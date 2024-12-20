Ziraat Türkiye Kupası grupları belli oldu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ÖZEL HABER
Putin’in gelenekselleşen yıl sonu toplantılarındaki dikkat çeken soru ve cevaplar
06:46
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
‘Almanya, ekonomide geri dönüşü olmayan bir yola giriyor’
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
9 işçi can vermişti: İliç’teki faciada istenen cezalar belli oldu
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
11 dk
2024 YILI DEĞERLENDİRME SÖYLEŞİSİ
Rusya Devlet Başkanı Putin’den 2024 yılı değerlendirmesi
12:11
267 dk
TARİHTE BUGÜN
Bir kahramanın hikâyesi: Büyükelçi Karlov
17:06
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
SESLİ HABER
AVM’lerin verimlilik endeksinde artış: Enflasyonun üzerinde seyretti
17:40
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Enflasyon ve 200 TL’nin geleceği: Yeni banknot tartışmaları
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Deprem bölgesinde asbest tehdidi
09:06
111 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Yahya Uğur: Taksi şoförleri, kolay hedef haline geliyor
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
2025'e sayılı günlerin kaldığı bu günlerde burçları neler bekliyor?
13:30
35 dk
HAFTANIN KEYFİ
2025 yılında vizyona girecek filmlerin yapay zeka ile incelenmesi
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
MELİS ELMEN'LE ÇALIŞMA HAYATIM
SGK Uzmanı Melis Elmen: Asgari ücret için rakamın bir an önce açıklanması gerekiyor
15:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'Türkiye Rus üslerinin kalmasını istemeli’
16:04
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM'IN BABACAN YÜZÜ
‘Hulusi Kentmen gibi’ deyimi ne anlama geliyor?
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
8 dk
ÖZEL HABER
‘Ruslar Kırım’ın statüsünü tartışmaya kapattı. Ukrayna müzakerelerinde tarafsızlık ön planda olacak’
18:14
7 dk
EN ÇOK OKUNAN 5 HABER
Türkiye neyi takip etti?
18:31
9 dk
ÖZEL HABER
‘BRICS Batı karşıtı değil, Batı dışı bir oluşumdur. İşbirliği sayesinde BRICS, dünyada daha çok tercih edilen bir platforma dönüştü’
18:52
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241220/ziraat-turkiye-kupasi-gruplari-belli-oldu-fenerbahce-galatasaray-ve-besiktasin-rakipleri-1091823260.html
Ziraat Türkiye Kupası grupları belli oldu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri
Ziraat Türkiye Kupası grupları belli oldu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri
Sputnik Türkiye
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle duyuruldu. Kura çekimlerinde tura kalan 24... 20.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-20T17:13+0300
2024-12-20T17:13+0300
spor
ziraat türkiye kupası
futbol
türkiye futbol federasyonu (tff)
futbol maçı
galatasaray
galatasaray sportif aş
galatasaray spor kulübü
beşiktaş
beşiktaş jimnastik kulübü
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084152342_0:46:3071:1773_1920x0_80_0_0_b741cee9f94ddb546e4e461b5c13972a.jpg
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimlerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri açıklandı.Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle duyuruldu. Kura çekimlerinde tura kalan 24 ekip, 6 takımlı 4 gruba ayrılırken müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde başlayacak. İkinci müsabakalar ise 4, 5 ve 6 Şubat'ta düzenlenecek ve son karşılamalar 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.A Grubu:B Grubu:C Grubu:D Grubu:
https://anlatilaninotesi.com.tr/20240910/ziraat-turkiye-kupasi-maclari-ne-zaman-hangi-kanalda-1087875427.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/05/18/1084152342_176:0:2907:2048_1920x0_80_0_0_6141bbd508f149bed9fd365a7b5ad4d2.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ziraat türkiye kupası, galatasaray ziraat türkiye kupası rakipleri, fenerbahçe ziraat türkiye kupası rakipleri, beşiktaş ziraat türkiye kupası rakipleri, trabzonspor ziraat türkiye kupası rakipleri
ziraat türkiye kupası, galatasaray ziraat türkiye kupası rakipleri, fenerbahçe ziraat türkiye kupası rakipleri, beşiktaş ziraat türkiye kupası rakipleri, trabzonspor ziraat türkiye kupası rakipleri

Ziraat Türkiye Kupası grupları belli oldu: Fenerbahçe, Galatasaray ve Beşiktaş'ın rakipleri

17:13 20.12.2024
© AA / Hakan AkgünZiraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 20.12.2024
© AA / Hakan Akgün
Abone ol
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle duyuruldu. Kura çekimlerinde tura kalan 24 ekip, 6 takımlı 4 gruba ayrıldı. Müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde başlarken Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri de belli oldu.
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimlerinde Galatasaray, Fenerbahçe ve Beşiktaş'ın rakipleri açıklandı.
Ziraat Türkiye Kupası kura çekimleri TFF Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde düzenlenen törenle duyuruldu. Kura çekimlerinde tura kalan 24 ekip, 6 takımlı 4 gruba ayrılırken müsabakalar 7, 8 ve 9 Ocak tarihlerinde başlayacak. İkinci müsabakalar ise 4, 5 ve 6 Şubat'ta düzenlenecek ve son karşılamalar 25, 26 ve 27 Şubat tarihlerinde oynanacak. Grupta ilk iki sırayı alan takımlar çeyrek finale yükselmeye hak kazanacak.
A Grubu:
Trabzonspor
Corendon Alanyaspor
Çaykur Rizespor
MKE Ankaragücü
Fatih Karagümrük
İskenderunspor
B Grubu:
Fenerbahçe
Kasımpaşa
Gaziantep FK
Göztepe
İstanbulspor
Erzurumspor FK
C Grubu:
Galatasaray
Başakşehir
Konyaspor
Eyüpspor
Çorum FK
Boluspor
D Grubu:
Beşiktaş
Sivasspor
Antalyaspor
Bodrum FK
Kocaelispor
Kırklarelispor
Ziraat Türkiye Kupası'nın sahibi Beşiktaş kupasını aldı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.09.2024
SPOR
Ziraat Türkiye Kupası maçları ne zaman? Hangi kanalda?
10 Eylül, 18:05
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала