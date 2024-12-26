Rusya'da maaşlar yıl içinde en çok hangi alanlarda arttı?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Doç. Dr. Oğuz Demir: Enflasyonu patlatan işçi sınıfı mıydı da faturayı ona kesiyorsunuz?
09:06
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
14 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
17 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
10 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Serhan Asker: '22 bin 104 TL ile nasıl geçinileceğine dair reçete verilmesi gerekiyor'
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Türkiye'nin 2024 yılındaki en popüler lezzetleri belli oldu !
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Uzmanı anlattı: Alkol zehirlenmesi nedir, zehirlenme durumunda ne yapılabilir?
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
5 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:06
83 dk
ÖZEL HABER
Kimine suikast kimine ihmal dendi: Türkiye’de patlayan mühimmat fabrikaları
20:33
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
1 dk
SEYİR HALİ
Ali Çağatay'la Seyir Hali
07:01
119 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
1 dk
YERİ VE ZAMANI
Güçlü Özgan'la Yeri ve Zamanı
09:05
115 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
15 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:22
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Okan Aslan'la Gün Ortası
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YAPAY ZEKA GÜNLÜĞÜ
Serhat Ayan'la Yapay Zeka Günlüğü
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusyada-maaslar-yil-icinde-en-cok-hangi-alanlarda-artti-1092035278.html
Rusya'da maaşlar yıl içinde en çok hangi alanlarda arttı?
Rusya'da maaşlar yıl içinde en çok hangi alanlarda arttı?
Sputnik Türkiye
Ekonomist Veterkov, Rusya'da ücretlerin en çok hangi alanlarda arttığını açıkladı. Veterkov, maaşlardaki en büyük artışın öğrenci kontenjanlarında yaşandığını... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T03:01+0300
2024-12-26T03:04+0300
dünya
rusya
ekonomi
maaş
brüt maaş
net maaş
artış
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102802/47/1028024778_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_075253c505e9167669f4678fa9b78d35.jpg
"Rabota.ru" servisinin Genel Müdür Yardımcısı Alexandr Veterkov, maaş tekliflerindeki en büyük artışın yüzde 22 ile öğrencilere, yüzde 21.4 ile iş deneyimi olmayanlara ve yüzde 20.8 ile hizmet sektöründeki boş pozisyonlara ait olduğunu belirtti. Artışlar hakkında açıklamalarda bulunan Veterkov, "Ortalama olarak, 2024 yılında maaş tekliflerindeki artış tüm sektörlerde gözlemlendi ve bu artış alana bağlı olarak yüzde 6 ila yüzde 25 arasında değişiklik gösterdi. En büyük büyümeyi öğrenciler için iş sektörleri sağladı; burada ortalama maaş yıl içinde yüzde 22 artarak 78.9 bin rubleye ulaştı. Deneyimi olmayan iş arayanlar için açık pozisyonlarda ise maaşlar yüzde 21.4 artışla 77.3 bin ruble oldu. Maaş teklifleri açısından ilk üçte yer alan hizmet sektörü ise yüzde 20.8 artışla 72.4 bin rubleye kapandı" dedi. Veterkov, pazarlama ve bilişim teknolojileri alanlarındaki maaşların yüzde 11 oranında daha yavaş büyüdüğünü kaydederek bu alanlardaki düşük büyüme oranları, maaşların kitle segmenti uzmanlarına göre daha yüksek olmasıyla açıklanabileceğini, ayrıca yıl sonunda düşük maaşlı uzmanlık alanlarının sayısının önemli ölçüde azaldığını da sözlerine ekledi. En yüksek maaşların, geleneksel olarak deneyim ya da özel becerilere sahip uzmanlara teklif edildiğini ifade eden Veterkov, "İthal edilen malları kullanan sektörlerin genişlemesiyle birlikte, imalat ve tarım sanayi personel açığında maaşlarda önemli bir artış gözlemleniyor. Hükümet siparişlerindeki artış, özellikle makine yapımı, kimya sanayi, metalurji, tarım ve inşaat sektörlerinde güçlü bir şekilde hissediliyor" şeklinde konuştu.Veterkov, maaş tekliflerindeki artışın yavaşlamasının ve işletmelerin çalışanlar için maddi olmayan ikramiyeler aracılığıyla rekabet etmesinin beklendiğini ifade etti. Şirketlerin, İK markasını oluşturmak ve personeli elde tutmak için özel çaba harcayacaklarını da sözlerine ekledi.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rus-diplomat-agit-bakanlar-konseyinde-lavrovu-dezenformasyon-yapmakla-suclayanlar-sig-goruslu-1092031351.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102802/47/1028024778_128:0:896:576_1920x0_80_0_0_6e2c1d67d2c88514bedc83af05e922d7.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
rusya, ekonomi, maaş, brüt maaş, net maaş, artış
rusya, ekonomi, maaş, brüt maaş, net maaş, artış

Rusya'da maaşlar yıl içinde en çok hangi alanlarda arttı?

