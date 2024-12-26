https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/yeni-sahtecilik-listesi-aciklandi-meshur-marka-bir-urunle-daha-yine-listede-1092045108.html

Yeni sahtecilik listesi açıklandı: Meşhur marka bir ürünle daha yine listede

Yeni sahtecilik listesi açıklandı: Meşhur marka bir ürünle daha yine listede

Sputnik Türkiye

Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşa ediyor. Bakanlık tarafından yapılan listeye yeni ürünler ve... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T10:54+0300

2024-12-26T10:54+0300

2024-12-26T10:54+0300

türkiye

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arifoğlu

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Bakanlık taklit ve tağşiş ürünlerin listesini yayımladı. Bakanlığın listesinde birçok yeni ürün, içinde kullanılması yasak olan maddelerin listesiyle beraber yer aldı. Daha önce pul biber ürünü ile listede yer alan Arifoğlu Baharat bu kez kekikte yabancı madde kullandığı gerekçesi ile listede yer aldı.Tarım Bakanlığı listeyi yayımladıGıdada sahteciliğin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Denetimler neticesinde alınan örnekler laboratuvar ortamında analiz ediliyor ve sahtecilikler tek tek belirleniyor.Son yapılan denetimler kapsamında Adana'da seyyar satıcılık yaparak kebap satan kişinin dana eti değil tek tırnaklı eti sattığı ortaya çıktı. Meşhur baharat markası Arifoğlu'nda da kekik yerine ne olduğu belirlenemeyen yabancı madde tespit edildi.Denetimler laboratuvar ortamındaTarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.

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