Bakan Tunç'tan yeni açıklama: DEM Parti'nin İmralı görüşmesi ne zaman?

Türkiye
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
7 dk
SEYİR HALİ
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan poşet fiyatı açıklaması
07:07
113 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
5 dk
YERİ VE ZAMANI
Narin cinayeti: Amca Salim Güran’ın sildiği mesajlar
09:05
114 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
4 dk
FETHİ YILMAZ’LA YAZI-YORUM
Ruhi Su’nun emanetine sahip çıkılmadı
11:05
53 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
5 dk
OKAN ASLAN İLE GÜN ORTASI
Süleyman Karan: 'Asgari ücrete yüzde 45 oranında bir zam yapılması oldukça güç gözüküyor'
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
2 dk
HABER MASASI
Astroloji ve Burçlar
13:30
35 dk
FUTBOL SAATİ
Galatasaray’ın çok tartışılan pozisyonunu yapay zeka cevapladı
14:05
54 dk
ANKARA FARKI
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ikinci toplantısında neler oldu?
15:00
57 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
4 dk
EKSEN
'İsrail, İran'ın nükleer tesislerini sürpriz şekilde vurabilir'
16:05
85 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
5 dk
ŞEB-İ ARÛS
Hoşgörünün sesi: Mevlâna Celâleddîn-i Rûmî
17:39
5 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
11 dk
TARİHTE BUGÜN
Geçmişten günümüze bir halk sağlığı sorunu: Hava kirliliği
18:26
7 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
13 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
07:00
6 dk
SEYİR HALİ
Resmi Gazete'de yayımlandı: KKTC'den gelen ürünlere tek ve maktu vergi dönemi başladı
07:06
112 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
09:00
6 dk
YERİ VE ZAMANI
Asgari ücrette 3’üncü toplantı tarihi belli oldu
09:06
109 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
11:00
5 dk
DÜNYA HABERİ
Dünyadan öne çıkan başlıklar
11:06
13 dk
PARANIN HAREKETİ
Ekonomide neler oluyor?
11:21
20 dk
ENERJİNİN SEYRİ
Enerji sektöründe öne çıkan başlıklar
11:45
14 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
12:00
1 dk
GÜN ORTASI
Kız öğrencilere ön koltuk yasağında geri adım
12:05
83 dk
90 SANİYE
Türkiye ve dünya gündemi
13:28
1 dk
HABER MASASI
Selin Yazıcı, Ebru Dönmez ve Serkan Baştımar'la Haber Masası
13:30
35 dk
YENİ ŞEYLER REHBERİ
Serhat Ayan'la Yeni Seyler Rehberi
14:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
15:00
1 dk
EKONOMİ PANORAMA
Erdal Kaplanseren'le Ekonomi Panorama
15:05
55 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
16:00
1 dk
EKSEN
Ceyda Karan'la Eksen
16:01
89 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
17:30
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
18:00
1 dk
HABERLER
Saat başı başlıkları
19:00
1 dk
BÖLGENİN KALBİ
Ceyhun Bozkurt'la Bölgenin Kalbi
19:05
84 dk
DünBugün
Geri dön
Adana107.4
Adana107.4
Ankara96.2
Antalya104.8
Bursa101.4
Çanakkale107.2
Diyarbakır89.6
Gaziantep104.3
Hatay106.1
İstanbul97.8
İzmir91.0
Kahramanmaraş92.3
Kayseri105.5
Kocaeli90.2
Konya88.6
Malatya106.0
Manisa101.0
Mardin92.2
Ordu99.6
Sakarya90.2
Samsun107.7
Sivas104.2
Şanlıurfa95.3
Trabzon102.4
Van88.0
BM Güvenlik Konseyi (BMGK) - Sputnik Türkiye, 1920
POLİTİKA
Türkiye ve dünya politikasından en güncel haberler, açıklamalar
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241218/bakan-tunctan-yeni-aciklama-dem-partinin-imrali-gorusmesi-ne-zaman--1091691166.html
Bakan Tunç'tan yeni açıklama: DEM Parti'nin İmralı görüşmesi ne zaman?
Bakan Tunç'tan yeni açıklama: DEM Parti'nin İmralı görüşmesi ne zaman?
Sputnik Türkiye
Adalet Bakanı Yılmaz, DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin müsait bir zaman belirleyeceklerini dile getirip "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra karar... 18.12.2024, Sputnik Türkiye
2024-12-18T11:18+0300
2024-12-18T11:25+0300
politika
dem parti
adalet bakanlığı
yılmaz tunç
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090949241_0:269:2683:1778_1920x0_80_0_0_3820619067196a85d39eda4fc1804fda.jpg
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin İmralı'ya gitmesine ilişkin, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek" dedi.DEM Parti İmralı görüşmesi ne zaman?Adalet Bakanı Tunç, TBMM Genel Kurulu'na girişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Tunç, DEM Partililerin İmralı'ya gitme iznine ilişkin soruya, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin" cevabını verdi. Tunç, ne zaman belirleneceğine ilişkin olarak da, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" ifadelerini kullandı.
https://anlatilaninotesi.com.tr/20241130/dem-parti-es-genel-baskan-yardimcisi-ve-kayapinar-belediye-es-baskani-tutuklandi-1091007704.html
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.anlatilaninotesi.com.tr/img/07e8/0b/1c/1090949241_0:18:2683:2030_1920x0_80_0_0_8b4ff192e3195a7691c14fcc9489550b.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
dem parti, adalet bakanlığı, yılmaz tunç
dem parti, adalet bakanlığı, yılmaz tunç

Bakan Tunç'tan yeni açıklama: DEM Parti'nin İmralı görüşmesi ne zaman?

11:18 18.12.2024 (güncellendi: 11:25 18.12.2024)
© AA / Cem Genco Adalet Bakanı Yılmaz Tunç
 Adalet Bakanı Yılmaz Tunç - Sputnik Türkiye, 1920, 18.12.2024
© AA / Cem Genco
Abone ol
Ayrıntılar geliyor
Adalet Bakanı Yılmaz, DEM Parti'nin İmralı ziyaretine ilişkin müsait bir zaman belirleyeceklerini dile getirip "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra karar verilir." dedi. İzin ve günün aynı anda belirlendiğine dikkat çeken Tunç, "Biraz daha sabretmeniz gerekir." açıklamasında bulundu.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, DEM Partililerin İmralı'ya gitmesine ilişkin, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek" dedi.

DEM Parti İmralı görüşmesi ne zaman?

Adalet Bakanı Tunç, TBMM Genel Kurulu'na girişinde gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Tunç, DEM Partililerin İmralı'ya gitme iznine ilişkin soruya, "Uygun bir zamanda kararını vereceğiz, belirlenecek. Müsait zamanı belirleyeceğiz, biraz sabredin" cevabını verdi.
Tunç, ne zaman belirleneceğine ilişkin olarak da, "Bütçe görüşmeleri bittikten sonra muhtemelen karar verilir. İzin ile gün aynı anda belirlenir" ifadelerini kullandı.
Tutuklama - Sputnik Türkiye, 1920, 30.11.2024
TÜRKİYE
DEM Parti Eş Genel Başkan Yardımcısı ve Kayapınar Belediye Eş Başkanı tutuklandı
30 Kasım, 12:13
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала