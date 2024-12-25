https://anlatilaninotesi.com.tr/20241225/ali-koctan-erken-secim-iddialarina-yanit-sampiyon-olmadan-gorevi-birakmam-1092002091.html

Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmam

Ali Koç: Şampiyon olmadan görevi bırakmam

Sputnik Türkiye

Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç'un erken seçimin masaya yatırıldığı yönetim kurulu toplantısında, "Şampiyon olmadan bu görevi bırakmam." ifadelerini... 25.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-25T09:44+0300

2024-12-25T09:44+0300

2024-12-25T09:45+0300

spor

ali koç

sözcü gazetesi

şampiyon

fenerbahçe

başkan

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Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, yönetim kurulu toplantısında sarı-lacivertli camiadaki "erken seçim" konusunu masaya yatırdı.Ali Koç'tan şampiyonluk vurgusuSözcü Gazetesi'nin haberine göre, Ali Koç'un "Şampiyonluk yaşamadan bu görevi bırakmam" dediği öğrenildi. Taraftarlardan sorumlu olan yönetici Ahmet Keteci'nin ise görevinden alındığı bildirildi.Fenerbahçe'de taraftardan sorumlu yeni yöneticinin Hulusi Belgü olacağı aktarıldı.Ali Koç'un yanında kenetlendiklerini belirten Ketenci, "Eksiklerimi var transfer yapacağız. Zorluklar yaşıyoruz ama bu demek değilki pes edeceğiz. Zorlukları da göğüsleyeceğiz. Mücadeleyi bırakmayacağız. Asla vazgeçmek yok." açıklamalarında bulundu.

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