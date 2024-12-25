Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmam

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Ciner Medya'nın hisseleri satıldı Can Grubu'na satıldı
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
10:00
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Çarşı davası 12 yıl sonra bitti
11:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 'Sosyal yardımlar için ayırdığımız rakam 651 milyar liradır'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray'ın başarı sebepleri, diğerlerinin başarısızlık şifreleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Asgari ücrette son viraj
15:01
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
SESLİ HABER
Yapay zeka ile hazırlanan video linkine tıkladı, hesabından 650 bin TL çekildi
17:38
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
10 dk
ÖZEL HABER
Uzmanlar uyardı: Atom meyve sularına dikkat
18:14
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
17 dk
ÖZEL HABER
Rus arkeologlar çalışma başlatmıştı: Noel Baba’nın mezarı Türkiye’de mi?
19:21
3 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
2025 yılı için asgari ücret 22.104 TL olarak belirlendi
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Asgari ücretle, asgarinin altında yaşam
09:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
1 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
22 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Patronların istediği oldu: Asgari ücret 22 bin 104 TL
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve Dünya Gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
- Sputnik Türkiye, 1920
SPOR
Futbol turnuvalarından uluslararası karşılaşmalara, dünyanın her noktasından spor hakkında her şey.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ali-koctan-erken-secim-iddialarina-yanit-sampiyon-olmadan-gorevi-birakmam-1092002091.html
Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmam
Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmam
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un erken seçimin masaya yatırıldığı yönetim kurulu toplantısında, "Şampiyon olmadan bu görevi bırakmam." ifadelerini... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T09:44+0300
2024-12-25T09:45+0300
spor
ali koç
sözcü gazetesi
şampiyon
fenerbahçe
başkan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089961505_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e86b0c29cbb0fb0f85fd4fd96e1d01b0.jpg
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu toplantısında sarı-lacivertli camiadaki "erken seçim" konusunu masaya yatırdı.Ali Koç'tan şampiyonluk vurgusuSözcü Gazetesi'nin haberine göre, Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği öğrenildi. Taraftarlardan sorumlu olan yönetici Ahmet Keteci'nin ise görevinden alındığı bildirildi.Fenerbahçe'de taraftardan sorumlu yeni yöneticinin Hulusi Belgü olacağı aktarıldı.Ali Koç'un yanında kenetlendiklerini belirten Ketenci, "Eksiklerimi var transfer yapacağız. Zorluklar yaşıyoruz ama bu demek değilki pes edeceğiz. Zorlukları da göğüsleyeceğiz. Mücadeleyi bırakmayacağız. Asla vazgeçmek yok." açıklamalarında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/fenerbahce-yonetiminden-mourinho-karari-1091997417.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089961505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33b88d5407e74d815259fe3f88a29e5b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
ali koç, ali koçson dakika, ali koç şampiyonluk
ali koç, ali koçson dakika, ali koç şampiyonluk

Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmam

09:44 25.12.2024 (güncellendi: 09:45 25.12.2024)
© Bünyamin ÇelikAli Koç
Ali Koç - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
© Bünyamin Çelik
Abone ol
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un erken seçimin masaya yatırıldığı yönetim kurulu toplantısında, "Şampiyon olmadan bu görevi bırakmam." ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Ayrıca sarı-lacivertlilerde taraftarlardan sorumlu yönetici Ahmet Ketenci'nin görevden alındığı bildirildi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu toplantısında sarı-lacivertli camiadaki "erken seçim" konusunu masaya yatırdı.

Ali Koç'tan şampiyonluk vurgusu

Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği öğrenildi. Taraftarlardan sorumlu olan yönetici Ahmet Keteci'nin ise görevinden alındığı bildirildi.
Fenerbahçe'de taraftardan sorumlu yeni yöneticinin Hulusi Belgü olacağı aktarıldı.
Ali Koç'un yanında kenetlendiklerini belirten Ketenci, "Eksiklerimi var transfer yapacağız. Zorluklar yaşıyoruz ama bu demek değilki pes edeceğiz. Zorlukları da göğüsleyeceğiz. Mücadeleyi bırakmayacağız. Asla vazgeçmek yok." açıklamalarında bulundu.
Fenerbahçe Teknik Direktörü Jose Mourinho - Sputnik Türkiye, 1920, 25.12.2024
SPOR
Fenerbahçe yönetiminden Mourinho kararı
07:48
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала