https://anlatilaninotesi.com.tr/20241211/bilim-insanlari-uyardi-turkiyede-sessiz-olum-vakalari-yukselise-gecti-1091416476.html
Bilim insanları uyardı: Türkiye'de 'sessiz ölüm' vakaları yükselişe geçti
Bilim insanları uyardı: Türkiye'de 'sessiz ölüm' vakaları yükselişe geçti
Sputnik Türkiye
Türkiye'de kış aylarının gelmesiyle artan karbonmonoksit zehirlenmelerinde vaka sayıları hastanelerde yükselişe geçti. Türkiye'de yüzlerce vakanın görüldüğü... 11.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-11T17:38+0300
2024-12-11T17:38+0300
2024-12-11T17:38+0300
türkiye
karbonmonoksit
zehirlenme
toplu zehirlenme
zehirleme
hastane
ölüm
toplu ölüm
şüpheli ölüm
ölüm nedeni
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Bilim insanları kış aylarında yükselişe geçen 'sessiz ölüm' karbononoksit zehirlenmelerine dikkat çekti.Kış aylarında havaların soğumasıyla yükselişe geçen karbononoksit zehirlenmelerinde havalandırma hayati önem arz ediyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır vakalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şehir merkezlerinde doğalgaz kullanımının artmasıyla yoğun karbonmonoksit zehirlenmelerinin görülmediğini belirten Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ''Yurt dışında daha çok kapalı ortamlardaki garajlarda ya da araç içinde mahsur kalmalar sonucu bu zehirlenme görülüyor. Türkiye'de ise karbonmonoksit zehirlenmesi kış aylarının rutinidir. Soba, kalorifer yada doğal gazla ısıtılan evlerin baca sistemlerinde en önemli husus karbonlu yakıtların gazının ortamdan güzel olarak uzaklaştırılmasıdır'' dedi. Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri nedir?Sessiz ölüm vakalarında zehirlenmenin bazen ağır bazen de baş ağrısı nezle gibi hafif seyredildiğini işaret eden Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır şu ifadeleri kullandı:Risk altında olan kesimler arasında kapalı otoparkta, nargile kafede ve sobalı kahvehanelerde çalışanlar olduğu belirtildi. Uzmanlar soba bacalarının 2 yılda bir temizlenmesi gerektiğini ve ortamın düzenli olarak havalandırılmasını tavsiye etti.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20230306/meteorolojiden-deprem-bolgesi-icin-lodos-uyarisi-soba-zehirlenmelerine-dikkat--1067851616.html
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karbonmonoksit, zehirlenme, toplu zehirlenme, zehirleme, hastane, ölüm, toplu ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski, soba, doğalgaz
karbonmonoksit, zehirlenme, toplu zehirlenme, zehirleme, hastane, ölüm, toplu ölüm, şüpheli ölüm, ölüm nedeni, ölüm oranı, ölüm riski, soba, doğalgaz
Bilim insanları uyardı: Türkiye'de 'sessiz ölüm' vakaları yükselişe geçti
Türkiye'de kış aylarının gelmesiyle artan karbonmonoksit zehirlenmelerinde vaka sayıları hastanelerde yükselişe geçti. Türkiye'de yüzlerce vakanın görüldüğü 'sessiz ölüm' hakkında Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır uyarılarda bulundu.
Bilim insanları kış aylarında yükselişe geçen 'sessiz ölüm' karbononoksit zehirlenmelerine dikkat çekti.
Kış aylarında havaların soğumasıyla yükselişe geçen karbononoksit zehirlenmelerinde havalandırma hayati önem arz ediyor. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Ana Bilim Dalı Başkanı ve Acil Tıp Uzmanları Derneği Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır vakalar hakkında değerlendirmelerde bulundu. Şehir merkezlerinde doğalgaz kullanımının artmasıyla yoğun karbonmonoksit zehirlenmelerinin görülmediğini belirten Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır ''Yurt dışında daha çok kapalı ortamlardaki garajlarda ya da araç içinde mahsur kalmalar sonucu bu zehirlenme görülüyor. Türkiye'de ise karbonmonoksit zehirlenmesi kış aylarının rutinidir. Soba, kalorifer yada doğal gazla ısıtılan evlerin baca sistemlerinde en önemli husus karbonlu yakıtların gazının ortamdan güzel olarak uzaklaştırılmasıdır'' dedi.
Karbonmonoksit zehirlenmesi belirtileri nedir?
Sessiz ölüm vakalarında zehirlenmenin bazen ağır bazen de baş ağrısı nezle gibi hafif seyredildiğini işaret eden Prof. Dr. Zeynep Gökcan Çakır şu ifadeleri kullandı:
Düzgün yanmamış yakıtlardan çıkan karbononksit gazı vücuttaki oksijenle yarışan bir gazdır. Oksijen dokulara gidemediği için oksijensizlikten en çok etkilenen organ kalp ve beyindir, böbrek fonksiyonlarını da bozar, genel vücut kırgınlığı da yapar. Kalp ve damar sistemlerini etkileyip bazen hasta taburcu olduktan sonra nörolojik sistemlerde kalıcı hasar da bırakır. Karbonmonoksit öldürücü zehirlenmedir, 'sessiz ölüm' diye isimler takılmış. Banyoda yada uyku da ölüm sıklıkla görülüyor.
Risk altında olan kesimler arasında kapalı otoparkta, nargile kafede ve sobalı kahvehanelerde çalışanlar olduğu belirtildi. Uzmanlar soba bacalarının 2 yılda bir temizlenmesi gerektiğini ve ortamın düzenli olarak havalandırılmasını tavsiye etti.