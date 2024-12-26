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Gözler Merkez Bankası'nda, faiz kararı bugün açıklanacak: Beklentiler ne yönde?
Gözler Merkez Bankası'nda, faiz kararı bugün açıklanacak: Beklentiler ne yönde?
Sputnik Türkiye
Gözler bugün yılın son faiz kararını açıklayacak olan Merkez Bankası'nda olacak. Merkez Bankası, kasım ayı faiz kararını saat 14.00'de açıklayacak. AA... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T09:43+0300
2024-12-26T09:43+0300
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Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak. Kasım ayı faiz kararı için gözler saat 14.00'a çevrildi.Faiz artacak mı, indirilecek mi?Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Anadolu Ajansı, faiz kararına ilişkin beklenti anketini yayımladı. 14 ekonomist ile yapılan ankete göre, 10 ekonomist 150 baz puanlık indirim öngördü.4 ekonomist ise faizin sabit kalacağı görüşünde.Geçen hafta Merkez Bankası'nın paylaştığı piyasa katılımcıları anketinde de ay sonu faiz beklentisi yüzde 48,5'e gerilemişti.Merkez Bankası ne karar verecek?Diğer yandan yabancı kuruluşlar da faize ilişkin tahminlerini açıkladı. Morgan Stanley, perşembe günkü toplantı için 200 baz puanlık indirim beklentisini paylaştı. Goldman Sachs'tan yayımlanan notta ise "indirim için henüz erken, Ocak ayında bir faiz indirimi daha muhtemel." denildi.Son değişiklik martta olduMerkez Bankası en son mart ayında faizi yüzde 50 seviyesine çıkartmıştı.
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Gözler Merkez Bankası'nda, faiz kararı bugün açıklanacak: Beklentiler ne yönde?

09:43 26.12.2024
© AAMerkez Bankası
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 26.12.2024
© AA
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Gözler bugün yılın son faiz kararını açıklayacak olan Merkez Bankası'nda olacak. Merkez Bankası, kasım ayı faiz kararını saat 14.00'de açıklayacak. AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, MB'nin politika faizini 150 baz puan indirerek yüzde 48,50'ye çekeceğini düşünüyor.
Merkez Bankası yılın son faiz kararını açıklayacak. Kasım ayı faiz kararı için gözler saat 14.00'a çevrildi.

Faiz artacak mı, indirilecek mi?

Geçen ay gerçekleştirilen PPK toplantısında politika faizi yüzde 50 seviyesinde sabit tutulmuştu. Anadolu Ajansı, faiz kararına ilişkin beklenti anketini yayımladı. 14 ekonomist ile yapılan ankete göre, 10 ekonomist 150 baz puanlık indirim öngördü.
4 ekonomist ise faizin sabit kalacağı görüşünde.

Geçen hafta Merkez Bankası'nın paylaştığı piyasa katılımcıları anketinde de ay sonu faiz beklentisi yüzde 48,5'e gerilemişti.

Merkez Bankası ne karar verecek?

Diğer yandan yabancı kuruluşlar da faize ilişkin tahminlerini açıkladı. Morgan Stanley, perşembe günkü toplantı için 200 baz puanlık indirim beklentisini paylaştı. Goldman Sachs'tan yayımlanan notta ise "indirim için henüz erken, Ocak ayında bir faiz indirimi daha muhtemel." denildi.

Son değişiklik martta oldu

Merkez Bankası en son mart ayında faizi yüzde 50 seviyesine çıkartmıştı.
Merkez Bankası - Sputnik Türkiye, 1920, 21.11.2024
EKONOMİ
Merkez Bankası son dakika kasım ayı faiz kararını açıkladı
21 Kasım, 14:00
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