https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rus-diplomat-agit-bakanlar-konseyinde-lavrovu-dezenformasyon-yapmakla-suclayanlar-sig-goruslu-1092031351.html

Rus diplomat: AGİT Bakanlar Konseyi’nde Lavrov'u dezenformasyon yapmakla suçlayanlar sığ görüşlü

Rus diplomat: AGİT Bakanlar Konseyi’nde Lavrov'u dezenformasyon yapmakla suçlayanlar sığ görüşlü

Sputnik Türkiye

Rusya'nın AGİT Daimi Temsilcisi Lukaşeviç, Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'u dezenformasyon yapmakla suçlayan Batılı diplomatları kötü niyetli ve sığ kişiler... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T23:01+0300

2024-12-25T23:01+0300

2024-12-25T23:00+0300

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agit

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sergey lavrov

moskova

diplomasi

ab

viyana

dezenformasyon

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Rusya'nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Daimi Temsilcisi Aleksandr Lukaşeviç, Sputnik’e verdiği demeçte Malta'da düzenlenen AGİT Bakanlar Konseyi toplantısında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'u dezenformasyon yapmakla suçlayanların kötü niyetli ve sığ kişiler olduğunu söyledi.Lukaşeviç, toplantıdaki Batılı katılımcıların Lavrov’un konuşmasının ardından Moskova'yı dezenformasyon yapmakla suçladığını belirterek, “Evet, kötü niyetli, sığ insanlar. Farklı bir tutuma saygı duymaya, onunla aynı fikirde olmazsa bile onu anlamayaçalışmaya yabancı olan insanlar” ifadelerini kullandı.Bir diyalog söz konusu olduğunda, hoşa gitmese bile karşı tarafı dinlemenin, karşılığında aynı şeyi almanın ve aynı zamanda ortak bir zemin aramanın diplomasi sanatının gereği olduğunu vurgulayan Lukaşeviç, ancak Batılı katılımcıların bu tür noktaları arama yerine çatışmacı bir retoriği tercih ettiklerini kaydetti.AGİT’in merkezi karar alma ve yönetim organı olan Dışişleri Bakanları Konseyi’nin toplantısı 5-6 Aralık tarihlerinde Malta'da gerçekleştirilmişti. Bir sonraki Bakanlar Konseyi Viyana'da düzenlenecek.Toplantıya Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov da katılmıştı. Bu aynı zamanda Lavrov'un Şubat 2022'de Ukrayna'daki özel askeri harekatın başlamasından bu yana bir AB ülkesine yaptığı ilk ziyaret olmuştu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/rusya-disisleri-bakani-lavrov-batililarin-siginak-yapiminda-tasarruf-etmelerine-1092024250.html

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aleksandr lukaşeviç, agit, malta, sergey lavrov, moskova, diplomasi, ab, viyana, dezenformasyon, özel askeri harekat