, 5 ve 6 Şubat'ta düzenlenecek ve son karşılamalar 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.A Grubu:B Grubu:C Grubu:D Grubu:
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Ziraat Türkiye Kupası grupları belli oldu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle duyuruldu. Kura çekimlerinde tura kalan 24 ekip, 6 takımlı 4 gruba ayrıldı. Müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde başlarken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimlerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle duyuruldu. Kura çekimlerinde tura kalan 24 ekip, 6 takımlı 4 gruba ayrılırken müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde başlayacak. İkinci müsabakalar ise 4, 5 ve 6 Şubat'ta düzenlenecek ve son karşılamalar 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.