03:01 26.12.2024 (güncellendi: 03:04 26.12.2024)
© AAHesap - istatistik
Hesap - istatistik - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA
Abone ol
Ekonomist Veterkov, Rusya'da ücretlerin en çok hangi alanlarda arttığını açıkladı. Veterkov, maaşlardaki en büyük artışın öğrenci kontenjanlarında yaşandığını söyledi.
"Rabota.ru" servisinin Genel Müdür Yardımcısı Alexandr Veterkov, maaş tekliflerindeki en büyük artışın yüzde 22 ile öğrencilere, yüzde 21.4 ile iş deneyimi olmayanlara ve yüzde 20.8 ile hizmet sektöründeki boş pozisyonlara ait olduğunu belirtti.
Artışlar hakkında açıklamalarda bulunan Veterkov, "Ortalama olarak, 2024 yılında maaş tekliflerindeki artış tüm sektörlerde gözlemlendi ve bu artış alana bağlı olarak yüzde 6 ila yüzde 25 arasında değişiklik gösterdi. En büyük büyümeyi öğrenciler için iş sektörleri sağladı; burada ortalama maaş yıl içinde yüzde 22 artarak 78.9 bin rubleye ulaştı. Deneyimi olmayan iş arayanlar için açık pozisyonlarda ise maaşlar yüzde 21.4 artışla 77.3 bin ruble oldu. Maaş teklifleri açısından ilk üçte yer alan hizmet sektörü ise yüzde 20.8 artışla 72.4 bin rubleye kapandı" dedi.
Veterkov, pazarlama ve bilişim teknolojileri alanlarındaki maaşların yüzde 11 oranında daha yavaş büyüdüğünü kaydederek bu alanlardaki düşük büyüme oranları, maaşların kitle segmenti uzmanlarına göre daha yüksek olmasıyla açıklanabileceğini, ayrıca yıl sonunda düşük maaşlı uzmanlık alanlarının sayısının önemli ölçüde azaldığını da sözlerine ekledi.
En yüksek maaşların, geleneksel olarak deneyim ya da özel becerilere sahip uzmanlara teklif edildiğini ifade eden Veterkov, "İthal edilen malları kullanan sektörlerin genişlemesiyle birlikte, imalat ve tarım sanayi personel açığında maaşlarda önemli bir artış gözlemleniyor. Hükümet siparişlerindeki artış, özellikle makine yapımı, kimya sanayi, metalurji, tarım ve inşaat sektörlerinde güçlü bir şekilde hissediliyor" şeklinde konuştu.
Veterkov, maaş tekliflerindeki artışın yavaşlamasının ve işletmelerin çalışanlar için maddi olmayan ikramiyeler aracılığıyla rekabet etmesinin beklendiğini ifade etti. Şirketlerin, İK markasını oluşturmak ve personeli elde tutmak için özel çaba harcayacaklarını da sözlerine ekledi.
Aleksandr Lukaşeviç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
DÜNYA
Rus diplomat: AGİT Bakanlar Konseyi’nde Lavrov'u dezenformasyon yapmakla suçlayanlar sığ görüşlü
Dün, 23:01
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала