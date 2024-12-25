https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ali-koctan-erken-secim-iddialarina-yanit-sampiyon-olmadan-gorevi-birakmam-1092002091.html
Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmam
Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmam
Sputnik Türkiye
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un erken seçimin masaya yatırıldığı yönetim kurulu toplantısında, "Şampiyon olmadan bu görevi bırakmam." ifadelerini... 25.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-25T09:44+0300
2024-12-25T09:44+0300
2024-12-25T09:45+0300
spor
ali koç
sözcü gazetesi
şampiyon
fenerbahçe
başkan
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089961505_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_e86b0c29cbb0fb0f85fd4fd96e1d01b0.jpg
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu toplantısında sarı-lacivertli camiadaki "erken seçim" konusunu masaya yatırdı.Ali Koç'tan şampiyonluk vurgusuSözcü Gazetesi'nin haberine göre, Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği öğrenildi. Taraftarlardan sorumlu olan yönetici Ahmet Keteci'nin ise görevinden alındığı bildirildi.Fenerbahçe'de taraftardan sorumlu yeni yöneticinin Hulusi Belgü olacağı aktarıldı.Ali Koç'un yanında kenetlendiklerini belirten Ketenci, "Eksiklerimi var transfer yapacağız. Zorluklar yaşıyoruz ama bu demek değilki pes edeceğiz. Zorlukları da göğüsleyeceğiz. Mücadeleyi bırakmayacağız. Asla vazgeçmek yok." açıklamalarında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/fenerbahce-yonetiminden-mourinho-karari-1091997417.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/02/1089961505_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_33b88d5407e74d815259fe3f88a29e5b.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
ali koç, ali koçson dakika, ali koç şampiyonluk
ali koç, ali koçson dakika, ali koç şampiyonluk
Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmam
09:44 25.12.2024 (güncellendi: 09:45 25.12.2024)
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un erken seçimin masaya yatırıldığı yönetim kurulu toplantısında, "Şampiyon olmadan bu görevi bırakmam." ifadelerini kullandığı öne sürüldü. Ayrıca sarı-lacivertlilerde taraftarlardan sorumlu yönetici Ahmet Ketenci'nin görevden alındığı bildirildi.
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu toplantısında sarı-lacivertli camiadaki "erken seçim" konusunu masaya yatırdı.
Ali Koç'tan şampiyonluk vurgusu
Sözcü Gazetesi'nin haberine göre, Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği öğrenildi. Taraftarlardan sorumlu olan yönetici Ahmet Keteci'nin ise görevinden alındığı bildirildi.
Fenerbahçe'de taraftardan sorumlu yeni yöneticinin Hulusi Belgü olacağı aktarıldı.
Ali Koç'un yanında kenetlendiklerini belirten Ketenci, "Eksiklerimi var transfer yapacağız. Zorluklar yaşıyoruz ama bu demek değilki pes edeceğiz. Zorlukları da göğüsleyeceğiz. Mücadeleyi bırakmayacağız. Asla vazgeçmek yok." açıklamalarında bulundu.