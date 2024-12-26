https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/doktorlar-bile-inanamadi-30-yillik-meslek-hayatimda-gordugum-en-buyuk-kitle-1092070750.html

Doktorlar bile inanamadı: '30 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en büyük kitle'

Doktorlar bile inanamadı: '30 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en büyük kitle'

Sputnik Türkiye

Isparta'da 68 yaşındaki Mustafa Tutam isimli adam halsizlik, bulantı ve karında şişkinlik şikayetiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama... 26.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-26T19:12+0300

2024-12-26T19:12+0300

2024-12-26T19:12+0300

türkiye

hastalık

kronik hastalık

doktor

ameliyathane

isparta

süleyman demirel üniversitesi

tedavi

cerrah

https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e6/01/1c/1053231309_0:0:855:481_1920x0_80_0_0_e0f252665d381b49447479efa2d79cd5.jpg

Karında şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın midesinden 13 kilogram kitle çıkarıldı.Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne halsizlik, bulantı ve karında şişkinlik şikayetiyle başvuruda bulunan 68 yaşındaki adamın karnından 13 kilogram ağırlığındaki kitle ameliyatla alındı. Doktorlar tarafından yapılan operasyonda karnındaki 13 kilogram ağırlığındaki kitleden kurtulan 68 yaşındaki Mustafa Tutam sağlığına kavuştu.30 yıllık meslek hayatında gördüğü en büyük kitle olduğunu açıklayan Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alim Koşar ''Tüm karnı dolduran, tüm organlar ve damarlarla iç içe olan bir kitleydi. Organlara zarar vermeden, ciddi kanamaya sebep olmadan çıkarmak istedik. Kitleyi sorunsuz şekilde çıkarmayı başardık'' açıklamasında bulundu.

https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uyardi-turkiyede-sessiz-olum-vakalari-yukselise-gecti-1091416476.html

türkiye

isparta

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye

hastalık, kronik hastalık, doktor, ameliyathane, isparta, süleyman demirel üniversitesi, tedavi, cerrah