https://anlatilaninotesi.com.tr/20241226/doktorlar-bile-inanamadi-30-yillik-meslek-hayatimda-gordugum-en-buyuk-kitle-1092070750.html
Doktorlar bile inanamadı: '30 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en büyük kitle'
Doktorlar bile inanamadı: '30 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en büyük kitle'
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Isparta'da 68 yaşındaki Mustafa Tutam isimli adam halsizlik, bulantı ve karında şişkinlik şikayetiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama... 26.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-26T19:12+0300
2024-12-26T19:12+0300
2024-12-26T19:12+0300
türkiye
hastalık
kronik hastalık
doktor
ameliyathane
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süleyman demirel üniversitesi
tedavi
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Karında şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın midesinden 13 kilogram kitle çıkarıldı.Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne halsizlik, bulantı ve karında şişkinlik şikayetiyle başvuruda bulunan 68 yaşındaki adamın karnından 13 kilogram ağırlığındaki kitle ameliyatla alındı. Doktorlar tarafından yapılan operasyonda karnındaki 13 kilogram ağırlığındaki kitleden kurtulan 68 yaşındaki Mustafa Tutam sağlığına kavuştu.30 yıllık meslek hayatında gördüğü en büyük kitle olduğunu açıklayan Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alim Koşar ''Tüm karnı dolduran, tüm organlar ve damarlarla iç içe olan bir kitleydi. Organlara zarar vermeden, ciddi kanamaya sebep olmadan çıkarmak istedik. Kitleyi sorunsuz şekilde çıkarmayı başardık'' açıklamasında bulundu.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uyardi-turkiyede-sessiz-olum-vakalari-yukselise-gecti-1091416476.html
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hastalık, kronik hastalık, doktor, ameliyathane, isparta, süleyman demirel üniversitesi, tedavi, cerrah
hastalık, kronik hastalık, doktor, ameliyathane, isparta, süleyman demirel üniversitesi, tedavi, cerrah
Doktorlar bile inanamadı: '30 yıllık meslek hayatımda gördüğüm en büyük kitle'
Isparta'da 68 yaşındaki Mustafa Tutam isimli adam halsizlik, bulantı ve karında şişkinlik şikayetiyle Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne başvurdu. Doktorlar tarafından yapılan operasyonda karnındaki 13 kilogram ağırlığındaki kitleden kurtulan hasta sağlığına kavuştu.
Karında şişkinlik şikayetiyle hastaneye başvuran hastanın midesinden 13 kilogram kitle çıkarıldı.
Süleyman Demirel Üniversitesi Araştırma ve Uygulama Hastanesi'ne halsizlik, bulantı ve karında şişkinlik şikayetiyle başvuruda bulunan 68 yaşındaki adamın karnından 13 kilogram ağırlığındaki kitle ameliyatla alındı. Doktorlar tarafından yapılan operasyonda karnındaki 13 kilogram ağırlığındaki kitleden kurtulan 68 yaşındaki Mustafa Tutam sağlığına kavuştu.
30 yıllık meslek hayatında gördüğü en büyük kitle olduğunu açıklayan Üroloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alim Koşar ''Tüm karnı dolduran, tüm organlar ve damarlarla iç içe olan bir kitleydi. Organlara zarar vermeden, ciddi kanamaya sebep olmadan çıkarmak istedik. Kitleyi sorunsuz şekilde çıkarmayı başardık'' açıklamasında bulundu.