Bilim insanları uyardı: Türkiye'de 'sessiz ölüm' vakaları yükselişe geçti

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Netanyahu: Golan Tepeler sonsuza kadar İsrail'in ayrılmaz parçası
07:06
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Türkiye’nin bölgesel eşitsizlik karnesi
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:07
12 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:20
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
2025 yılında asgari ücret ne olacak?
12:06
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Kış denince akla gelenler
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Beşiktaş-Fenerbahçe maçının analizleri
14:05
55 dk
ANKARA FARKI
Prof. Dr. Konukman: Asgari ücret artışı gerçekleşen enflasyona göre yapılmalı
15:01
56 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
‘İsrail’in bu süreçten çok büyük fayda sağlamak için harekete geçeceğini öngörmek gerekirdi’
16:05
84 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
6 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
12 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Rötar yapan havayolu şirketi yolculara tazminat ödeyecek
07:06
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Gerçek işsizlik yüzde 27,6'ya yükseldi
09:05
110 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
16 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
9 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
'Tip 1 diyabet hastası çocuklar geleceğe umutla daha güvenli bir şekilde yürüyecek'
12:05
82 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Yeni yıl, yeni başlangıçlar ve umutlarla geliyor
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Obeziteyle savaşan park
14:05
54 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
5 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
5 dk
EKSEN
Suriye'deki gelişmeler
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
YEŞİLÇAM EFSANESİ
'Hep güldürdü, ancak kendi hiç gülemedi'
17:39
8 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
14 dk
SESLİ HABER
ABD'de ısıtıcıyı açık bırarak bebeklerini ölüme terk eden ebeveynler tutuklandı
18:24
2 dk
SESLİ HABER
Ruhsatsız silah tehdidi: 2024’ün ilk 10 ayında 90 binden fazla ruhsatsız silah ele geçirildi
18:35
3 dk
SESLİ HABER
Transdinyester için ‘TürkAkım çözümü’ gündemde
18:51
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
İstanbul - Boğaz - Martı - tekne - köprü - Sputnik Türkiye, 1920
TÜRKİYE
Türkiye'de yaşanan önemli gelişmeler, son dakika haberleri ve güncel tartışmalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uyardi-turkiyede-sessiz-olum-vakalari-yukselise-gecti-1091416476.html
Bilim insanları uyardı: Türkiye'de 'sessiz ölüm' vakaları yükselişe geçti
Bilim insanları uyardı: Türkiye'de 'sessiz ölüm' vakaları yükselişe geçti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de kış aylarının gelmesiyle artan karbonmonoksit zehirlenmelerinde vaka sayıları hastanelerde yükselişe geçti. Türkiye'de yüzlerce vakanın görüldüğü... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T17:38+0300
2024-12-11T17:38+0300
türkiye
karbonmonoksit
zehirlenme
toplu zehirlenme
zehirleme
hastane
ölüm
toplu ölüm
şüpheli ölüm
ölüm nedeni
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091415026_8:0:676:376_1920x0_80_0_0_9bc0ff6b5e050dcb8033534a9cc1b70a.jpg
Bilim insanları kış aylarında yükselişe geçen 'sessiz ölüm' karbononoksit zehirlenmelerine dikkat çekti.Kış aylarında havaların soğumasıyla yükselişe geçen karbononoksit zehirlenmelerinde havalandırma hayati önem arz ediyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır vakalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şehir merkezlerinde doğalgaz kullanımının artmasıyla yoğun karbonmonoksit zehirlenmelerinin görülmediğini belirten Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ''Yurt dışında daha çok kapalı ortamlardaki garajlarda ya da araç içinde mahsur kalmalar sonucu bu zehirlenme görülüyor. Türkiye'de ise karbonmonoksit zehirlenmesi kış aylarının rutinidir. Soba, kalorifer yada doğal gazla ısıtılan evlerin baca sistemlerinde en önemli husus karbonlu yakıtların gazının ortamdan güzel olarak uzaklaştırılmasıdır'' dedi. Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri nedir?Sessiz ölüm vakalarında zehirlenmenin bazen ağır bazen de baş ağrısı nezle gibi hafif seyredildiğini işaret eden Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır şu ifadeleri kullandı:Risk altında olan kesimler arasında kapalı otoparkta, nargile kafede ve sobalı kahvehanelerde çalışanlar olduğu belirtildi. Uzmanlar soba bacalarının 2 yılda bir temizlenmesi gerektiğini ve ortamın düzenli olarak havalandırılmasını tavsiye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230306/meteorolojiden-deprem-bolgesi-icin-lodos-uyarisi-soba-zehirlenmelerine-dikkat--1067851616.html
türkiye
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0c/0b/1091415026_92:0:593:376_1920x0_80_0_0_f587eccaf32db2f47f6c66e287aa7a00.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
karbonmonoksit, zehirlenme, toplu zehirlenme, zehirleme, hastane, ölüm, toplu ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski, soba, doğalgaz
karbonmonoksit, zehirlenme, toplu zehirlenme, zehirleme, hastane, ölüm, toplu ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski, soba, doğalgaz

