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Fatih Terim'den transfer bombası, sahalara dönüyor: Panathinaikos’tan sonra yeni adresi neresi?
Fatih Terim'den transfer bombası, sahalara dönüyor: Panathinaikos’tan sonra yeni adresi neresi?
Sputnik Türkiye
Panathinaikos sonrası takım çalıştırmayan Fatih Terim’e Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab FC’den resmi teklif yapıldığı iddia edildi. Prensip anlaşmasına varan... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
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Son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos’u çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan basını, Al-Shabab FC’nin deneyimli hocayla görüşmelere başladığını ve kendisine resmi bir teklif sunduğunu yazdı.Prensip anlaşması sağlandı mı?TRT Spor’un haberine göre, Fatih Terim teklifi kabul etti ve Suudi ekibiyle prensipte anlaşmaya vardı. Habere göre, Terim’in yarın İstanbul’dan ayrılarak Suudi Arabistan’a gitmesi bekleniyor.Al-Shabab teknik direktörsüz kaldıSuudi ekibi Al-Shabab FC, teknik direktörü Vitor Pereira’nın İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmasının ardından boşta kaldı. Takımı şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi’nde 23 puanla 6. sırada yer alıyor ve iddialı bir teknik direktör arayışında.Fatih Terim’in kariyerinde yeni bir sayfaTürk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Fatih Terim, kariyerinde Galatasaray, Fiorentina, Milan ve Türkiye A Milli Takımı dahil birçok önemli kulüp ve milli takımı çalıştırdı. Terim’in Suudi Arabistan’da yeni bir maceraya atılma ihtimali, futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı.Suudi Arabistan Ligi ve Al-Shabab’ın hedefleriSuudi Arabistan futbolu, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Neymar gibi yıldız transferlerle dikkat çekiyor. Al-Shabab FC’nin de ligde yükselmek ve uluslararası arenada iddialı olmak için Terim gibi tecrübeli bir teknik direktörü kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.Fatih Terim’in yeni görevi ne anlama geliyor?Fatih Terim’in Al-Shabab ile anlaşması halinde, deneyimli hoca Suudi Arabistan Ligi’ndeki en büyük teknik direktörlerden biri olacak. Bu adım, hem Terim’in kariyerinde yeni bir başlangıç hem de Suudi futbolunun globalleşme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
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fatih terim al-shabab, fatih terim suudi arabistan, fatih terim prensip anlaşması, fatih terim yeni takım, suudi arabistan ligi teknik direktör transferi, fatih terim vitor pereira yerine, al-shabab fc fatih terim, fatih terim resmi teklif, suudi futbol ligi transferleri, fatih terim istanbul’dan ayrılıyor, al-shabab suudi ligi, fatih terim panathinaikos sonrası, vitor pereira wolverhampton, fatih terim teknik direktör geri dönüş, fatih terim suudi arabistan macerası, al-shabab fc teknik direktör arayışı, fatih terim kariyer hamlesi, türk futbol efsanesi fatih terim, suudi arabistan ligi fatih terim transferi, fatih terim galatasaray sonrası

Fatih Terim'den transfer bombası, sahalara dönüyor: Panathinaikos’tan sonra yeni adresi neresi?

07:17 26.12.2024
© AA / Panagiotis Moschandreou Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim
 Yunanistan Süper Ligi ekiplerinden Panathinaikos ile anlaşan teknik direktör Fatih Terim - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA / Panagiotis Moschandreou
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Panathinaikos sonrası takım çalıştırmayan Fatih Terim’e Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab FC’den resmi teklif yapıldığı iddia edildi. Prensip anlaşmasına varan tecrübeli teknik adamın, İstanbul’dan ayrılarak yeni rotasına doğru yola çıkması bekleniyor. İşte Terim’in yeni kariyer hamlesine dair tüm detaylar!
Son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos’u çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan basını, Al-Shabab FC’nin deneyimli hocayla görüşmelere başladığını ve kendisine resmi bir teklif sunduğunu yazdı.

Prensip anlaşması sağlandı mı?

TRT Spor’un haberine göre, Fatih Terim teklifi kabul etti ve Suudi ekibiyle prensipte anlaşmaya vardı. Habere göre, Terim’in yarın İstanbul’dan ayrılarak Suudi Arabistan’a gitmesi bekleniyor.

Al-Shabab teknik direktörsüz kaldı

Suudi ekibi Al-Shabab FC, teknik direktörü Vitor Pereira’nın İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmasının ardından boşta kaldı. Takımı şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi’nde 23 puanla 6. sırada yer alıyor ve iddialı bir teknik direktör arayışında.

Fatih Terim’in kariyerinde yeni bir sayfa

Türk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Fatih Terim, kariyerinde Galatasaray, Fiorentina, Milan ve Türkiye A Milli Takımı dahil birçok önemli kulüp ve milli takımı çalıştırdı. Terim’in Suudi Arabistan’da yeni bir maceraya atılma ihtimali, futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı.

Suudi Arabistan Ligi ve Al-Shabab’ın hedefleri

Suudi Arabistan futbolu, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Neymar gibi yıldız transferlerle dikkat çekiyor. Al-Shabab FC’nin de ligde yükselmek ve uluslararası arenada iddialı olmak için Terim gibi tecrübeli bir teknik direktörü kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.

Fatih Terim’in yeni görevi ne anlama geliyor?

Fatih Terim’in Al-Shabab ile anlaşması halinde, deneyimli hoca Suudi Arabistan Ligi’ndeki en büyük teknik direktörlerden biri olacak. Bu adım, hem Terim’in kariyerinde yeni bir başlangıç hem de Suudi futbolunun globalleşme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.
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