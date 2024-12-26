https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/fatih-terimden-transfer-bombasi-sahalara-donuyor-panathinaikostan-sonra-yeni-adresi-neresi-1092037061.html

Fatih Terim'den transfer bombası, sahalara dönüyor: Panathinaikos’tan sonra yeni adresi neresi?

Fatih Terim'den transfer bombası, sahalara dönüyor: Panathinaikos’tan sonra yeni adresi neresi?

Sputnik Türkiye

Panathinaikos sonrası takım çalıştırmayan Fatih Terim’e Suudi Arabistan ekibi Al-Shabab FC’den resmi teklif yapıldığı iddia edildi. Prensip anlaşmasına varan... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T07:17+0300

2024-12-26T07:17+0300

2024-12-26T07:17+0300

spor

fatih terim

cristiano ronaldo

karim benzema

suudi arabistan

istanbul

suudi arabistan ligi

wolverhampton

galatasaray

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Son olarak Yunanistan ekibi Panathinaikos’u çalıştıran Fatih Terim, teknik direktörlüğe geri dönmeye hazırlanıyor. Suudi Arabistan basını, Al-Shabab FC’nin deneyimli hocayla görüşmelere başladığını ve kendisine resmi bir teklif sunduğunu yazdı.Prensip anlaşması sağlandı mı?TRT Spor’un haberine göre, Fatih Terim teklifi kabul etti ve Suudi ekibiyle prensipte anlaşmaya vardı. Habere göre, Terim’in yarın İstanbul’dan ayrılarak Suudi Arabistan’a gitmesi bekleniyor.Al-Shabab teknik direktörsüz kaldıSuudi ekibi Al-Shabab FC, teknik direktörü Vitor Pereira’nın İngiliz kulübü Wolverhampton ile anlaşmasının ardından boşta kaldı. Takımı şu an yardımcı antrenör Luis Miguel çalıştırıyor. Al-Shabab, Suudi Arabistan Ligi’nde 23 puanla 6. sırada yer alıyor ve iddialı bir teknik direktör arayışında.Fatih Terim’in kariyerinde yeni bir sayfaTürk futbol tarihine adını altın harflerle yazdıran Fatih Terim, kariyerinde Galatasaray, Fiorentina, Milan ve Türkiye A Milli Takımı dahil birçok önemli kulüp ve milli takımı çalıştırdı. Terim’in Suudi Arabistan’da yeni bir maceraya atılma ihtimali, futbol kamuoyunda büyük ilgi uyandırdı.Suudi Arabistan Ligi ve Al-Shabab’ın hedefleriSuudi Arabistan futbolu, Cristiano Ronaldo, Karim Benzema ve Neymar gibi yıldız transferlerle dikkat çekiyor. Al-Shabab FC’nin de ligde yükselmek ve uluslararası arenada iddialı olmak için Terim gibi tecrübeli bir teknik direktörü kadrosuna katmak istediği belirtiliyor.Fatih Terim’in yeni görevi ne anlama geliyor?Fatih Terim’in Al-Shabab ile anlaşması halinde, deneyimli hoca Suudi Arabistan Ligi’ndeki en büyük teknik direktörlerden biri olacak. Bu adım, hem Terim’in kariyerinde yeni bir başlangıç hem de Suudi futbolunun globalleşme stratejisinin önemli bir parçası olarak değerlendiriliyor.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/resmi-gazetede-yayinlandi-ikinci-el-otomobil-ticaretinde-yeni-donem-basliyor-1092035896.html

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