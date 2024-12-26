https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rusyada-maaslar-yil-icinde-en-cok-hangi-alanlarda-artti-1092035278.html

Rusya'da maaşlar yıl içinde en çok hangi alanlarda arttı?

Rusya'da maaşlar yıl içinde en çok hangi alanlarda arttı?

Sputnik Türkiye

Ekonomist Veterkov, Rusya'da ücretlerin en çok hangi alanlarda arttığını açıkladı. Veterkov, maaşlardaki en büyük artışın öğrenci kontenjanlarında yaşandığını... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T03:01+0300

2024-12-26T03:01+0300

2024-12-26T03:04+0300

dünya

rusya

ekonomi

maaş

brüt maaş

net maaş

artış

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/102802/47/1028024778_0:0:1024:576_1920x0_80_0_0_075253c505e9167669f4678fa9b78d35.jpg

"Rabota.ru" servisinin Genel Müdür Yardımcısı Alexandr Veterkov, maaş tekliflerindeki en büyük artışın yüzde 22 ile öğrencilere, yüzde 21.4 ile iş deneyimi olmayanlara ve yüzde 20.8 ile hizmet sektöründeki boş pozisyonlara ait olduğunu belirtti. Artışlar hakkında açıklamalarda bulunan Veterkov, "Ortalama olarak, 2024 yılında maaş tekliflerindeki artış tüm sektörlerde gözlemlendi ve bu artış alana bağlı olarak yüzde 6 ila yüzde 25 arasında değişiklik gösterdi. En büyük büyümeyi öğrenciler için iş sektörleri sağladı; burada ortalama maaş yıl içinde yüzde 22 artarak 78.9 bin rubleye ulaştı. Deneyimi olmayan iş arayanlar için açık pozisyonlarda ise maaşlar yüzde 21.4 artışla 77.3 bin ruble oldu. Maaş teklifleri açısından ilk üçte yer alan hizmet sektörü ise yüzde 20.8 artışla 72.4 bin rubleye kapandı" dedi. Veterkov, pazarlama ve bilişim teknolojileri alanlarındaki maaşların yüzde 11 oranında daha yavaş büyüdüğünü kaydederek bu alanlardaki düşük büyüme oranları, maaşların kitle segmenti uzmanlarına göre daha yüksek olmasıyla açıklanabileceğini, ayrıca yıl sonunda düşük maaşlı uzmanlık alanlarının sayısının önemli ölçüde azaldığını da sözlerine ekledi. En yüksek maaşların, geleneksel olarak deneyim ya da özel becerilere sahip uzmanlara teklif edildiğini ifade eden Veterkov, "İthal edilen malları kullanan sektörlerin genişlemesiyle birlikte, imalat ve tarım sanayi personel açığında maaşlarda önemli bir artış gözlemleniyor. Hükümet siparişlerindeki artış, özellikle makine yapımı, kimya sanayi, metalurji, tarım ve inşaat sektörlerinde güçlü bir şekilde hissediliyor" şeklinde konuştu.Veterkov, maaş tekliflerindeki artışın yavaşlamasının ve işletmelerin çalışanlar için maddi olmayan ikramiyeler aracılığıyla rekabet etmesinin beklendiğini ifade etti. Şirketlerin, İK markasını oluşturmak ve personeli elde tutmak için özel çaba harcayacaklarını da sözlerine ekledi.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rus-diplomat-agit-bakanlar-konseyinde-lavrovu-dezenformasyon-yapmakla-suclayanlar-sig-goruslu-1092031351.html

rusya

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

rusya, ekonomi, maaş, brüt maaş, net maaş, artış