https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bakan-tunctan-yeni-aciklama-dem-partinin-imrali-gorusmesi-ne-zaman--1091691166.html

Bakan Tunç'tan yeni açıklama: DEM Parti'nin İmralı görüşmesi ne zaman?

Bakan Tunç'tan yeni açıklama: DEM Parti'nin İmralı görüşmesi ne zaman?

Sputnik Türkiye

Adalet Bakanı Yılmaz, DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin müsait bir zaman belirleyeceklerini dile getirip "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra karar... 18.12.2024, Sputnik Türkiye

2024-12-18T11:18+0300

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politika

dem parti

adalet bakanlığı

yılmaz tunç

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin İmralı'ya gitmesine ilişkin, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek" dedi.DEM Parti İmralı görüşmesi ne zaman?Adalet Bakanı Tunç, TBMM Genel Kurulu'na girişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Tunç, DEM Partililerin İmralı'ya gitme iznine ilişkin soruya, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin" cevabını verdi. Tunç, ne zaman belirleneceğine ilişkin olarak da, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" ifadelerini kullandı.

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dem parti, adalet bakanlığı, yılmaz tunç