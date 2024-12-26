https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/enag-baskani-emekli-ve-memur-maas-zammi-oranini-acikladi-1092041524.html
ENAG Başkanı, emekli ve memur maaş zammı oranını açıkladı
ENAG Başkanı, emekli ve memur maaş zammı oranını açıkladı
Sputnik Türkiye
2025 yılı için asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından, memur ve emekli maaş zammı merakla bekleniyor. Enflasyon farkı... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T10:16+0300
2024-12-26T10:16+0300
2024-12-26T10:16+0300
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Asgari ücretin 2025 için yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 TL olması, memur ve emekli maaş zammı beklentilerini de artırdı. Memur ve emekliler, TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda maaş artışlarını öğrenebilecek.2025 yılı maaş zammında, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı etkili olacak. Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ile TÜİK arasında açıklanan enflasyon rakamlarındaki fark ise dikkat çekiyor.ENAG Başkanı’ndan memur ve emekli maaş zammı tahminiENAG Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter), memur ve emekli maaşlarına ilişkin çarpıcı bir tahminde bulundu. Ulusoy, yaptığı paylaşımda, "Memur, işçi ve emekliye de yüzde 10-15 verecekler" ifadelerine yer verdi.Bu tahmin, memur ve emeklilerin maaş zammı beklentilerini daha da artırdı.6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?2025 memur ve emekli maaş zammını belirleyecek olan enflasyon farkı için ilk 5 aylık enflasyon verileri yüzde 14.57 olarak hesaplandı. Beklentiler ışığında, 6 aylık enflasyon farkı oranının yüzde 16.48 seviyelerinde olması öngörülüyor.Enflasyonun Aralık ayında:Bu durumda, memur ve emekliler için enflasyon farkı yüzde 6.24 ile 6.76 arasında değişebilir.2025 memur maaşına ne kadar zam gelecek?Enflasyon senaryolarına ek olarak, memur maaşlarına toplu sözleşme zammı da uygulanacak. Bu doğrultuda, memurların maaşlarına toplamda yüzde 12-13 civarında bir artış yapılması bekleniyor.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/otvsiz-arac-aliminda-yeni-duzenleme-meclisten-gecti-hangi-araclar-alinabiliyor-1092039997.html
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ENAG Başkanı, emekli ve memur maaş zammı oranını açıkladı
2025 yılı için asgari ücretin yüzde 30 artışla 22 bin 104 lira olarak açıklanmasının ardından, memur ve emekli maaş zammı merakla bekleniyor. Enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammına göre şekillenecek zam oranlarında, Aralık ayı enflasyon verileri belirleyici olacak. ENAG Başkanı, emekli ve memur maaş zammı tahminini paylaştı.
Asgari ücretin 2025 için yüzde 30 zamlanarak 22 bin 104 TL olması, memur ve emekli maaş zammı beklentilerini de artırdı. Memur ve emekliler, TÜİK’in açıklayacağı Aralık ayı enflasyon verileri doğrultusunda maaş artışlarını öğrenebilecek.
2025 yılı maaş zammında, 6 aylık enflasyon farkı ve toplu sözleşme zammı etkili olacak. Akademisyenlerin oluşturduğu Enflasyon Araştırma Grubu (ENAG) ile TÜİK arasında açıklanan enflasyon rakamlarındaki fark ise dikkat çekiyor.
ENAG Başkanı’ndan memur ve emekli maaş zammı tahmini
ENAG Başkanı Prof. Dr. Veysel Ulusoy, sosyal medya platformu X'te (eski adıyla Twitter), memur ve emekli maaşlarına ilişkin çarpıcı bir tahminde bulundu. Ulusoy, yaptığı paylaşımda, "Memur, işçi ve emekliye de yüzde 10-15 verecekler" ifadelerine yer verdi.
Bu tahmin, memur ve emeklilerin maaş zammı beklentilerini daha da artırdı.
6 aylık enflasyon farkı ne kadar olacak?
2025 memur ve emekli maaş zammını belirleyecek olan enflasyon farkı için ilk 5 aylık enflasyon verileri yüzde 14.57 olarak hesaplandı. Beklentiler ışığında, 6 aylık enflasyon farkı oranının yüzde 16.48 seviyelerinde olması öngörülüyor.
Enflasyonun Aralık ayında:
Yüzde 2 olarak gelmesi durumunda
, 6 aylık enflasyon farkı yüzde 16.86 olacak.
Yüzde 2.5 seviyesinde gerçekleşmesi halinde
ise 6 aylık enflasyon farkı yüzde 17.43’e yükselecek.
Bu durumda, memur ve emekliler için enflasyon farkı yüzde 6.24 ile 6.76 arasında değişebilir.
2025 memur maaşına ne kadar zam gelecek?
Enflasyon senaryolarına ek olarak, memur maaşlarına toplu sözleşme zammı da uygulanacak. Bu doğrultuda, memurların maaşlarına toplamda yüzde 12-13 civarında bir artış yapılması bekleniyor.