Bilim insanları uyardı: Türkiye'de 'sessiz ölüm' vakaları yükselişe geçti

17:38 11.12.2024
© AAKarbonmonoksit
Karbonmonoksit - Sputnik Türkiye, 1920, 11.12.2024
© AA
Abone ol
Türkiye'de kış aylarının gelmesiyle artan karbonmonoksit zehirlenmelerinde vaka sayıları hastanelerde yükselişe geçti. Türkiye'de yüzlerce vakanın görüldüğü 'sessiz ölüm' hakkında Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır uyarılarda bulundu.
Bilim insanları kış aylarında yükselişe geçen 'sessiz ölüm' karbononoksit zehirlenmelerine dikkat çekti.
Kış aylarında havaların soğumasıyla yükselişe geçen karbononoksit zehirlenmelerinde havalandırma hayati önem arz ediyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır vakalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şehir merkezlerinde doğalgaz kullanımının artmasıyla yoğun karbonmonoksit zehirlenmelerinin görülmediğini belirten Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ''Yurt dışında daha çok kapalı ortamlardaki garajlarda ya da araç içinde mahsur kalmalar sonucu bu zehirlenme görülüyor. Türkiye'de ise karbonmonoksit zehirlenmesi kış aylarının rutinidir. Soba, kalorifer yada doğal gazla ısıtılan evlerin baca sistemlerinde en önemli husus karbonlu yakıtların gazının ortamdan güzel olarak uzaklaştırılmasıdır'' dedi.

Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri nedir?

Sessiz ölüm vakalarında zehirlenmenin bazen ağır bazen de baş ağrısı nezle gibi hafif seyredildiğini işaret eden Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır şu ifadeleri kullandı:
Düzgün yanmamış yakıtlardan çıkan karbononksit gazı vücuttaki oksijenle yarışan bir gazdır. Oksijen dokulara gidemediği için oksijensizlikten en çok etkilenen organ kalp ve beyindir, böbrek fonksiyonlarını da bozar, genel vücut kırgınlığı da yapar. Kalp ve damar sistemlerini etkileyip bazen hasta taburcu olduktan sonra nörolojik sistemlerde kalıcı hasar da bırakır. Karbonmonoksit öldürücü zehirlenmedir, 'sessiz ölüm' diye isimler takılmış. Banyoda yada uyku da ölüm sıklıkla görülüyor.
Risk altında olan kesimler arasında kapalı otoparkta, nargile kafede ve sobalı kahvehanelerde çalışanlar olduğu belirtildi. Uzmanlar soba bacalarının 2 yılda bir temizlenmesi gerektiğini ve ortamın düzenli olarak havalandırılmasını tavsiye etti.
Çadır, deprem - Sputnik Türkiye, 1920, 06.03.2023
TÜRKİYE
Meteoroloji'den deprem bölgesi için lodos uyarısı: Soba zehirlenmelerine dikkat
6 Mart 2023, 06:42
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала