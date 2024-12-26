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https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/resmi-gazetede-yayinlandi-ikinci-el-otomobil-ticaretinde-yeni-donem-basliyor-1092035896.html
Resmi Gazete'de yayınlandı: İkinci el otomobil ticaretinde yeni dönem başlıyor
Resmi Gazete'de yayınlandı: İkinci el otomobil ticaretinde yeni dönem başlıyor
Sputnik Türkiye
Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, sıfır araçlarda "6 ay 6 bin kilometre" kuralının süresi 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Karayolları ve motorlu... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T06:55+0300
2024-12-26T06:55+0300
ekonomi
araç
ikinci el otomobil
ikinci el
ikinci el araba satıcısı
resmi gazete
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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeyle, sıfır araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay süreyle ve 6 bin kilometre sınırına ulaşmadan satılamaması kuralının süresi uzatıldı. Daha önce 1 Ocak 2025'te sona ereceği belirtilen bu uygulama, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.Resmi Gazete'de i̇ki kritik yönetmelik yayımlandıKararla birlikte "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik" ile "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı. Her iki düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.Yeni araçlar i̇çin satış ve pazarlama sınırı devam ediyor"6 ay 6 bin kilometre" kuralı, yeni araçların satış ve pazarlanmasını sınırlamaya devam edecek. Bu süre uzatımı, piyasa düzenlemelerini korumak ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla alındı. Uygulama, 1 Temmuz 2025'e kadar tüm sıfır araçlar için geçerli olacak.Düzenleme ne anlama geliyor?Düzenleme, hem tüketicileri hem de otomotiv sektörü aktörlerini doğrudan ilgilendiriyor. Yeni araç satışlarının belirlenen süre ve kilometre sınırı kapsamında yapılması, hem piyasanın dengesini sağlamak hem de araç fiyatlarındaki spekülasyonları engellemek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.Uygulama neden uzatıldı?Uzmanlara göre, otomotiv piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve artan taleple birlikte fiyat istikrarını sağlamak için bu süre uzatıldı. Ayrıca, spekülatif alım-satım işlemlerinin kontrol altına alınması da düzenlemenin ana hedeflerinden biri.
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6 ay 6 bin km kuralı, sıfır araç satış düzenlemesi, ikinci el otomobil düzenlemesi, resmi gazete otomotiv yönetmeliği, 6 ay 6 bin km kuralı ne zaman bitecek, sıfır araç satış sınırı uzatıldı, motorlu taşıtlar ticaret yönetmeliği, otomobilde satış sınırı, 6 ay 6 bin km süresi 2025, resmi gazete araç düzenlemesi, sıfır araçlar için tescil kuralı, otomotiv piyasası düzenlemeleri, araç satış yasağı 2025, otomobil piyasasında yeni düzenleme, 6 bin kilometre sınırı, sıfır araç satışı nasıl yapılır, 6 ay 6 bin km uygulaması, ikinci el araç satış kuralları, araç pazarlama kısıtlaması, otomobil fiyat düzenlemesi
6 ay 6 bin km kuralı, sıfır araç satış düzenlemesi, ikinci el otomobil düzenlemesi, resmi gazete otomotiv yönetmeliği, 6 ay 6 bin km kuralı ne zaman bitecek, sıfır araç satış sınırı uzatıldı, motorlu taşıtlar ticaret yönetmeliği, otomobilde satış sınırı, 6 ay 6 bin km süresi 2025, resmi gazete araç düzenlemesi, sıfır araçlar için tescil kuralı, otomotiv piyasası düzenlemeleri, araç satış yasağı 2025, otomobil piyasasında yeni düzenleme, 6 bin kilometre sınırı, sıfır araç satışı nasıl yapılır, 6 ay 6 bin km uygulaması, ikinci el araç satış kuralları, araç pazarlama kısıtlaması, otomobil fiyat düzenlemesi

Resmi Gazete'de yayınlandı: İkinci el otomobil ticaretinde yeni dönem başlıyor

06:55 26.12.2024
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Araç muayene - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA
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Resmi Gazete'de yayımlanan yeni düzenlemeyle, sıfır araçlarda "6 ay 6 bin kilometre" kuralının süresi 1 Temmuz 2025'e kadar uzatıldı. Karayolları ve motorlu taşıtlar ticaretiyle ilgili iki kritik yönetmelik değişikliği de yürürlüğe girdi. İşte düzenlemeye dair tüm detaylar!
Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan düzenlemeyle, sıfır araçların ilk tescil tarihinden itibaren 6 ay süreyle ve 6 bin kilometre sınırına ulaşmadan satılamaması kuralının süresi uzatıldı. Daha önce 1 Ocak 2025'te sona ereceği belirtilen bu uygulama, 1 Temmuz 2025 tarihine kadar devam edecek.

Resmi Gazete'de i̇ki kritik yönetmelik yayımlandı

Kararla birlikte "Karayolları Motorlu Araçlar Zorunlu Mali Sorumluluk Sigortasında Tarife Uygulama Esasları Hakkında Yönetmelik" ile "Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik"te değişiklik yapıldı. Her iki düzenleme de Resmi Gazete'de yayımlanarak resmen yürürlüğe girdi.

Yeni araçlar i̇çin satış ve pazarlama sınırı devam ediyor

"6 ay 6 bin kilometre" kuralı, yeni araçların satış ve pazarlanmasını sınırlamaya devam edecek. Bu süre uzatımı, piyasa düzenlemelerini korumak ve spekülatif fiyat artışlarının önüne geçmek amacıyla alındı. Uygulama, 1 Temmuz 2025'e kadar tüm sıfır araçlar için geçerli olacak.

Düzenleme ne anlama geliyor?

Düzenleme, hem tüketicileri hem de otomotiv sektörü aktörlerini doğrudan ilgilendiriyor. Yeni araç satışlarının belirlenen süre ve kilometre sınırı kapsamında yapılması, hem piyasanın dengesini sağlamak hem de araç fiyatlarındaki spekülasyonları engellemek için önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Uygulama neden uzatıldı?

Uzmanlara göre, otomotiv piyasasında yaşanan dalgalanmalar ve artan taleple birlikte fiyat istikrarını sağlamak için bu süre uzatıldı. Ayrıca, spekülatif alım-satım işlemlerinin kontrol altına alınması da düzenlemenin ana hedeflerinden biri.
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