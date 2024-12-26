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Yeni sahtecilik listesi açıklandı: Meşhur marka bir ürünle daha yine listede
Yeni sahtecilik listesi açıklandı: Meşhur marka bir ürünle daha yine listede
Sputnik Türkiye
Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşa ediyor. Bakanlık tarafından yapılan listeye yeni ürünler ve... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T10:54+0300
2024-12-26T10:54+0300
türkiye
tağşiş
taklit tağşiş listesi
taklit
taklit ürün
sahte
gıda
arifoğlu
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Bakanlık taklit ve tağşiş ürünlerin listesini yayımladı. Bakanlığın listesinde birçok yeni ürün, içinde kullanılması yasak olan maddelerin listesiyle beraber yer aldı. Daha önce pul biber ürünü ile listede yer alan Arifoğlu Baharat bu kez kekikte yabancı madde kullandığı gerekçesi ile listede yer aldı.Tarım Bakanlığı listeyi yayımladıGıdada sahteciliğin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Denetimler neticesinde alınan örnekler laboratuvar ortamında analiz ediliyor ve sahtecilikler tek tek belirleniyor.Son yapılan denetimler kapsamında Adana'da seyyar satıcılık yaparak kebap satan kişinin dana eti değil tek tırnaklı eti sattığı ortaya çıktı. Meşhur baharat markası Arifoğlu'nda da kekik yerine ne olduğu belirlenemeyen yabancı madde tespit edildi.Denetimler laboratuvar ortamındaTarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241219/kahvesiyle-taninan-unlu-marka-skandal-listede-sehir-disindan-almaya-geliyorlardi-bakanlik-icinde-1091742330.html
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tağşiş listesi, tarım bakanlığı, tarım bakanlığı taklit liste, tarım bakanlığı ürünler listesi
tağşiş listesi, tarım bakanlığı, tarım bakanlığı taklit liste, tarım bakanlığı ürünler listesi

Yeni sahtecilik listesi açıklandı: Meşhur marka bir ürünle daha yine listede

10:54 26.12.2024
© İHAPul biber, baharat
Pul biber, baharat - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© İHA
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Tarım ve Orman Bakanlığı taklit, tağşiş ve sağlığı tehlikeye düşürecek gıdaları üretenleri ifşa ediyor. Bakanlık tarafından yapılan listeye yeni ürünler ve markalar dahil oldu. Arifoğlu baharatın bu kez de kekikte yabancı madde kullandığı ortaya çıktı.
Bakanlık taklit ve tağşiş ürünlerin listesini yayımladı. Bakanlığın listesinde birçok yeni ürün, içinde kullanılması yasak olan maddelerin listesiyle beraber yer aldı. Daha önce pul biber ürünü ile listede yer alan Arifoğlu Baharat bu kez kekikte yabancı madde kullandığı gerekçesi ile listede yer aldı.

Tarım Bakanlığı listeyi yayımladı

Gıdada sahteciliğin önüne geçmek için Tarım ve Orman Bakanlığı denetimlerini aralıksız devam ettiriyor. Denetimler neticesinde alınan örnekler laboratuvar ortamında analiz ediliyor ve sahtecilikler tek tek belirleniyor.
Baharat - Sputnik Türkiye, 1920, 19.12.2024
TÜRKİYE
Tahmis Bakanlığın tağşiş listesine alındı, kekiğin içinden yabancı madde çıktı: Markadan açıklama geldi
19 Aralık, 11:54
Son yapılan denetimler kapsamında Adana'da seyyar satıcılık yaparak kebap satan kişinin dana eti değil tek tırnaklı eti sattığı ortaya çıktı. Meşhur baharat markası Arifoğlu'nda da kekik yerine ne olduğu belirlenemeyen yabancı madde tespit edildi.
© Fotoğraf : Tarım ve Orman Bakanlığıtaklit listesi 25 Aralık
taklit listesi 25 Aralık - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
taklit listesi 25 Aralık
© Fotoğraf : Tarım ve Orman Bakanlığı

Denetimler laboratuvar ortamında

Tarım ve Orman Bakanlığı, denetimler sonrası örnek alınan ürünleri laboratuvarlarında test ediyor ve ürünlerin içindeki maddeleri tespit ediyor.
Ürünlerde sahtecilik had safhaya ulaşmaya başladı. Et, zeytinyağı, bal, lahmacun, kebap gibi ürünlerde sıklıkla taklit ve tağşişe rastlanıyor. Fiyatından, tadından, renginden ya da kokusundan şüphelenilen gıdalardan uzak durulması sağlık açısından önem arz ediyor. Şüphelenilen ürünler ALO 174 aranarak ihbar edilmesi gerekiyor.
etiket - Sputnik Türkiye, 1920, 31.10.2024
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