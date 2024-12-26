https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/resmi-gazetede-yayinlandi-ikinci-el-otomobil-ticaretinde-yeni-donem-basliyor-1092035896.html

Resmi Gazete'de yayınlandı: İkinci el otomobil ticaretinde yeni dönem başlıyor

Resmi Gazete'de yayınlandı: İkinci el otomobil ticaretinde yeni dönem başlıyor

Sputnik Türkiye

Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, sıfır araçlarda "6 ay 6 bin kilometre" kuralının süresi 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Karayolları ve motorlu... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T06:55+0300

2024-12-26T06:55+0300

2024-12-26T06:55+0300

ekonomi

araç

ikinci el otomobil

ikinci el

ikinci el araba satıcısı

resmi gazete

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeyle, sıfır araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay süreyle ve 6 bin kilometre sınırına ulaşmadan satılamaması kuralının süresi uzatıldı. Daha önce 1 Ocak 2025'te sona ereceği belirtilen bu uygulama, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.Resmi Gazete'de i̇ki kritik yönetmelik yayımlandıKararla birlikte "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik" ile "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı. Her iki düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.Yeni araçlar i̇çin satış ve pazarlama sınırı devam ediyor"6 ay 6 bin kilometre" kuralı, yeni araçların satış ve pazarlanmasını sınırlamaya devam edecek. Bu süre uzatımı, piyasa düzenlemelerini korumak ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla alındı. Uygulama, 1 Temmuz 2025'e kadar tüm sıfır araçlar için geçerli olacak.Düzenleme ne anlama geliyor?Düzenleme, hem tüketicileri hem de otomotiv sektörü aktörlerini doğrudan ilgilendiriyor. Yeni araç satışlarının belirlenen süre ve kilometre sınırı kapsamında yapılması, hem piyasanın dengesini sağlamak hem de araç fiyatlarındaki spekülasyonları engellemek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Uygulama neden uzatıldı?Uzmanlara göre, otomotiv piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve artan taleple birlikte fiyat istikrarını sağlamak için bu süre uzatıldı. Ayrıca, spekülatif alım-satım işlemlerinin kontrol altına alınması da düzenlemenin ana hedeflerinden biri.

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