https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/rahmi-koc-fenerbahceye-cok-uzuluyoruz-1092062409.html

Rahmi Koç: Fenerbahçe'ye çok üzülüyoruz

Rahmi Koç: Fenerbahçe'ye çok üzülüyoruz

Sputnik Türkiye

İsmail Küçükkaya, Fenerbahçe'ye ilişkin değerlendirme yapan Rahmi Koç'un "Çok üzülüyoruz Fenerbahçe'ye" dediğini açıkladı. 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T15:54+0300

2024-12-26T15:54+0300

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yaşam

rahmi koç

fenerbahçe

beşiktaş

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Beşiktaş'ta başkan ve başkan adayı Hüseyin Yücel, Halk TV'de İsmail Küçükkaya'nın programına konuk oldu. İsmail Küçükkaya Yücel ile olan sohbetinde Rahmi Koç ile yaptığı bir konuşmayı paylaştı. 'Fenerbahçe için dua ediyor, tespih çekiyor'Küçükkaya, "Rahmi Bey ayak üstü bana 'Ne olacak Beşiktaş?' dedi. Ben de 'Rahmi Bey, siz Sayın Adalı'yı mı Sayın Yücel'i mi destekliyorsunuz? Hangisini desteklerseniz o kazanır' dedim. Gülümsedi bana. 'Estağfurullah' dedi. Bir başka arkadaş 'Fenerbahçe'nin hali ne olacak?' dedi. Rahmi Bey de, 'Çok üzülüyoruz Fenerbahçe'ye.' dedi. Hatta Rahmi Bey, ablası için 'Bir kere Beşiktaş için dua etmedi ama tespih çekiyor, Kur'an okuyor, Fenerbahçe için dua ediyor' dedi." ifadelerini kullandı.

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