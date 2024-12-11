https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uyardi-turkiyede-sessiz-olum-vakalari-yukselise-gecti-1091416476.html

Bilim insanları uyardı: Türkiye'de 'sessiz ölüm' vakaları yükselişe geçti

Bilim insanları uyardı: Türkiye'de 'sessiz ölüm' vakaları yükselişe geçti

Sputnik Türkiye

Türkiye'de kış aylarının gelmesiyle artan karbonmonoksit zehirlenmelerinde vaka sayıları hastanelerde yükselişe geçti. Türkiye'de yüzlerce vakanın görüldüğü... 11.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-11T17:38+0300

2024-12-11T17:38+0300

2024-12-11T17:38+0300

türkiye

karbonmonoksit

zehirlenme

toplu zehirlenme

zehirleme

hastane

ölüm

toplu ölüm

şüpheli ölüm

ölüm nedeni

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Bilim insanları kış aylarında yükselişe geçen 'sessiz ölüm' karbononoksit zehirlenmelerine dikkat çekti.Kış aylarında havaların soğumasıyla yükselişe geçen karbononoksit zehirlenmelerinde havalandırma hayati önem arz ediyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır vakalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şehir merkezlerinde doğalgaz kullanımının artmasıyla yoğun karbonmonoksit zehirlenmelerinin görülmediğini belirten Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ''Yurt dışında daha çok kapalı ortamlardaki garajlarda ya da araç içinde mahsur kalmalar sonucu bu zehirlenme görülüyor. Türkiye'de ise karbonmonoksit zehirlenmesi kış aylarının rutinidir. Soba, kalorifer yada doğal gazla ısıtılan evlerin baca sistemlerinde en önemli husus karbonlu yakıtların gazının ortamdan güzel olarak uzaklaştırılmasıdır'' dedi. Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri nedir?Sessiz ölüm vakalarında zehirlenmenin bazen ağır bazen de baş ağrısı nezle gibi hafif seyredildiğini işaret eden Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır şu ifadeleri kullandı:Risk altında olan kesimler arasında kapalı otoparkta, nargile kafede ve sobalı kahvehanelerde çalışanlar olduğu belirtildi. Uzmanlar soba bacalarının 2 yılda bir temizlenmesi gerektiğini ve ortamın düzenli olarak havalandırılmasını tavsiye etti.

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