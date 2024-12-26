https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/taciz-iddialari-denizliyi-karistirdi-mudurun-kadin-antrenor-personel-ve-sporculari-taciz-ettigi-1092059350.html
Taciz iddiaları Denizli'yi karıştırdı: Müdürün, kadın antrenör, personel ve sporcuları taciz ettiği iddia edildi
Taciz iddiaları Denizli'yi karıştırdı: Müdürün, kadın antrenör, personel ve sporcuları taciz ettiği iddia edildi
Sputnik Türkiye
Denizli'de kadın antrenör, personel ve sporcuları taciz ettiği ileri sürülen ve bir kamu kurumunda müdür hakkında soruşturma başlatıldı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T14:40+0300
2024-12-26T14:40+0300
2024-12-26T14:40+0300
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denizli valiliği
taciz
cinsel taciz
kadına yönelik taciz
çocuklara cinsel taciz
müfettiş
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Denizli'de bir kamu kurumunda görevli müdür D.C'nin kadın antrenör, personel ve sporcuları taciz ettiği iddia edildi. Tacize uğradığını söyleyenler arasında 17 yaşında bir sporcu da yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Denizli'de bir kamu kurumunda görev yapan S.E. ve İ.K. isimli iki kadın antrenör, kurumda görevli müdür D.C.’nin kendilerini taciz ettiğini ileri sürerek Denizli Valiliğine dilekçe ile müracaat etti. İki kadın antrenörün ardından biri çalışan diğerleri ise memur ve antrenör olmak üzere 4 kadın daha müdürden şikayetçi oldu.Bakanlık başmüfettiş görevlendirdiGelen şikayetleri değerlendiren Denizli Valiliği'nin başlattığı idari soruşturma kapsamında, bakanlık tarafından da konunun araştırılması için bir başmüfettiş görevlendirildi. Soruşturma kapsamında şikayetçi 6 kişinin yanı sıra biri 17 yaşında sporcu olmak üzere 14 kadın daha mağdur veya tanık olarak müfettişe ifade verdi. Toplam 20 kişinin dinlendiği idari soruşturmada suçlamaların hedefi olan müdür D.C.’nin daha önceki ilçe müdürlüğü görevi esnasında da benzer iddialarla gündeme geldiği ileri sürüldü.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241223/haberturk-sunucusu-ela-rumeysa-cebeci-isyan-etti-binadan-cikamiyorum-bu-bir-skandaldir-1091893297.html
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denizli, denizli valiliği, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, çocuklara cinsel taciz, müfettiş, soruşturma
denizli, denizli valiliği, taciz, cinsel taciz, kadına yönelik taciz, çocuklara cinsel taciz, müfettiş, soruşturma
Taciz iddiaları Denizli'yi karıştırdı: Müdürün, kadın antrenör, personel ve sporcuları taciz ettiği iddia edildi
Denizli'de kadın antrenör, personel ve sporcuları taciz ettiği ileri sürülen ve bir kamu kurumunda müdür hakkında soruşturma başlatıldı.
Denizli'de bir kamu kurumunda görevli müdür D.C'nin kadın antrenör, personel ve sporcuları taciz ettiği iddia edildi. Tacize uğradığını söyleyenler arasında 17 yaşında bir sporcu da yer alıyor. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
Denizli'de bir kamu kurumunda görev yapan S.E. ve İ.K. isimli iki kadın antrenör, kurumda görevli müdür D.C.’nin kendilerini taciz ettiğini ileri sürerek Denizli Valiliğine dilekçe ile müracaat etti. İki kadın antrenörün ardından biri çalışan diğerleri ise memur ve antrenör olmak üzere 4 kadın daha müdürden şikayetçi oldu.
Bakanlık başmüfettiş görevlendirdi
Gelen şikayetleri değerlendiren Denizli Valiliği'nin başlattığı idari soruşturma kapsamında, bakanlık tarafından da konunun araştırılması için bir başmüfettiş görevlendirildi. Soruşturma kapsamında şikayetçi 6 kişinin yanı sıra biri 17 yaşında sporcu olmak üzere 14 kadın daha mağdur veya tanık olarak müfettişe ifade verdi. Toplam 20 kişinin dinlendiği idari soruşturmada suçlamaların hedefi olan müdür D.C.’nin daha önceki ilçe müdürlüğü görevi esnasında da benzer iddialarla gündeme geldiği ileri sürüldü.