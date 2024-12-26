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Tehlike çanları çaldı: Beyoğlu İSPARK tedbir amacıyla boşaltıldı
Tehlike çanları çaldı: Beyoğlu İSPARK tedbir amacıyla boşaltıldı
Sputnik Türkiye
Beyoğlu’ndaki İSPARK Tepebaşı Otoparkı, binanın bazı bölgelerinde görülen çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB)... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T06:48+0300
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türkiye
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istanbul büyükşehir belediyesi (ibb)
ispark
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Beyoğlu’nda bulunan İSPARK Tepebaşı Otoparkı, binanın bazı noktalarında çatlaklar tespit edilmesinin ardından tedbir amacıyla yeni araç girişine kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, otoparkta bulunan araçların sahiplerince alınmasının ardından binanın tadilata gireceğini açıkladı.İBB’den resmi açıklamaİstanbul Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, çatlakların tespit edilmesi üzerine bina ve otoparkın boşaltılması yönünde karar alındığı bildirildi. İBB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:"Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı’nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca kamuoyu bilgilendirilecektir."Araçların tahliye süreci başladıOtoparkta bulunan araç sahipleri, İBB’nin yönlendirmesiyle araçlarını tahliye etmeye başladı. Yetkililer, tahliye sürecinin ardından uzman ekiplerin binada detaylı inceleme yapacağını ve onarım çalışmalarına başlanacağını duyurdu.Tadilat çalışmaları planlanıyorTepebaşı Otoparkı’nda çatlakların boyutu ve binanın genel durumu, yapılacak teknik inceleme sonrası netleşecek. İBB, çalışmaların tamamlanmasıyla otoparkın tekrar hizmete açılacağını belirtti. Tadilat süresiyle ilgili henüz kesin bir bilgi verilmedi.Güvenlik önlemleri üst düzeydeİBB, herhangi bir güvenlik riski oluşmaması için bina çevresinde önlemleri artırdı. Çalışmalar boyunca yapı çevresinde güvenlik şeritleri çekilirken, bölgedeki trafik akışı da dikkatle yönlendiriliyor.
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Tehlike çanları çaldı: Beyoğlu İSPARK tedbir amacıyla boşaltıldı

06:48 26.12.2024
© AAİSPARK
İSPARK - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA
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Beyoğlu’ndaki İSPARK Tepebaşı Otoparkı, binanın bazı bölgelerinde görülen çatlaklar nedeniyle tedbir amaçlı kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), otoparktaki araçların tahliyesinden sonra tadilat çalışmalarına başlanacağını duyurdu. Gelişmeler, kamuoyuyla paylaşılacak.
Beyoğlu’nda bulunan İSPARK Tepebaşı Otoparkı, binanın bazı noktalarında çatlaklar tespit edilmesinin ardından tedbir amacıyla yeni araç girişine kapatıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) yetkilileri, otoparkta bulunan araçların sahiplerince alınmasının ardından binanın tadilata gireceğini açıkladı.

İBB’den resmi açıklama

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, konuyla ilgili resmi sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Açıklamada, çatlakların tespit edilmesi üzerine bina ve otoparkın boşaltılması yönünde karar alındığı bildirildi. İBB’nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Dün ve bugün Beyoğlu Tepebaşı Otoparkı’nda birkaç noktada gözlemlenen deformasyonlar nedeniyle tedbir amaçlı olarak bina ve otoparkın boşaltılması kararı alınmıştır. İlgili uzman ekiplerce belirlenecek eylem planı kapsamında yapıya ilişkin gerekli tüm önlemler hızla alınacaktır. Süreç boyunca kamuoyu bilgilendirilecektir."

Araçların tahliye süreci başladı

Otoparkta bulunan araç sahipleri, İBB’nin yönlendirmesiyle araçlarını tahliye etmeye başladı. Yetkililer, tahliye sürecinin ardından uzman ekiplerin binada detaylı inceleme yapacağını ve onarım çalışmalarına başlanacağını duyurdu.

Tadilat çalışmaları planlanıyor

Tepebaşı Otoparkı’nda çatlakların boyutu ve binanın genel durumu, yapılacak teknik inceleme sonrası netleşecek. İBB, çalışmaların tamamlanmasıyla otoparkın tekrar hizmete açılacağını belirtti. Tadilat süresiyle ilgili henüz kesin bir bilgi verilmedi.

Güvenlik önlemleri üst düzeyde

İBB, herhangi bir güvenlik riski oluşmaması için bina çevresinde önlemleri artırdı. Çalışmalar boyunca yapı çevresinde güvenlik şeritleri çekilirken, bölgedeki trafik akışı da dikkatle yönlendiriliyor.
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